社評：抗暖化須切實行動 政治化阻國際合作

中國「雄心」遭質疑

行動力證明成效實在

COP26召開的大背景，就是全球碳中和（淨零排放）進度大幅滯後預期時間表。上月20日，聯合國報告指出，各國目前計劃在2030年生產的化石燃料總量，較2016年《巴黎協定》限定的目標高出一倍多，屆時溫室氣體排放可能增加五分之一。《巴黎協定》目標是將全球升溫限制在2℃，最好是1.5℃以內，今日全球氣溫較工業化之前已經高了1.1℃，所以，聯合國秘書長古特雷斯警告，《巴黎協定》的目標面臨全盤失敗。

峰會上多國領袖提交了最新的國家自主貢獻計劃（NDC），發達國家多將碳中和目標定在2050年前後，中國的2030年碳達峰（即碳排放量到達最高峰）、2060年前實現碳中和的「雙碳」目標，被質疑「雄心」不足、力度不夠，與世界第一大碳排放國的地位不符。但正如習近平所言，各方應該「聚焦務實行動」，「行動，願景才能變為現實」。

出席峰會的中國氣候變化事務特使解振華指出，最近20年，中國累計的節能量佔了全球的58%，貢獻是「顯而易見的」，中國確定的目標，都有配套的政策、措施、投資，有時間表和路線圖，「目標有沒有力度，關鍵還是看行動」，「沒有行動、沒有政策，那算什麼力度？」

事實是，在過去10年裏，中國幾乎是全球唯一森林覆蓋率增長的國家，根據美國太空總署（NASA）的衛星數據，從2000年到2017年，全球植被增加量的四分之一來自中國；去年，中國煤炭消費佔能源總量比率降至56.8%，水電、風電、太陽能發電累計裝機規模均居世界前列；三峽大壩已是世界裝機容量排名第一的水電站，它與葛洲壩、烏東德、向家壩、白鶴灘等超級水電站一道，令長江成為全球最大的清潔能源走廊；佔全球擁有量一半的600萬輛新能源汽車，正行駛在中國的道路上；在退出海外煤電項目的同時，中國近年參與興建多個外國清潔能源項目，包括迪拜的全球最大太陽能發電基地、新加坡的全球最大內陸漂浮式發電站，以及沙特阿拉伯的全球最大儲能項目紅海儲能等。這一切都說明，中國的減排是實在的行動，而非口頭上的「雄心」。

看待氣候變化，不能只看當今不看歷史，從18世紀中工業革命開始到1950年，發達國家佔全球碳排放總量的95%，從1950年到2000年，發達國家排放量仍佔到總排放量的77%。而另一方面，很多發展中國家現在仍處於工業化初階，如有14億人口的印度，目前雖是世界第三大排放國，但有400萬人的生計直接與煤炭相關，還有2700萬人完全無電可用，所以總理莫迪在峰會上的承諾是，印度要到2070年才實現碳中和。所以說，脫離發展階段和具體國情來劃一要求減排，猶如要求挨餓的人去節食減肥一樣。

拜登政治化批華缺席

美制裁中企阻礙合作

《聯合國氣候變化框架公約》和《巴黎協定》都寫明「共同但有區別的責任」（common but differentiated responsibilities），要求發達國家應擔負更多的責任，為發展中國家提供資金和技術支持。因此，應對氣候變化，國際合作至關重要。不過，在今次大會中，個別國家領袖卻繼續「政治掛帥」，攻擊他國，破壞合作氣氛。除了澳洲總理莫里森將「應對氣候變化」（tackle climate changes）說成「應對中國」（tackle China）的弗洛伊德式口誤（Freudian slip），美國總統拜登更公開指摘習近平缺席，稱是一個「重大錯誤」。

作為全球最大的頭兩位碳排放國家，中美的合作尤為關鍵。美國總統氣候問題特使克里兩度訪華，今年4月與解振華聯署了中美《應對氣候危機的聯合聲明》，中方近期又簽下購買美國液化天然氣（LNG）的長期合約。但今年以來，美國接連制裁中國的太陽能企業，在口岸扣押其產品，實際上阻礙了兩國應對氣候變化的合作。正如中國駐美大使秦剛所言，應對氣候變化的考試，計的是全體學生的總分，一個學生考高分還不夠，要大家都考高分，「美國是個實力很強的學生，但中間曾『逃過課』、退出過《巴黎協定》」，他寄語中美著眼全人類的共同利益，攜手扭轉阻礙兩國合作的「政治小氣候」，引領世界協力應對變暖的「全球大氣候」，「共同交上一份令人滿意的答卷」。這番諍言，不知華府是否聽得明白？

歡迎回應 editorial@mingpao.com