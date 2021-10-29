社評：境外置業盲摸摸 規管代理清清楚

廣告失實代理馬虎

不懂日文賣日本樓

境外物業交易近年有上升趨勢，相關投訴亦與日俱增。由2017年至今年8月，消委會接獲的境外物業銷售投訴個案，合計261宗，涉及物業平均價值約180萬元，每宗個案平均損失約37萬元。細察消委會提供的數據，有兩點值得留意，首先是境外置業投訴有急升之勢。消委會去年收到56宗，今年單是頭8個月就有106宗，差不多比去年多1倍。誠然，消委會今年將境外非住宅物業投訴也納入統計，或會影響去年今年數字的可比性，然而海關與地監局的資料，其實亦反映同一趨勢：去年海關接獲的海外物業銷售投訴有58宗，比前年急升近5倍，地監局同期收到的相關投訴，更大增10倍至66宗。

其次，只計2017至2020年消委會的數字，投訴個案主要涉及內地、英國和泰國，若論累積宗數，三地的個案都差不多，然而今年以來，大多數個案均集中在內地。去年初疫情爆發，各地收緊入境檢疫要求，香港與內地又遲遲無法通關，市民境外置業，較難實地了解，靠本地代理隔山買牛，貨不對辦機率自然較高。消委會指出，有關境外置業的投訴，九成個案涉及本地地產代理，當中超過六成均為非持牌代理，投訴內容涉及失實陳述、高估樓價、項目延誤或爛尾等。投訴個案中，有七成半投訴者是透過香港媒體廣告獲悉境外物業項目，有七成人則曾參加境外樓盤展銷會或講座。

境外物業發展商在港銷售非本地樓盤，不受《地產代理條例》等監管。地產代理方面，若純粹處理境外物業，並有清楚表明沒有處理香港物業牌照，可獲豁免領取地產代理牌照，非持牌代理可利用豁免漏洞避開監管，亦不受制於地監局的操守守則和執業通告。市民難以透過境外物業廣告，掌握代理身分，以及相關銷售行為是否受本港法例規管，部分地產代理也不會清楚交代是否持牌，一旦交易出現問題，消費者的法律保障其實相當有限。

消委會的研究報告，揭露業界不少亂象，廣告失實誤導、不良營商手法層出不窮，例如部分境外物業廣告標榜所謂「租金保證」，以不切實際的「高租金回報」利誘買家，也有廣告揚言「海外置業是移民捷徑」吸引有意移民的人。投訴個案顯示，有市民購買澳洲物業，營業員聲稱物業地點附近有旅館，顧客其後查看地圖，卻發現該處是精神康復中心，也有營業員提供過期售樓書，以及就物業位置、坐向或落成時間等，作出不實陳述。消委會「放蛇」調查更發現，部分代理沒有向顧客解釋境外置業風險，甚至暗示可作虛假稅務聲明，最離譜是有營業員向顧客提供日文小冊子，直認自己不懂日語，但可以「靠經驗」及「根據日本漢字猜測含義」進行買賣，如此兒戲馬虎，令人咋舌。港府明知亂象不去監管，就是失職。

港人境外置業趨增

盡早修例監管代理

香港樓價高企，港人境外置業，並非近年才有的新鮮事，內地有爛尾樓，海外亦然，5、6年前，有港人在英國曼徹斯特買樓花疑墮投資騙局，蒙受損失，當時有立法會議員便關注境外置業監管問題，去年立法會會議，有議員促請政府修例堵塞漏洞，不再容許有關地產代理豁免領牌，惟政府官員卻稱，修例涉及境外司法及稅制，「問題複雜、有困難、挑戰大」，並非合適安排，政府會加強宣傳教育，提醒市民小心，云云。

海外物業超越本港司法管轄權，港府難以規管海外發展商，這是事實，可是規管本地的境外物業代理，硬性規定領牌，遏阻不良營銷手法，不存在司法管轄權問題，所謂「違反自由貿易原則」、「不應將發展商的責任轉嫁地產代理」等說法，予人感覺只是砌辭推搪。過去一年多，部分市民憂慮香港前景，選擇移民；另一邊廂，大灣區融合發展，愈來愈多港人在區內其他城市置業，乃是大勢所趨。即使移民潮只是短期現象，港府亦應考慮大灣區長遠發展趨勢，加強監管本地境外物業代理，宜早不宜遲。消委會報告向政府提出多項建議，包括收緊《地產代理條例》豁免令，要求境外新樓盤須由持牌代理從事買賣、海外發展商不能直接在港售樓，同時將現行樓宇廣告規管擴展至境外物業，以及就留位費引入冷靜期，都是合理建議，政府應該從善如流。

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