社評：G20預演氣候角力 多邊主義富國須擔帶

鋪路聯合國氣候大會

發達國發展國攻防戰

去年G20峰會受疫情影響，只能以視像方式舉行，今次是兩年來G20元首有機會面對面開會，然而並非所有成員國領袖皆有赴會。中國防疫從嚴，國家主席習近平自疫情全球大流行以來，未嘗出國訪問，今次亦不例外，由外長王毅代為出席；俄國疫情惡化，早前一度自我隔離的總統普京，亦未前往意大利參與會議；日本昨天大選，新首相岸田文雄留守國內；至於墨西哥和沙特元首亦無親臨會場。

5國元首婉拒赴會各有原因，不代表不重視會議，習近平和普京皆有發表視像講話，陳述立場及提出意見，然而多名非西方大國領袖未有親臨，傳媒鎂光燈，很自然落在一眾西方發達工業國領袖，特別是美國總統拜登身上。近期美法與英法關係，分別因為澳洲核潛艇風波和漁業爭議而轉差，元首面談有助緩和這些西方世界「內部矛盾」。拜登上台以來，外交上一直標榜「美國回來了」，G20雲集世界20個主要經濟體，對拜登而言是「展示美國全球領導力」的舞台，何况本周還有聯合國氣候變化大會，拜登將親赴蘇格蘭參與，推動其主張，今次G20峰會正好為華府及發達國盟友，提供了造勢機會。

西方跨國巨企利用各國稅制差異避稅，美國科網巨頭尤甚，華府推動全球最低稅率，除了「阻止各國企業稅率逐底競爭」，最大目的恐怕還是幫補庫房。經過連場磋商，逾百國家同意將最低稅率定在15％，並將徵稅打擊面集中在小撮跨國巨企，滿足了歐美要求，亦沒有將稅率定得太高，對大多數發展中國家影響不大，算是合理折衷。有關協議早前已敲定，G20峰會領袖一致拍板採納，某程度是完成儀式程序，讓各方可以聲稱，G20全球經濟治理取得「重大突破與成果」，可是除此以外，今次G20峰會在應對氣候變化、新冠疫情、滯脹陰霾等全球問題方面，並無多少進展。

氣候變化為禍愈演愈烈，峰會公報提到，G20峰會領導人承諾加緊努力，將全球溫度升幅，控制在攝氏1.5度之內。國際社會必須加緊合作，採取強而有力措施，阻止全球暖化。20多年前的《京都議定書》，清楚訂明各國減排應秉持「共同但有區別」的責任原則，發達國坐享百載工業化好處，累積排放最多，當然要為減排負起更大責任，同時亦要支援發展國應付氣候變化。

支援窮國抗疫抗暖化

西方承諾口惠實不至

2009年，西方發達工業國承諾，每年向低收入國家提供千億美元援助，應付氣候挑戰。時至今天，有關承諾依然未有兌現，西方國家反而想將更多減排責任，推卸給發展國。這次G20峰會，還有之後的氣候大會，西方國家有很多外交政治操作，欲逼中印俄等國顯著提高減排幅度，包括主要國家不分貧富，都要在本世紀中葉實現「淨零碳排放」，以及就逐步停用燃煤，定下進取時間表，可是另一邊廂，西方國家對於援助發展國適應過渡，卻又支支吾吾，澳洲作為產煤大國，更表明2030年仍會繼續出口煤炭，不會跟隨部分發達國家以2030年擺脫煤炭為目標。西方這種只搶環保道德高地、援助口惠實不至的態度，很難爭取發展國認同。

西方印鈔「泵水」大灑金錢，催谷經濟疫下復常，然而全球疫情持續打亂供應鏈，供求失衡加劇通脹壓力，美國 GDP增長顯著放緩，滯脹風險愈來愈高，國民不滿油價急升，華府欲趁峰會，要求沙特、俄羅斯等國增產石油，然而兩國領袖皆未現身，G20共同聲明亦未見有何良方及行動，應對供應鏈問題。疫情方面，峰會領袖支持世衛所訂的疫苗接種目標，力爭明年實現全球七成人打針，可是疫苗分配嚴重不均，依然是最大障礙。

目前全球有四成人接種了新冠疫苗，絕大部分集中在西方世界和富裕社會，中國作為發展中國家，做到高接種率，實屬異數。中國新冠疫苗獲世衛認可，供應他國的疫苗劑數以十億計，西方嗤之以鼻，指控北京搞疫苗外交，然而西方自家生產的疫苗，卻又遠遠無法滿足全球需要。歐美忙於為國民打第三、第四針籌謀，部分專家相信，年年打針應付新冠病毒可能常態化，窮國民眾無針可打，情况何時才能顯著改善，叫人懷疑。習近平G20視像講話，提出全球疫苗合作行動倡議，推動疫苗企業與發展國科研合作、支持世貿就豁免疫苗知識產權早日作出決定、協助窮國融資獲取疫苗，西方發達國應跟中國及其他發展國通力合作，若富國不放下成見、私心與利益，實現全球七成人接種，不過是空談。

■歡迎回應editorial@mingpao.com