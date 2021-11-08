社評：通知儲糧被「過分解讀」 商務部傷害政府權威

抬出黨中央的官式文件

要求百姓不要過分解讀

商務部在官方網站發出的通知，首段是這樣寫的：商務部印發《關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知》，部署各地深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，保障今冬明春廣大人民群眾生活必需品供應充足，切實做好市場保供穩價工作。

該通知具體提到鼓勵家庭儲存一定數量的生活必需品，翌日各地部分超市出現小型的搶購潮，主要是一些老年人購買了超過平常需要的糧油產品。情况其實並不嚴重，但商務部顯然是知道了闖了禍，於是委派商務部研究院的專家出面解釋，說該通知是基於「自然災害頻繁發生、蔬菜價格波動上漲、新冠疫情多地散發、拉尼娜現象或將升級等情况，提前作出工作部署，目的就是為了更好地保障今冬明春廣大人民群眾生活必需品供應充足」。

這個解釋是有事實根據的，因為今年的自然災害確實比往年多而且造成較大的危害，蔬菜價格上漲到比豬肉更昂貴，而且新一輪疫情再起，波及20個省，確實應該要提高危機意識。

問題是這個通知的對象是誰。過去商務部的這類通知，都是以各地政府部門為對象的，這次的通知，幾乎所有的段落都是一如既往的以各地官員為對象，比如：「各地商務主管部門要進一步提高政治站位；各地支援鼓勵大型農產品流通企業與蔬菜、糧油、畜禽養殖等農產品生產基地建立緊密合作關係，簽訂長期供銷協議；強化崗位責任制，嚴格落實24小時值班和領導帶班制度」。從行文中看到，需要提高政治站位，能夠與糧食基地簽訂合作關係，以及必須24小時值班，明顯是針對官員的要求。

這種以各地政府為對象的通知，為何不以內部傳達而要在官方網站上公開，不得而知。但這次通知跟過去不同的是，確實多了一段是以「鼓勵家庭」為對象。各種社交媒體也十分敏感，紛紛轉發而在老百姓當中廣為流傳，部分人坐而起行去儲量，也是自然不過。所幸的是，「過分解讀」的百姓確實不多，因為大家都知道，國家的中央存糧制度行之有效，稻米、小麥、玉米和大豆等戰略物資，儲存量足夠全國使用兩到三年，必要時國家會拋售以提高供應以及平抑物價。所以，搶購的人確實不多，即使有也在短時間內平息。

文過飾非當沒有發生過

政府權威受損得不償失

商務部的解釋表面上看有一定的道理，因為零星發生但持續不斷的疫情，一旦出現社區感染而要封城封村，從各地調配、運輸、補充市場供應，確實需要有備無患，但這個應該是政府的責任，因為大量儲存需要倉貯，特別是凍肉及蔬菜需要冷凍儲存，只有政府才有這種設備。

政府部門要居安思危，凡是預則立不預則廢，要為各種突發災害做準備也是必須的責任。提出這種警告，正正是預見到風險確實存在。然而，既然看到可能的危機，就更應該想到疫情造成的「人心虛怯」，既然知道百姓對疫情有所擔憂，就更應該想方設法去給他們提供安全感，而不是隨意發一個通知，卻不曾顧及這個通知會加劇百姓的不安全感。這種不以百姓為念的做法，是典型官僚主義作風，各級部門都應該引以為戒。

官員犯錯誤，不足為奇，只要汲取教訓，借以為鑑，下不為例，也會得到百姓的諒解。商務部通知引起百姓搶購糧食，所採取的應對措施，只是「闢謠」，發動大小官媒「掃雷」，解釋這種通知只是大節日與可能出現災情前的慣例，目的是要求各地政府部門訂定預案，並非針對老百姓，文過飾非的公關手段用得十分嫻熟，也十分有效。然而，一句請百姓不要「過分解讀」，卻為真正危機來臨埋下地雷。

商務部在官方網站發出有關官式文件，還抬出黨中央、國務院，白紙黑字寫了要求鼓勵家庭儲糧，最後卻要求百姓不要過分解讀，什麼叫過分百姓不知道，百姓只會說是商務部過分了。究竟商務部是希望百姓對於該部門以後發出的任何文件都不要作任何解讀嗎？商務部闖出的禍在危機公關手段中闖過去了，但是以犧牲中央政府部門的權威作為代價的，理應受到譴責，否則，百姓以後對政府的正式通知視之為「狼來了」，政府的權威則受到損害，這個得不償失的做法，可一不可再。

■歡迎回應editorial@mingpao.com