社評：立法禁止「族內歧視」 平機會擴權助執法

歧視內地人現質變

法律漏洞有待修補

香港社會自詡「文明進步」，實際卻充斥形形色色的歧視。2007年，立法會通過《種族歧視條例》，根據條例定義，「種族」是指個人的種族、膚色、世系、民族或人種，任何人如公開中傷某種族人士，又或基於某人的種族，對當事人作出歧視或騷擾行為，即屬違法，惟條例同時列明，基於在港居住年期、國籍、居民身分的歧視行為，不在條例涵蓋範圍之列。換言之，有關法例無法處理針對內地人的歧視。現在平機會建議的三大處理方向，包括修訂《種族歧視條例》註明「族內歧視」違法、立法禁止針對居民身分的歧視，以及參考外國例子，就不同居民來源地立法禁歧視。

香港某程度是一個移民社會，很多人的籍貫都是內地省市，惟因經濟發展及日常習慣等差異，歧視內地人情况長期存在。曾幾何時，「阿燦」形象深入人心，新移民初來甫到受人白眼，乃是常有之事，然而隨着時間過去，他們習慣了香港生活，面對的歧視一般都會慢慢減少。2004年，政府就種族歧視立法展開諮詢，立法會開會討論，民主黨和社區組織協會代表皆關注歧視新移民情况，當時政府表示，內地新移民與本地人屬同一種族，都是中國人，他們面對的歧視並非基於種族，而是社會歧視，有官員更提到，有意見擔心立法禁止歧視新移民，反而有可能製造隔閡，影響他們融入香港社會。

觀乎當時的社會環境，政府說法並非全無道理，可是過去10年，香港社會情况，明顯出現了巨大轉變。一方面，內地自由行旅客湧港、「雙非」兒童問題等，的確帶來一些摩擦；另一方面，香港社會泛政治化，問題愈演愈烈，挑撥香港內地矛盾、煽動對內地的仇恨，成為一些人撈取政治資本的方式，社交媒體充斥文宣操作，偏見與定型不斷被強化，對內地新移民的社會歧視，演變成對所有內地人的排他全面歧視。反修例風暴下，這類歧視操作更是變本加厲，有店舖明言不招待操普通話顧客，更拿防疫作為藉口，當年在立法會關注歧視新移民問題的民主黨，其成員蔡耀昌因為批評店舖歧視內地人，在黨內惹來反彈，最終辭任中委。政治冲昏頭腦，可以令人迷失。這幾年，香港歧視內地人的情况嚴重，當局有必要填補相關法律空白。

立法借鑑外地經驗

拆解「誤墮法網」疑慮

2016年，平機會向政府提交歧視條例檢討意見書，當中已提到立法保障內地來港者免受歧視，現在舊事重提，與其說是跟當前政治環境有關，不如說是當局長期沒有正視問題。今次平機會提出的改革範圍，較5年前提出的更全面和廣闊，3個改革方向，並不完全一樣，暫難估計政府如何取捨，初步看，3個方向相信都能有效處理歧視內地人問題。在韓國，首爾部分學校和公司有排斥非首爾人的情况，促使當局針對不同居民來源地，立法禁止歧視，加拿大亦有類似法例。澳洲維多利亞省的平等機會法例列明，即使同一種族，若因某些特徵可再細分為不同族群，一樣可受種族平等規定保障。港府推動立法，大可參考各地不同經驗，取長補短。

在西方，一談到反對族群歧視，總有白人揚言當局的平權優惠措施，諸如規定不同族群學額等，是「逆向歧視」；在香港，一樣有人炒作類似說法。數年前，平機會檢討歧視條例，有人便揚言修例後內地新移民「可即時享有一般港人福利待遇」，甚至變成「特權階級」，繼續煽動恐懼仇恨的遊戲，然而時任平機會主席周一嶽已再三澄清，這些說法並非事實。

歧視條例的精神，並非賦予社會上不同層面或身分的人完全「相同」的待遇，而是保障弱勢小眾不會因為他們的特徵，遭受不合理對待。非永久居民不能申請公屋，不會因為修訂歧視條例有變；有關歧視中傷行為的定義，現行《種族歧視條例》已有清楚訂明，包括有關行為是否屬於公開活動、是否基於某人族群背景蓄意煽動仇恨鄙視，甚至構成實質傷害，當年《種族歧視條例》通過前，有人擔心一時口快稱呼別人「阿差」或「鬼佬」會誤墮法網，事實是這種情况從未發生。一些明顯涉及歧視的事件，未必有「受屈人」，按現行法例，平機會無權力採取法律行動，當局未來修例方向，應包括增加平機會調查和蒐證的權力，勿讓平機會淪為無牙老虎。

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