社評：高電費時代來臨 政府須穩定電價

政府保證兩電利潤

加價如玩數字遊戲

電費由基本電費及燃料費組成，前者反映電力公司的營運開支、固定資產投資等，後者則反映燃料價格變動，以實報實銷方式，由用戶向電力公司支付。根據現行利潤管制協議，兩電每年有8%准許回報，高於准許回報的淨收入，則會撥入「電費穩定基金」。一年一度的電費檢討，某程度就是一場數字遊戲，讓兩電賺盡准許回報。

去年底，兩電宣布「凍結」今年電費，與市民「共渡時艱」，現實是兩電皆上調了基本電費，全靠國際燃料價格下跌，以及動用「電費穩定基金」，才抵消了相關加幅。嚴格來說，「電費穩定基金」不過是市民之前向兩電多付的款項，所謂「抵消加幅」只是給市民「回水」。今年下半年，歐美推動經濟復常，能源需求大幅反彈，可是全球供應鏈依然受疫情影響，供求失衡令燃煤及天然氣價格急升，本地電費的燃料費部分亦受影響。兩電現時向市民徵收的燃料費，較年初時高出一截。兩電明年加價，必須放在此一背景下理解，才能準確掌握民生影響。

有別於去年，兩電今次加價，改從燃料費入手，輪到基本電費凍結，中電明年淨電價平均加5.8%，港燈則加7%。兩電以國際燃料價格急升，作為大幅加價理由，說得振振有辭；官員則強調，政府要求兩電動用「電費穩定基金」，以及透過燃料帳承擔部分加幅，將升幅控制在單位數之內，不似其他一些城市錄得雙位數，已屬「得來不易」，又說本港電費比起紐約、倫敦、新加坡、東京等都要便宜，云云。

不同城市的發電組合、電力政策以至物價水平，本來就有很大差別，蘋果與橙無法直接比較，何况市民關心的亦不是本地電費是否較其他大城市便宜，而是收費和加幅是否合理。國際燃料價格急升，屬於不可控外在因素，市民明白加電費無可避免，當局應多作安撫，而不是說些「邀功」式的說話，自我吹噓一番。全球增長放緩，歐美通脹升溫，滯脹風險不能低估。本港經濟尚未全面復常，目前通脹仍處偏低水平，惟受進口價格上升等外圍因素影響，未來一段時間，整體通脹壓力料將增加，電費加價可能只是第一槍。現時政府有兩項補貼住宅用戶電費措施，去年推出的千元電費分期補貼，將於明年5年到期，餘下只有每月50元補貼。當局無新計劃向市民提供更多電費津貼，倘若燃料價格明年持續高企，本地民生壓力將愈來愈大。

區分可控不可控因素

輸入灣區核電倡競爭

本港電費面對上升壓力，國際燃料漲價屬短期因素，減碳轉型則屬長期因素。全球暖化逼近臨界點，各地都要減少碳排放，香港是富裕社會，減排目標與其他發達地區相若，包括2035年淘汰燃煤發電，2050年達至碳中和、實現淨零碳排放。煤電成本低廉，取締燃煤發電，本已意味燃料費可能顯著上漲，何况現行兩電利潤管制，變相將基本電費跟兩電固定資產投資掛鈎，未來本港可再生能源比重，將由不足1%增至一成，兩電斥資發展風電，以及興建低碳燃氣機組，固定資產投資持續擴大，電費亦會水漲船高。另外，北部都會區及明日大嶼建設，兩電亦要耗資鋪設電網，羊毛出在羊身上，市民未來需要繳付高電費，可能性甚高。

香港要減排，亦要謀發展。電費漲價壓力，落實減排和燃料價格波動等，屬於不可控因素，然而亦有一些因素是當局可以掌握管控。綠色新時代，節能既可減排，也可慳錢，香港人均碳足印位居世界前列，市民需要改變生活習慣，多些節能，工商界亦可以出一分力。當局預料未來數年住宅及工商用戶將全面轉用智能電表，有條件按用電時段收取不同電費，有關做法可鼓勵用戶在低價時段用電，避免過度集中在某些時段。

兩電常強調，為了應付全年用電高峰時間，發電產能必須「游刃有餘」，即使遠超大多數日子電力需求亦屬「必要」。兩電以此為由，不斷擴大機組投資規模，實際亦為不斷加電費鋪路。當社會用電分佈相對變得平均，兩電就少了一個主張不斷「谷大產能」的理由。工商界耗電量大，政府應盡快引入分時段收費等減電策略，鼓勵工商界錯峰營運，不能研究復研究，一味歎慢板。核電是零碳能源，符合減排方針，大灣區融合，港府可考慮從區內輸入更多核電，降低市民電費成本。現行利潤管制協議，有如保證兩電穩賺不賠，對市民並不公道，港府應為電力市場引入競爭，同時亦應進一步改變利潤管制規定，以市民而非兩電利益為優先。

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