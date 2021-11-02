社評：政治零風險時代不再 營商環境多注正能量

中美鬥爭是大局

香港難左右逢源

政府每年都會做統計調查，了解駐港外資公司數目，以及它們對本港作為營商地點的吸引力有何看法，調查以6月初作為截止統計日期。去年的統計調查結果，一定程度反映了反修例風暴，以及疫情爆發初期的香港情况；至於今年的調查，外界最關注的，當然是港區國安法以及疫情持續造成的影響。去年調查發現，外資駐港公司數目合計9025間，10年來首度出現下跌，其中以地區總部跌幅最大，由1541家減至1504家，幅度約為2.5%，地區辦事處數目亦有微跌。今年調查則顯示，外資駐港公司總數反彈至9049間，創歷史新高，不過地區總部按年再跌3.1%。

比較兩年數字，內地與美資「此長彼消」趨勢明顯。內地企業駐港地區總部持續增加，今年升幅約6%；美資駐港地區總部則下跌近一成，是近18年低位。另外，日資駐港地區總部今年亦跌約7%，至於歐洲方面則未有太大升跌，英資駐港總部按年升5%；法資則減少5%。地區辦事處方面，日資微跌美資微升，內地企業增幅顯著，接近一成。

地緣政治局勢不穩，中美博弈激烈，疫情揮之不去，防疫限制持續，全球復蘇受阻，全屬影響外資公司在港部署的因素，不同行業各有考慮和發展策略，很難單憑統計處的數字，判斷某一兩項因素的實際影響程度。舉例說，調查發現，今年在港設有地區總部或辦事處的非本地公司，只有14%計劃未來3年擴充香港業務，是歷來最低，原因可能是疫下環球經濟前景不明，不一定跟港區國安法等相關。反過來看，六成公司表示未來3年在港業務計劃「不變」，有意3年內逐步終止或遷離的公司只得3%，水平跟過去相若，也可理解為外資未看淡在港營商前景。

西方對港區國安法多有批評，過去一年美資日資駐港總部減少，不排除有部分與此相關，可是歐洲方面的情况，似乎也可以作為「港區國安法未損營商環境」的反證。最近10年美資駐港地區總部呈下跌趨勢，去年跌得最急，日資方面則是自2018年下半年，即中美貿易戰爆發後，持續數年下跌。香港發展長期四方通吃，跟中美關係過往整體良好有關。這幾年美國強硬對華，鬥爭蓋過了合作，香港難再左右逢源，反修例風暴更將香港推入中美鬥爭漩渦之中，部分美資關注港區國安法帶來的政治風險，不過換個角度看，港區國安法之所以出現，本身就是因為香港政治風險不再是零。中美鬥爭是大局，各方都要面對現實，香港營商環境，很難回到昔日政治零風險。

政治穩定重要度增

關注外資法治觀感

政府每年都會在調查中詢問駐港外資公司，設立地區總部或辦事處時，如何衡量一系列考慮因素的重要程度，並會請外資公司評價，香港在這些因素上是否有利。今年調查顯示，非本地公司眼中最重要的3項考慮因素，依次仍是簡單稅制、資訊自由流通、廉潔政府，惟第4位則出現變化，去年排第6的政治穩定與安全，跟原本排第4的法治及司法獨立對調，自由港地位則保持第5位不變。調查結果最直接的解讀，是外資對政治穩定重要性看得重了，不過亦有人關注外資對本港法治看法是否轉差，尤其是認為香港在這方面有利的外資，由去年的36%，降至32%，若與前年即反修例風暴前的46%相比，累積跌幅更達14個百分點。

外資對本港法治及司法獨立的觀感，港府需要密切關注和正視，有利評價比例大幅下跌，肯定不是健康現象，然而意見調查必然帶有主觀性，容易受輿論氛圍影響，亦是不爭事實。比較去年今年的意見調查，外資最重視的頭10項因素，除了政治穩定外，其餘9項的有利評價全部下跌，跌幅一般介乎5至10個百分點，就連「地理位置」這項永遠無法改變的因素，本港有利評價由去年六成水平，大跌8個百分點。若與前年比較，外資最重視的簡單稅制因素，本港有利評價累計亦跌了8個百分點，儘管這兩年本地或國際並無出現嚴重影響香港稅務競爭力的變化。

有利與不利，有時是半杯水問題。比較這兩年數字，各項因素本港有利評價普遍下跌，惟主要是轉為「中立」而非轉向負面。外資看法治與司法獨立因素，認為不利香港的比率，由去年的12%，回落至今年10%，與反修例前調查的7%差距縮窄；政治穩定方面，不利比率由20%降至14%，這些都是正面發展。外資對香港的看法，某程度會受總體印象影響，當中夾雜主觀與客觀成分，當局向外資解說宣傳時，需要分清虛實，對症下藥，務求為本港營商環境多注正能量。

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