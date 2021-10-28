社評：立法會不一樣了 監督功能待踐行

由半癱瘓到高速辦事

「最特殊」立法會落幕

這兩年香港政治環境出現巨變，立法會亦不再一樣，議員由最初的70人減至42人。有議員因為反修例風暴等案件入獄，有議員遠走他方，去年民主派議員集體辭職，加上熱血公民鄭松泰今年也遭「DQ」，原來的非建制陣營議員，最後只餘下一人。回看今屆立法會，大多數時間都處於激烈政治鬥爭狀態，首天開會即鬧出宣誓風波，其後全國人大常委會釋法，就宣誓形式和要求作出明確規定，6名非建制派當選人被褫奪議員資格，立法會成立以來未嘗如此，沒料到更多史無前例的大事，原來尚在後頭。議事堂上，非建制派跟政府和建制派的鬥爭愈演愈烈，反修例風暴是一場政治攤牌，立法會遭到前所未有衝擊破壞，花了數月修復，議會才能重新運作。

隨着《港區國安法》實施，中央和特區政府重新掌控局面，民主派「攬炒」癱瘓政府計劃失敗，人大常委會先後通過兩項決定，包括破天荒延長第6屆立法會任期至少一年，以及就議員資格劃下紅線，整個議會生態亦隨之改變。泛民在立法會消失，支持者視之為「民主大倒退」，再無政治反對聲音，建制派支持者則認為這是「撥亂反正」，立法會運作重回正軌，有助實現良政善治。

過去一段時間，特區行政立法關係高度繃緊，政府施政舉步維艱，2019及2020年政治鬥爭高峰期，立法會基本處於半癱瘓狀態，對部分議員來說，政治泥漿摔角，能夠阻撓施政就是勝利，開會拉布「點人頭」乃是家常便飯，流會屢見不鮮，內務委員會花了半年還選不出主席，即使是無甚爭議的法例技術修訂，諸如去年的成文法條例草案，也要拖拉一番。相比之下，過去一年立法會運作情况，從法案審議數量及速度來看，效率的確很高。

埋單計數，今個立法年度，立法會大會審議了47條法案，全部獲得通過，平均每條法案用兩個半小時審議，對比本屆會期首年度，當時仍有泛民議員在任，平均每條法案需要8.5小時審議，較本年度多逾兩倍時間。有建制派議員表示，民主派集體辭職後，議事堂上較少出現尖銳政治提問，但關注民生的提問仍有不少，言下之意，立法會並沒有成為橡皮圖章。

立會議事重量更重質

反映社會多元促善治

立法會的存在，目的應該是為民辦事而非阻撓辦事，政治鬥爭凌駕一切，但求「攬炒」，絕非好事。立法會恢復正常議事功能，是良政善治的必要條件，卻非充分條件。立法會監察政府，法案審議既要講求效率，也要講求質素。審議時間長，不保證議事質素佳，提問東拉西扯，只是浪費時間，可是審議太急太速，確有流於粗疏的可能。議事堂最需要的，是有意義的討論，以及有水準的發言，立法會議事必須避免由一個極端走向另一極端，草草提些問題便將法案付諸表決。議員要向社會負責，必須好自為之。

中央修改香港選舉制度，落實愛國者治港，新一屆立法會必定跟過去很不一樣，以往的「建制對非建制」分析框架，未必再合用。未來議會內不同政治力量如何重組，有待觀察，然而可以肯定的是，新一屆立法會的政治光譜，將接近過去一年的狀况，行政主導料將進一步強化，立法行政關係會否過度側向行政一邊，需要密切留意；新模式如何體現良政善治和問責原則，法案制訂及審議過程如何反應社會多元多樣性，同樣值得關注。今年以來，由垃圾徵費到劏房租務管制，特區政府不少法案都得以順利通過，然而很多新措施新政策，要麼不夠進取，要麼存在明顯缺失，垃圾徵費落實日期未定，劏房租管不設起始租金；土地房屋問題，當局缺乏短期應對良方，亦令市民相當擔心，立法會有責任督促政府切實解決問題，不容官員蒙混過關。

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