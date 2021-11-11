社評：豁免檢疫成缺口 兩地通關添變數

機組人員家居隔離

社區傳播陰霾再起

本港新增5宗新型肺炎輸入個案，包括3名豁免檢疫機組人員，當中兩人日前乘坐同一班貨機由德國抵港，分別住在尖沙嘴凱譽及大嶼山愉景灣，兩人在機場檢測時樣本呈陰性，進入社區後接受定期檢測才驗出陽性，其中一人病毒量高，當局承認有社區擴散風險，已即時隔離已知的密切接觸者，並展開病毒追蹤，迄今已有超過20個地點要強檢，其中一名確診者的妻兒在國際學校任教及讀書，當局已建議有關學校停課。過去數月本港疫情緩和，輸入個案基本上都能成功堵截，國務院港澳辦亦對香港實現「動態清零」予以肯定。今次「走漏」兩宗輸入病例，對本港防疫形勢是一次考驗，同時亦有可能影響與內地通關的步伐。

內地控疫機制成熟高效，縱有零星個案，亦能在短時間內撲滅，相比之下，本港控疫機制是否穩陣，莫說內地專家有保留，就連本地專家亦有疑慮。香港爭取與內地通關，前提是不能額外增加內地疫情風險，近期港府推出多項防疫措施，包括出入政府設施強制使用「安心出行」、取消大部分豁免檢疫安排等，一大作用就是提升外防輸入、內防擴散能力，力求與內地控疫水平看齊。早前港澳辦表示，恢復通關工作正有序推展，形容兩地正「相向而行」，行政長官林鄭月娥提到，希望明年2月可以較大規模通關，部分市民更憧憬，年底前就可以有限度「小通關」，然而兩宗豁免檢疫病例，猶如一盆冷水迎面潑來，為早日通關帶來不明朗因素。

全球疫情未止，機組人員為工作周遊列國，感染並傳播病毒的風險，本來就比一般人高，台灣今夏疫情大爆發，追源溯本，便跟機師有關。近月本港有機場貨運人員確診，源頭懷疑亦跟抵港貨運機組人員接觸有關。隨着部分國家選擇「與病毒共存」，重開對外門戶，機組人員感染病毒風險就更大。內地對機組人員採取「閉環式管理」，檢疫隔離要求很嚴，根據9月發出的新指引，幾乎所有機組人員入境後皆要集中隔離14天、健康監測7天，不容許居家隔離，只有非過夜航班沒下機的機組人員，得以免於集中隔離。

反觀香港，特區政府雖於早前宣布，本周稍後取消大部分豁免檢疫安排，惟涉及社會運作及市民日常生活所需的豁免類別，包括機組人員、跨境司機、在港卸貨船舶人員等，將會繼續保留。當局強調需要確保本港物資供應，駐港的機組人員在外地停留期間，必須遵守「閉環式管理安排」，包括於航空公司安排的酒店房間自我隔離，以及乘坐點對點交通往返酒店與機場，每次回港後亦要定期接受檢測，可是港府所謂的「閉環式管理」，其實並非真的那麼「閉環」。

港府容許豁免檢疫機組人員家居自我隔離，明顯存在風險，一來無法保證他們嚴守規定不外出，二來亦不能排除他們是無徵狀病人，家人若受感染，可能將病毒帶入社區。內地專家擔心這會成為本港防疫的一個重要漏洞，今次有豁免檢疫機師確診，正是一個具體例子，倘若不幸出現社區爆發，重蹈台灣爆疫覆轍，莫說通關又要押後，就連聖誕新年慶祝活動亦有可能泡湯；就算這回再有幸運之神眷顧，未有引發群組感染，港府也必須檢討豁免檢疫安排，加強風險管控。

防疫漏洞要堵塞

技術困難待克服

當局強調，豁免檢疫安排，需要衡量公共衛生風險及操作所需，機組人員抵港，若要實施「全閉環管理」，需要大量人手應付輪班需要，言下之意是現實未必可行；航空公司則稱，倘若收緊貨機機組人員檢疫限制，可調配的輪班人手將顯著減少，「嚴重影響貨運能力」，殃及香港出入口貨流，公司只能要求機組人員自願參與以「閉環」模式執勤。

香港彈丸之地，可調動的機組人員人手，當然無法跟全國相提並論，內地能夠做得到的事情，香港可能力有不逮，然而不等於可以任由外防輸入漏洞永遠存在，當局至少應考慮從嚴限制免檢疫機組人員在港活動地點、盡量減少他們和群眾接觸的機會。本港疫苗接種率仍嫌不足，沒有條件談「與病毒共存」，就要做好外防輸入工作。香港抗疫不是孤軍作戰，國家是後盾，如有技術問題難以處理，港府應該主動跟內地商量，中央力所能及，相信亦很樂意支援。

歡迎回應 editorial@mingpao.com