社評：美台分進合擊逼紅線 北京不動如山有後着

布林肯挺台參與聯國體系

蔡英文證實美軍在台存在

1971年10月25日，聯合國大會以76票贊成、35票反對、17票棄權，通過「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」的2758號決議，決議要求「立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去」。而美軍在台灣最後一支正式駐軍，也於1979年元旦中美建交後撤離，當時華府接受了中方提出的建交三原則，即與台灣「斷交、撤軍、廢約（共同防禦條約）」。

民進黨一直辯稱，2758決議只是解決了中國代表權問題，並未解決台灣代表權問題。在2009年之前，民進黨當局每年都發起所謂「入聯」運動，惟每次都鎩羽而回。當時的美國政府，並不支持台灣「入聯」，1998年，時任總統克林頓曾公開宣布「不支持台灣加入以主權國家為會員的國際組織」。

不過，近年隨中美關係的惡化，美國出於打「台灣牌」的需要，對台灣加入國際組織的態度也發生變化，特朗普的駐聯合國代表克拉夫特（Kelly Craft）公開會晤台灣駐紐約代表，甚至還計劃訪台。拜登上台後，美方更變本加厲，在2758號決議通過50周年前夕，國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）公開指摘北京「誤用」該決議，導致台灣長年被聯合國排除。

參與聯合國也好，在台駐軍也好，歸根結柢還是對「一個中國」的態度。從中美3個聯合公報看，當年美國無論是「承認」（recognize）還是「認知」（acknowledge），都是接受了「一中」原則，即台灣是中國一部分的說法，否則難以解釋為何在3個聯合公報中，都有涉及台灣問題的條款，也說明美國承認台灣問題是中美關係的一部分。

美台雙方近期雖然熱中於挑釁北京的底線，但始終有所顧忌。布林肯、華自強等人的挺台言論，並非要讓台灣加入聯合國，而是參與「聯合國的體系」（UN system），特別是一些「特定聯合國專門機構」如國際民航組織（ICAO）、世界衛生大會（WHA）等，這顯示華府只是想將台灣問題國際化，來向中國施壓，反映出華府對於近期緩和與北京關係收穫有限的失望。

北京暫無實質回應動作

美台切香腸終自切手指

對於美軍在台的角色，美國官方一直諱莫如深，在蔡英文訪問播出後，台灣國防部長邱國正特意澄清，美軍在台灣協訓，屬於交流範疇，和進駐不一樣。台軍武器九成購自美國，美軍派員教授訓練並不出奇，北京對此亦心知肚明，但事實存在是一回事，高調宣揚又是另一回事。蔡英文公開此項信息，既是呼應美國總統拜登日前所言會保衛台灣之言，亦是借美壯膽，提醒北京，台美已有所準備，同時亦抵消大陸軍事壓力對島內人心的影響。

對於美台默契配合的這種漸進式「切香腸」策略，中國外交部和國防部的表態都說了一些重話。外交部發言人趙立堅警告，如果美方繼續打「台灣牌」，必然會給中美關係造成「顛覆性的巨大風險」；國防部發言人譚克非警告，若美方頑固抱守「以台制華」幻想，企圖以「切香腸」方式實質性提升美台軍事聯繫，中方將「堅決反制和回擊」。不過，中方暫時還停留在口頭聲討，未有立即的實質回應。

明眼人都看得出，美台的挑釁，是想刺激大陸的民意，來打亂中國的發展步伐，但北京不是易受民粹裹挾的政權，其台海戰略不會輕易隨美台的節拍起舞。不過，若美台逼人太甚，悍然跨越底線，北京講過「不動如山，動如雷霆」，台海戰爭或將成為美台自我實現的預言（self-fulfilling prophecy）。對美國來說，短期效應就是，拜登企圖以緩和經貿關係換取中方在宏觀政策上配合，讓美國度過債務危機的盤算落空；對台灣來說，則將承受大陸的進一步軍事和外交壓力。近日大陸武裝直升機首次飛臨台灣西南空域，顯示解放軍在該海域的相關訓練已漸掌握主動。美台「切香腸」，最終將切到自己的手指。

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