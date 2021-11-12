社評：M+開幕揭藝術新章 善用硬件灌溉文化

世界級博物館

塑造藝術之都

西九文化區的概念，早於回歸初期便提出，經過廿多年發展，至今終於逐步化為現實，先有戲曲中心，現在是M+，明年則有香港故宮博物館。M+是香港有史以來最大型文化建設，政府斥資超過70億元，單是購買館藏等費用便達到17億元。M+有33個展廳，樓面總面積12.5萬平方米，藏品超過7700件，不僅是本港最大的博物館，也是全球最大的現代及當代視覺文化博物館之一，開幕首展作品超過1500件，除了本地藝術創作，也匯集了內地、日本、韓國等數十國家及地區的展品，希望將亞洲的文化藝術面貌呈現給全世界。

2006年，西九諮詢委員會構思M+，定位已是「世界級博物館」，政府希望它可以跟巴黎龐比度中心等國際著名大型博物館比肩，令香港得以「在世界文化藝術地圖中出現」，向國際文化都會的目標邁進，然而由籌備、購藏到興建，M+從來不乏爭議。

政府投入大量公帑發展西九文化區，早年的單一招標風波，突顯利益分配問題，黑箱作業亂花錢等負面印象，一直揮之不去，M+作為整個項目的核心，十多年亦面對很多類似的質疑。西九當局斥資購入瑞士前駐華大使希克部分收藏品，並接受他所捐贈的一批當代中國藝術作品，至於希克則獲邀擔任博物館工作小組成員等職位，有關安排在社會一度引起很多爭議。2014年，M+設計方案大致確定，卻因立法會拉布未能如期批出款項，延誤工程；進入施工階段後，又因為承建商陷入財困，以及新冠疫情影響，令工期一拖再拖。及至今年初館方準備策展，又因為藝術家艾未未一張向天安門豎中指的作品，引發政治風波，直至昨天開幕儀式，仍然有人將焦點放在艾未未有關作品之上。

任何藝術創作都有其獨特時空背景，挑戰傳統打破框框，有爭議實屬平常。今時今日看似驚世駭俗的作品，隨着時間沉澱，歷史厚度增加，他日可能顯得平平無奇、無甚藝術價值，亦有可能被奉為經典。作品展現創作者視角，折射出一時一地政治和社會面貌，乃是常有之事，沒必要以泛政治眼光看藝術。展館需要尊重藝術創作，可是館方亦絕對有權決定如何策展。艾未未是眾多當代中國藝術家之一，M+首展未有展示其「中指系列」作品，但有展出他所創作另外兩件作品，從策展角度，看不到有關處理有何問題，上綱上線式的指控，嚴格來說也是一種政治施壓。

從教育與政策入手

提升香港文藝水平

M+正式開幕，當局的責任，是確保它發熱發光，提升香港文化藝術水平、發揮中外文化藝術交流橋樑的作用。港人喜歡外遊，不少人到紐約、倫敦或巴黎觀光，都會慕名到當地著名博物館參觀「打卡」，可是卻沒有定期造訪本地博物館的習慣。未有M+之前，香港藝術館是本地最主要的藝術展覽場地，館藏逾1.7萬件，涵蓋中國書畫文物及香港藝術家創作，另外亦會不時舉行各類型的展覽。香港藝術館經過數年翻新擴建，2019年重新開放，統計數字顯示，2020/21年度入場人次只有大約23萬，疫情影響固然是一個因素，可是公眾不熱中亦是事實。

M+主打視覺文化藝術，既有門檻較高的當代藝術作品，亦有較貼近一般人的本地流行文化，避免曲高和寡，作品說明文字亦參考了外國博物館做法，以14歲讀懂為標準。這些安排有助降低欣賞門檻，雅俗共賞。M+是新事物，開幕首年免費開放，相信可以吸引不少市民入場，然而必須指出，日後M+的正價門票要120元、會員年費600元，跟巴黎龐比度中心等世界博物館票價水平相近，長遠有多少市民習慣定期行逛博物館，仍得走着瞧。

香港並非文化沙漠，一年一度的巴塞爾藝術展，是世界級文藝盛事，近年香港更成為全球三大藝術品拍賣市場之一。有了M+這座重量級博物館，政府更應該加強推動文化藝術教育，提升公眾藝術素質以及鑑賞力，多讓小童及學生接受文化藝術薰陶。國家十四五規劃，支持香港成為中外文化藝術交流中心，M+和香港故宮博物館，是兩顆最耀眼的明珠，政府應盡快成立文化局，參考韓國等地的經驗，為文化藝術發展制訂通盤策略，說好香港和國家的故事，不要浪費手上握有的頂級硬件。

歡迎回應 editorial@mingpao.com