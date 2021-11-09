社評：過渡房屋左支右絀 折射房策天殘地缺

這邊廂加碼增建

那邊廂租約期滿

2017年，政府宣布推出過渡房屋，與社企合作，協助輪候公屋逾3年但仍未上樓的基層家庭改善居住環境，毋須蝸居劏房。4年過去，已落成的過渡房屋只有千多伙，跟政府原先的目標，即2023年提供1.5萬間過渡房屋，相去甚遠。政府強調未來兩年過渡房屋推進力度將顯著加強，目前已有6個項目正動工興建，合計超過4200伙，可望明年落成，另外還有20多個過渡房屋項目已啟動，預料後年將有多1萬伙，達成政策目標「指日可待」，上月《施政報告》更提出「加碼」興建過渡房屋，將目標增至2萬伙。

土地房屋問題短期全無紓緩迹象，未來5年新落成公屋量面臨斷層，政府的態度，一言蔽之就是叫市民「耐心等待」十年八載，隨着中長期覓地建屋措施逐步發揮作用，情况將「慢慢改善」，至於短期止痛措施，除了半吊子的劏房租管及租金津貼，大抵就只有過渡房屋這一招。過去一年，政府官員不止一次探訪過渡房屋住戶，行政長官林鄭月娥早前形容，每次探訪這些家庭，都能夠感受到他們對於毋須再住劏房的喜悅，有小朋友的家庭尤其如此，然而過渡房屋充其量只是事急馬行田的手段，無助真正解決房屋問題，談不上是「政績」。過渡房屋項目建設尚待提速，入住首個過渡房屋項目「南昌220」的部分住戶，最近已收到通知，明年夏天租約期滿需要搬走，短暫喜悅過後又要面對未知與不安，政府的銜接安排備受關注。

「南昌220」是以組裝合成技術興建，提供約90個單位，項目所用土地由私人持有，發展商以象徵式價錢出租，為期5年，然而整個項目由籌備到展開組裝，便花了兩年有餘，再經過大半年施工，去年8月才落成入伙，較最初預計入伙時間遲了超過半年。3年時間就此匆匆過去，意味有幸入住「南昌220」的基層家庭，最多只能居住兩年。目前一般家庭平均要5.8年才能上樓，鑑於未來數年公屋供應嚴重不足，輪候時間頗有可能進一步延長「破六」。劏房戶輪候公屋超過3年，才有機會入住過渡房屋，短住兩年後，很可能仍未可以上樓。

公屋輪候愈來愈久

過渡房屋勿蹈覆轍

過渡房屋的作用，顧名思義應該是基層家庭上樓的一個過渡安排，幫他們逐步改善居住環境，直至圓夢上樓，而不是僅僅局限於「暫住」，倘若過渡房屋住戶遷出後，要重新再過劏房生活，將是莫大諷刺，反映過渡房屋政策失敗。早在政府推出過渡房屋之初，已有團體關注租住期太短，約滿安置是一大問題，當局是否有周全應對方案，卻叫人懷疑。

不少過渡房屋戶都有年幼子女，他們在新社區剛剛扎根，最擔心是淪為「人球」，稍後又要跨區搬遷，影響子女原區上學，更令交通開支大增。官員昨天表示，「南昌 220」租約期滿後，將安排尚未能夠上樓的住戶，入住其他過渡房屋，當局會盡力爭取同區安置，可是「盡力」跟「保證」，始終是兩碼子的事。政府開出的期票，倘若未能兌現，將大大影響基層家庭對過渡房屋的觀感，不排除部分人嫌新居地點不便，寧可再住劏房。

過渡房屋每個單位平均成本為50萬元，2萬個單位，相當於100億元。當局強調這些組合房屋易拆易搬，換個地方又可搭建，用上十多廿年也沒有問題，然而衡量過渡房屋的成本效益，關鍵不在於房屋硬件本身可用多久，而是政府投入公帑，對於改善基層居住問題，起到多大作用。「南昌220」作為試點項目，具體執行難免會有多些波折，官員表示累積過實戰經驗，日後的過渡房屋項目，建設可以快一些，可是租約期短的情况必須設法改善，公屋供應一日搞不上去，就算過渡房屋住戶能夠租住3年，約滿時一樣無法「寫包單」可以上樓。

政府表示，部分過渡房屋將延長年期，由原定5年延至最少7至8年，冀讓更多有需要家庭入住，可是如果一塊土地可供過渡房屋使用7至8年，相信不少市民都寧可直接用它來興建長期房屋，究竟有多少過渡房屋可以延長年期，還得走着瞧。過渡房屋為紓緩公屋供應不足而生，可是區區2萬伙不過杯水車薪。當局優先安置滿約租戶入住其他過渡房屋，有助避免出現「重住劏房」的窘境，代價是其他劏房戶要等更長時間，才能入住過渡房屋，公屋輪候時間愈長的問題，有可能複製到過渡房屋之上。

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