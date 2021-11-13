社評：歷史決議厚今薄古 習思想地位創紀錄

不糾纏歷史舊帳

習明年料將連任

中共歷來有以歷史映照現實的傳統，1945年六屆七中全會通過的《關於若干歷史問題的決議》，就對1931年至1935年的「王明路線」進行了清算，奠定了毛澤東思想在黨內的指導地位；1981年十一屆六中全會通過的《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》，又對1949年至1978年的中共方針政策進行梳理，徹底否定了毛澤東發動的「文化大革命」以及華國鋒的「兩個凡是」政策。歷史決議的推出，均是在重大歷史關頭，第一個決議確立了毛澤東思想的黨內指導地位，第二個決議開闢了改革開放的歷史新局。今次決議恰逢中共完成首個百年奮鬥目標——全面小康，第二個百年目標（即2049年中華人民共和國成立100周年時建成現代化強國）的啟程之際。

六中全會的公報，是2017年十九大以來歷次中央全會公報篇幅最長的一份，有7400多字，其中5400多字相信是濃縮的決議主要內容。決議將中共百年歷史分成「新民主主義革命時期」、「社會主義革命和建設時期」、「改革開放和社會主義現代化建設新時期」和「中國特色社會主義新時代」4個階段。前兩個階段都是毛澤東時代，第三階段則涵蓋了鄧小平、江澤民、胡錦濤3位領導人時代，第四階段則是中共十八大習近平執政以來的最近9年。從會議公報篇幅看，第四個階段較前三個階段的總和還多。對於毛澤東思想、鄧小平理論和習近平思想，用詞是「創立」，而對於江澤民的「三個代表」、胡錦濤的「科學發展觀」，只是用「形成」一詞，箇中分別，意味深長。

決議還特意點明，習本人「提出一系列原創性的治國理政新理念新思想新戰略」，是習近平思想的「主要創立者」，並盛讚他上任9年，「解決了許多長期想解決而沒有解決的難題，辦成了許多過去想辦而沒有辦成的大事」。對於習近平思想的評價，亦提升到「當代中國馬克思主義、二十一世紀馬克思主義，是中華文化和中國精神的時代精華」的高度。

從六中全會公報看，決議並非重修黨史的流水帳，未在如文革、六四等具體的歷史事件上多做糾纏，並無清算否定以前的領導人及其路線政策，而以讚頌中共的歷史成就為主，並總結出「十個堅持」的歷史經驗：即堅持黨的領導、人民至上、理論創新、獨立自主、中國道路、胸懷天下、開拓創新、敢於鬥爭、統一戰線、自我革命。

對於決議只講是不講非、厚今薄古，昨日中共中央新聞發布會的解釋是，從建黨到改革開放之初，中共歷史上的重大是非問題，前兩個歷史決議「基本都解決了，其基本論述和結論至今仍然是適用的」。對改革開放以來的經驗，在十一屆三中全會召開20周年、30周年、40周年時都作過系統總結，故今次「決議」把着力點放在總結中共百年奮鬥「重大成就和歷史經驗」上，符合實際，並突出習近平的新時代這個重點，用較大篇幅總結「十八大以來的原創性思想、變革性實踐、突破性進展和標誌性成果」。

習近平思想寫入黨章

愛國者治港首入決議

根據歷史資料，毛澤東思想的確立是在毛居於黨內領袖地位10年以後；鄧小平理論的提出，也是在鄧成為中共事實領袖14年後的事，寫入黨章和憲法是在他逝世之後；「三個代表」和「科學發展觀」寫入黨章憲法，也都是在江澤民、胡錦濤卸任之後；而習近平在接掌中共領導權僅8年，其思想就被寫入黨章和憲法，可謂打破紀錄。

中共在國際間一直避提「中國模式」，但在這次總結歷史時指出，中共百年奮鬥「深刻影響了世界歷史進程」，中國式的現代化道路「創造了人類文明新形態，拓展了發展中國家走向現代化的途徑」，進一步彰顯對自身道路、制度的自信心。

值得注意的是，在總結近9年成就部分，有「採取一系列標本兼治的舉措，堅定落實『愛國者治港』」、「推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折」的內容。這是「愛國者治港」首度寫入中共黨中央決議，或預示這將成為未來長期的國策。

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