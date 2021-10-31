社評：發展科技走自己的路 研發經費需提高效率

中國近年在科技上的進步，無論在國防、農業、工業以至創新科技，都有長足發展，深圳今年前九個月的地區生產總值首次突破了兩萬億元，其中戰略新興產業的貢獻很大，科技產品的比重高、增速快，已經成為深圳經濟增長的重要引擎。科技進步對國計民生產生的促進作用，可見一斑。

科技進步佔領國際市場

美國發起軍備競賽挑戰

科技進步不但可以帶動經濟發展，還改變了中國在國際市場上的地位。過去因為技術落後而要依靠外國，而今在很多領域已經可以打翻身仗，盾構機被稱為在地底游弋的航空母艦，能夠同時在地底邊挖出泥土邊運走，在推進的同時鋪設護土牆，廣泛應用於挖煤、鑽挖隧道，現在已經在俄羅斯、馬來西亞、印尼等國承包工程時使用。興建港珠澳大橋的海底沉管技術，原來是荷蘭的專長，但索價太高而逼得中國要自主研發，現在掌握了這個技術，在興建中的大連灣海底隧道及深中通道工程大展拳腳，相信憑這項技術，今後在國外承包工程也無往而不利。

中國的技術能夠打出去，打破了某些國家原來的壟斷地位，搶佔市場份額，必然會引起矛盾，這是市場經濟的規律，無可厚非。但美國出於在全方位遏制中國發展的角度出發，處處打壓，甚至上升到國家實力競爭的層面。

中國最近發射了一個高超音速的航天器，美國認為是「可攜帶核彈頭的高超音速導彈」。因此美國參謀長聯席會議主席米利表示，一個非常接近「斯普特尼克時刻（Sputnik moment）」已經來臨。所謂斯普特尼克時刻，是指蘇聯在1957年成功發射人造衛星，在太空科技領先美國，因此美國要舉全國之力反制，從而引發美蘇之間的軍備競賽。美國軍方對於中國科技的忌憚，當中有要求增加國防經費的出發點，但也有向中國叫板，挑戰中國進行軍備競賽的意味。

蘇聯跟美國進行軍備競賽，最後導致國庫空虛，這個教訓中國應該不會重蹈覆轍。然而，科技的軍用與民用，大多時候是先後的關係，更多的是帶動的關係，諸如通訊科技，先用於軍事用途，後在民間廣泛應用，又如航天科技，可以帶動遙感、遠程傳輸、農業育種等等技術。美國指控中國的高超音速導彈，中國認為是可用於民用，外交部發言人表示，這是驗證航天器可重複使用技術，這對於降低航天器使用成本具有重要意義，可為人類和平利用太空提供便捷、廉價的往返方式。

軍用科技帶動商業用途

大學科研經費應該提高

科技的軍用與民用，並非互相排斥的，中國現時雄厚的國防力量，已經到了足以抵禦外敵入侵的地步，而且也毋須以武器的精良來顯示國力，更加沒有使用武力侵佔別國的意圖。所以，發展科技毋須僅以軍備為唯一目標，但也毋須因為技術可能用於軍用而放棄，因為科技的商業用途，可以成為達至國富民強的目的。走自己的路，別國的說三道四，讓他說去吧。

中國目前投放在研究開發的經費總額，已經成為繼美國之後的全球第二，2020年比前一年增長10.2%，但以GDP佔比來看，只有2.4%，全球排十幾，比美國的2.83%還有一段距離。無論從總額與佔比來看，2.4%都是歷史新高，按照國情也毋須跟最多與最大去爭一日長短，如何能夠更有效使用，是眼下更值得關注的事情。

內地的研發經費，政府投入佔23%，企業佔77%，而政府使用的經費比較集中在國家的科研單位，這跟外國更大比例放在大學的情况十分不同。企業的研發開支，近年由於更大的扣稅誘因而更加積極，這是可喜的現象，但企業的本能是着眼於短期的產品開發，鮮有投放在基礎研究和長期的研究項目，中國晶片技術落後，正正是這個因素的必然結果。而國家的科研單位，對研究成果的出路沒有壓力，成效未必能至臻，而大學研究院所得的經費，只佔總額的不足8%。這種比例，應該如何扭轉及優化，值得關注，政府如何改善分配資源的機制，提高科研成就和改善科研經費的效率，應該有所改革。

中國重視科研，已經嘗到了果實，而且還着眼於未來的發展，作出超前的研究，通訊科技的5G技術，領先國際水平，正是體現，今後按照這條符合國情的國策推進，經濟發展以至國力提升，都將可期，若能更有效利用科研經費，就更加無懼別國的挑戰。

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