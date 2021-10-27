社評：豁免檢疫漏洞須堵塞 鋪路通關外資可得益

豁免安排政出多門

外防輸入屢現甩漏

上月26日，香港與內地就通關事宜，在深圳舉行了首次專家對接會議。根據政府專家顧問許樹昌的說法，內地專家提出5項要求，希望本港做法「盡量貼近」，包括從嚴監察出院患者、增加醫護檢測頻率、使用「通關碼」及電話實名制，以及收緊豁免檢疫安排。一言蔽之，兩地通關不可以為內地帶來額外風險。1個月過去，特區政府採取了一系列措施和行動推進通關，暫時未知是否做到內地方面要求，兩地第2次對接會議尚待敲定。行政長官林鄭月娥表示，未就通關日期定下具體目標，總之愈早愈好。

兩地通關何時水到渠成，還看本港疫情防控機制是否到位有力。政府昨天宣布，確診病人出院後須接受14天隔離監測，另外又決定取消現行大部分「豁免群組」免檢疫安排，明顯都是配合通關的新舉措。林鄭月娥表示，收緊豁免檢疫安排後，只會剩下一些非常緊急和必要的人員，諸如關乎本港日常物資供應的跨境貨車司機，才可以豁免檢疫往來兩地，希望中央對香港的防疫措施更有信心。

疫情爆發以來，本港外防輸入工作不時出現甩漏，問題往往與豁免檢疫安排有關，去年夏天第3波疫情爆發，源頭正是獲准豁免檢疫的海員，當局為了方便船公司，容許來自東南亞高風險地區船員免檢疫上岸，令病毒得以進入社區。疫情爆發首半年，一度有超過40類人士獲准豁免檢疫，近5萬人循此方式入境，不同類別人士申請，交由不同政府部門審批，政出多門，處理鬆寬，一些部門甚至沒有記錄獲豁免人士入境次數。當局後來收緊豁免檢疫措施，所有獲豁免人士皆要反覆接受病毒檢測，除了總領事及高官，其他人等都要家居隔離，可是病毒進入社區的風險，並未因此消失。

今年較早時候，一名俄羅斯領事便在北角家居隔離期間，證實確診，另外更有外國領事子女，未有遵從家居隔離規定，擅自離開太古城居所出入社區，突顯豁免檢疫風險，最終沒有引起社區感染，只能說是好彩。荷李活影星妮歌潔曼與數名助手來港參與拍攝工作，獲准豁免檢疫，雖然當局強調他們在港有遵守規定限定，然而這類豁免名人檢疫安排，是否真有必要，公眾有很大疑問；政府容許領事子女同享豁免檢疫待遇，並在人煙稠密屋苑自我隔離，做法同樣大有問題。政府取消大部分「豁免群組」免檢疫安排，除了回應內地專家關切，為通關鋪路，更可堵塞本港外防輸入一個長期漏洞。

早日通關發揮樞紐作用

香港金融中心不易動搖

早前歐美商會代表一再抱怨，香港檢疫措施太嚴，豁免安排有限，令外資難派人駐港，部分企業或會考慮縮小在港規模。政府這次收緊豁免檢疫安排，具體去到什麼地步，暫時並不清楚，受影響人士必有怨言，然而說外資可能因此大舉撤走、動搖香港金融中心地位，未免言過其實。說到底，不少外資在港設立辦事處和總部，放眼的都是內地龐大市場，豁免檢疫收緊，若能換來香港內地通關，對他們處理內地業務也有好處。有外資因為香港遲遲未能與內地通關，索性直接派人留駐內地而非香港，盡快落實通關，反而有助香港發揮一直以來的樞紐作用。當局應該主動跟外資解釋收緊豁免檢疫與通關的關係，讓他們了解箇中利害。

歐美疫情無從清零，靠接種疫苗「與病毒共存」，乃是疫下復常唯一選擇。近月亞洲多國開始推動「與病毒共存」政策，最新例子是韓國，然而現階段走這一步是否上算，還得走着瞧。新加坡選擇「與病毒共存」後，確診病例急升，醫療系統壓力愈來愈大，最新數據顯示，當地醫院深切治療牀位，近八成半已被佔用，目前僅餘60張牀位。新冠疫情防控，防止醫療系統爆煲是一個重點，對於奉行「與病毒共存」策略的國家，今冬醫療系統會否不勝負荷，既是一個未知，更是一個重大挑戰，香港完全沒必要冒此風險。堅持走清零通關之路，現階段一定最符合香港利益，毋須多作他想。

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