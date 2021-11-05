社評：「參與」非法集結暴動 終院廓清爭議訂準則

共同目的、伙同犯罪原則

不適用非法集結暴動罪行

前年7月28日上環暴動案，湯偉雄獲判無罪；2016年旺角衝突中，盧建民暴動罪成，兩人就《公安條例》下暴動及非法集結罪定義上訴至終審法院，終院以兩案關連，合併處理。其中盧案涉及「共同目的」。終院裁決認為法律上並無規定要求參與者之間，須有額外共同目的，控方只須證明被告意識到其他人等相關行為，並有意圖參與其中，因而裁定盧建民敗訴。即是「共同目的」原則不適用於非法集結及暴動罪行。

湯案涉及「伙同犯罪」和「被告不需在場」原則，控方爭議「伙同犯罪」原則可以涵蓋暴動中「物資站」、「主腦」等不在場角色，能夠填補現有法例空白，不過，終院認為非法集結和暴動罪行，結構上互相關連，「參與」是「至關重要元素」，被告是否參與蓋過一切，裁定這兩項原則不適用於非法集結及暴動罪行，並認為若非如此，「參與元素」在這類罪行中，會造成混淆。

終院裁決，表面上使非法集結及暴動罪行更難被定罪。證諸兩年前諸多涉嫌非法集結及暴動場面，現場以外，確實有毋須現身的參與者，卻是整個場面的元素，甚至是重要組成部分。終院裁決詮釋暴動及非法集結罪行定義時，就「參與」有3種表述，看來是回應有關情况，包括：

（1）無論被告是否身處現場，若有推動、鼓勵或促進非法集結或暴動的行為，均可按協助主犯和「不完整罪行」（secondary and inchoate liability offences），予以懲處，按「從犯原則」，這類從犯可被判處與主犯同樣刑罰。「不完整罪行」即涉及煽動、串謀元素等罪行。（2）非法集結或暴動參與者，若曾協議共同參與有關非法集結或暴動，並且預見實行時，他們其中一人或多人可能會干犯更嚴重罪行，參與者可能會就更嚴重的罪行負上法律責任。（3）被告單純身處非法集結或暴動現場，不招致刑事責任；不過，若被告身處現場並透過說話、標記或行動提供鼓勵，則可因「參與」，或協助及教唆其他人干犯非法集結罪或暴動罪而被定罪。

堅持法律原則補漏拾遺

終院裁決等同「法官立法」

由此可見，終院按「伙同犯罪」及「被告不需在場」原則，否定了適用於非法集結及暴動罪行，這是以法論法，也是對法律原則的堅持。然而關於3種「參與」情况，實際上暴露了隱蔽參與者，使他們須負上相應法律責任，可視為此乃強化對付非法集結及暴動罪行的法律手段。日後，終院裁決將成為同類案件審理的準則，可以說，今次終院裁決，實質是「法官立法」，在兼顧法律可操作性和公平原則下，補漏拾遺，確保法治得以彰顯。

對於整體社會，終院裁決並詮釋，對於參與非法集結及暴動罪行所臚列元素、被告在箇中角色和作用，清晰明瞭，可以減少因為誤解而墮法網，從這個角度審視，裁決對於強化規範，修補社會流弊，應可起到一定匡正作用。對於檢控當局，提出「伙同犯罪」及「被告不需在場」原則，直接適用於非法集結及暴動罪行，是期望「便宜行事」，省卻工夫，但是在法律原則和法治公平底下，當局未能得心應手。終院的裁決無疑提高了檢控門檻，警方須耗費更多人力蒐集更多證據，不過，終院詮釋非法集結及暴動罪行定義，一定程度上也強化了可操作性，讓檢控當局有更大空間迴旋，例如裁決提出「從犯原則」，未嘗不可以解讀為當局檢控相關罪行打開另一道門。

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