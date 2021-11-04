社評：部署打好「第三針」 構建恒常接種機制

百多萬人優先接種

踴躍程度不宜低估

去年底多款新冠疫苗陸續面世，成為抗疫重要工具，經過接近一年實戰，不同研究都顯示，各款新冠疫苗所產生的中和抗體水平，在接種數月到半年後都會下降。以色列是其中一個最先展開大規模新冠疫苗接種的國家，亦是全球首個全民補打第三針的國家，早於今年7月，當局便開始為60歲以上國民「補針」。近月內地、新加坡和歐美多國，也開始為高風險群組打第三針。

香港今年2月底開始為市民接種科興滅活疫苗，復必泰核酸疫苗則於一個月後開打，論補針步伐，香港比新加坡等同期開打的國家慢了一些，不過由於本港疫情基本清零，短期亦不會考慮採取「與病毒共存」策略，「補針」計劃縱然慢一拍，亦未至於有太大問題。根據政府公布的第三針計劃，「補針」對象現階段只限特定優先群組，包括免疫力弱病人，以及已接種兩劑科興疫苗並有較高感染風險人士，諸如長者、醫護及長期病人。另外，工作環境有較高傳播風險的員工，例如機場工作人員、跨境運輸人員，亦屬於優先「補針」群組。當局估計，優先接種組別約有186萬人。

全球疫苗分配不均，部分窮國一針難求，香港作為富裕社會，能夠安排打第三針，比很多地方都幸運，應該感恩珍惜。早前港府已決定盡捐已訂購但從未開打的牛津-阿斯利康疫苗，餘下兩款存貨，科興疫苗有穩定供應，復必泰則有170萬劑，從本地疫情風險和資源分配角度，現階段先幫優先群組接種，暫不安排一般健康人士「補針」，也是合理之舉。醫學研究顯示，打第三針的反應及副作用，跟打第二針相若。專家建議第三針打復必泰可產生更好免疫反應，亦有長者關注副作用，傾向維持之前選擇，第三針續打反應普遍輕一些的科興疫苗。當局強調現有社區疫苗接種中心和醫管局指定診所，有足夠能力為他們接種，市民亦可聯絡一些私家醫生預約打針。

鑑於「補針」對象都是曾經接種新冠疫苗的市民，機場工作人員等也很清楚感染風險較一般人高，相信毋須當局特別游說，他們也會積極預約打第三針，政府需要做好應對準備，不宜低估百多萬人預約「補針」的踴躍程度，無論人手和各式配套安排都要到位，避免「倒瀉籮蟹」。自9月以來，每日新增首劑接種人數拾級而下，最近一些日子，一天只得大約2500人打第一針。本港疫苗接種率逼近七成，政府有意關閉部分接種中心，然而隨着第三針計劃展開，打針需求必然反彈，為了方便市民「補針」，當局應視乎情况，不要太早、太急關閉接種中心。

長者谷針要努力

打針配套持久化

第三針計劃標誌本港疫苗接種進入新階段，不代表之前一個階段的任務徹底完成。雖然本地勞動人口大多完成疫苗接種，可是80歲或以上人士已打兩針者僅得一成半，70至79歲人士也只得四成。本港70歲以上人口有數十萬，新冠病毒對他們殺傷力最大，長者接種率如此之低，根本不可能考慮「與病毒共存」，堅持清零是目前唯一合理選擇，成本代價亦較部分地方「感染後再治療」的做法為低。與此同時，政府亦要繼續努力，針對長者「谷針」，設立「疫苗專線」以旅遊車接載長者往返接種中心，甚至安排流動疫苗車入邨幫居民打針，都是值得一試的方法。

最近日本有研究提出，新冠病毒一些新變異，可能影響了病毒及時自我修復的能力，日本疫情顯著回落或與此有關，然而「新冠病毒最終自我滅亡」，只是一種最樂觀最極端的假設，最有可能的情况，依然是病毒長期存在。多國正研發新一代疫苗，希望能夠更有效應付變種病毒，效力亦可較為持久，可是年年打針成為常態，可能性仍然最大。打針防疫是一場長期抗戰，當局需要往前多想幾步，除了密切留意各地研究進展，及早張羅新一代疫苗，亦要考慮將新冠疫苗接種，變成一項恒常化、持久化的操作，舉例說，部分社區接種中心可能需要長期存在，當局考慮相關問題，應擺脫短期應急思維。

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