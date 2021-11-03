社評：擴大「安心出行」使用 強制與體恤可兼顧

政府設施強制掃碼

技術問題可以改善

本周一起，市民進入政府大樓及辦公處所，都要用「安心出行」掃碼，有市民覺得不便，亦有長者不介意「嘟一嘟」。食環署長表示，署方高層首日分批到21個人流較多的街市觀察，情况大致暢順，並未聽聞前線人員報告遇到很大困難。當然，新措施牽涉如此多市民，具體執行不可能全無問題。政府街市多長者出入，部分人便因為不熟習使用「安心出行」掃碼，甚或未有安裝好應用程式，需要在場前線人員協助，導致出入口人多擠迫，部分長者和商販有怨言並不意外，隨着使用習慣逐步形成，不適應的情况自然會減少。

「安心出行」推出近一年，當局和專家一再解釋操作原理不涉定位追蹤，個人出行紀錄只會留在手機，不會上傳，希望公眾放下戒心協助防疫。時至今天，擔心私隱拒用「安心出行」的市民，已比初期少很多，堅持抵制者，相當一部分是出於政治杯葛。市民「填紙仔」代替掃碼，出現很多亂象，部分人寫假名假資料，商戶有否妥善保管市民個人資料，同樣令人關注。最近私隱專員就食肆登記顧客資料情况發表調查報告，指出市民「填紙仔」涉及的泄漏私隱風險，高於使用「安心出行」。放眼歐美，歐洲多國為了疫下復常，強制民眾出入公共處所，必須持有免疫通行證，美國則是變相強制大批國民打針，香港社會需要進一步復常，強制使用「安心出行」，只要安排合理合度，不應視為洪水猛獸。

強制使用「安心出行」背後的理念核心，在於不再接受個人以「不願使用」為由拒絕掃碼，對於存心使用偽冒程式或截圖蒙混過關者，當局應依法追究；至於「無法使用」或「使用有困難」的人，諸如沒有智能手機的長者及露宿者等，政府應該體恤通融。新安排實施兩天，當局對於弱勢人士，算是較為體貼體諒，有街市安排椅子給等候掃碼的長者，露宿者出入康文署場地浴室等設施，基本都可豁免掃碼，然而根據社協說法，亦有露宿者一度未獲場地前線職員豁免，要由上級介入。另外，亦有學生因為沒帶手機，被拒進入中央圖書館。

規定食肆戲院掃碼

心理門檻可以跨越

豁免個別有困難人士掃碼，本質是酌情，處理尺度不一，很難完全避免，相關政府部門應該趁這段時間總結經驗，蒐集一些典型豁免例子，供場地工作人員參考，避免酌情處理過緊或過鬆。觀乎過去兩天情况，不少市民都提到，現在光顧政府街市內的熟食市場，必須「過兩關」，入街市掃碼一次，進入熟食市場又掃一次，外賣員頻頻出入，次次「過兩關」，當然不如「過一關」方便。這類「過兩關」安排，是否可以簡化，值得當局參詳。有資訊科技專家指出，「安心出行」功能雖不複雜，但對長者及弱視人士或有困難，呼籲政府設計一個「安心出行」簡易版，例如字體較大或只有幾個按鍵等，並減少使用步驟。有關建議同樣值得認真考慮。

香港要跟內地通關，外防輸入、病毒檢測及追蹤能力均要加強。有傳染病專家認為，繼政府場所之後，預料未來將有更多場所，包括B類食肆，以及戲院等現有18類表列高風險處所，都會強制使用「安心出行」，食衛局亦未有否定強制B類食肆用「安心出行」的可能。部分堅持不用「安心出行」的人，對於這類安排，當然會有牴觸，惟平情而論，很多食肆為了復常做生意，都已申請成為C類及D類食肆，要求食客必須掃碼才能6人或12人一枱；親朋光顧C、D類食肆聚餐，一般也有遵守掃碼要求。擴大食肆「安心出行」使用規定，不應存在無法跨越的心理門檻。

防疫措施從來不是一成不變，關鍵在於執行時機和條件是否成熟，西方政府對於強制戴口罩、強制打針等做法，一樣有過很多反覆，最後還是決定應做就做。「安心出行」推出至今，常有人質疑其追蹤效力，然而真正問題也許是半吊子的執行安排，根本從未讓「安心出行」有機會好好發揮應有作用。一些人流很多的地方，要求人人掃碼，容易造成瓶頸擠塞，當局需要考慮實際操作可行性，可是對於戲院、麻將館等高風險處所，要求人人掃碼，不應有太大問題，這也可以為業界爭取疫下全面復常做生意鋪平道路。

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