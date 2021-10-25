社評：內地徵房產稅 不再是雷聲大

內地房價在過去10多年翻了好幾番，價格之高，已經令到一般打工階層不能承受，買不起房，甚至住不起房的國民怨聲載道，來自農村的年輕人，通過優異成績與努力取得大學學位留在城市工作，微薄的工資根本難以負擔昂貴的房價。直接影響到社會階層固化，成為年輕人向上流動不能踰越的關卡。

上海試點徵收房地產稅10年

虛徵收範圍少之又少收效微

冰凍三尺非一日之寒，上屆政府已經開始處理，2011年責成上海與重慶推行徵收房地產稅試點，但收效甚微。原因是地方政府根本沒有誘因和動力去動這塊「大蛋糕」，因為土地收入歸地方政府收益，房地產業又是經濟發展的支柱。上海市實行的徵收辦法，每人住房面積在60平方米以上才開始徵收，稅率低至0.6%，重慶則只對高端樓盤才徵收，加上各種優惠政策，七除八扣，實際需要繳交的只有極少數。此外，各地方的房產紀錄不能互通，一個城市根本無法知悉業主在別的城市是否擁有房產，對於在不同城市投資多套房產的，無從徵收。

由於內地的投資工具不多，買房成為投資升值的不二之門，房價升勢不斷高歌猛進，雖然大城市近月也採取了各種限制手段，包括對購房者的戶籍要求、每個家庭可以購房的數量，以至貸款比例等等，都無法遏抑樓價攀升。投資者藉房地產積累財富，促使貧富懸殊問題愈加嚴重，國民責難社會不公之聲不絕於耳。

總書記習近平2017年在中共十九大報告中提出，房子是用來住的，不是用來炒的。雖然是在最高決策層面發出警告的聲音，但房價虛高的狀况仍然不止。直到今年8月，習近平在財經委員會上就共同富裕提出要採取具體行動，各地方政府才開始推出「限價令」等措施。而講話內容中有關「推進房地產稅立法與改革」的細節，是在本月中《求是雜誌》全文發表後才曝光，其實，人大常委會早已開始醞釀，並在剛結束的會議上通過，責成國務院在部分地區開展房地產稅改革試點工作。

目前尚未公布在哪些地區開展試點，但相信一定不會限制在一兩個城市，而且對徵收房地產稅改革，意味着對上海和重慶原來的做法要「深化改革」，至於範圍與力度，還有待公布才能判斷。然而，人大常委會的決議要求，試點為期5年，顯示緩衝期甚長，預期不會是立即開出「一劑猛藥」，以免令已經步入熊市的房地產市場雪上加霜。

這次徵收房地產稅的改革，要通過立法形式進行，意味着將會是全國統一執行，而且是必須長期依法執行，不會因為各地政府的施政取向而改變。然而，既然要全國統一，就不可能是一刀切的給出一個統一的徵收面積或者稅率標準，因為各地的經濟發展水平千差萬別，法律的條文，只會是一個大原則而且是一個籠統的範圍，各地政府會因應地區的實際情况，制定出具體的徵收條款和稅率。

徵收房地產稅的大原則是以共同富裕為目標，具體政策也將會定出特定的徵收對象，居住用與非居住用有所區分，實際用家與投資者有所區分，但可以肯定，一人擁有多套房子，一定會納入徵收範圍，以體現「房子不是用來炒的」這個大原則。至於具體稅率，雖然是因地制宜，但也不可能是象徵式的，否則不可能達到政策目標。

既要保房地產業健康發展

又要打擊炒樓搞共同富裕

無論是共同富裕的目標，還是人大決議的提法，均不是要達到「整齊劃一的平均主義」，同時還要做到「引導住房合理消費和土地資源節約集約利用，促進房地產市場平穩健康發展」。這對各個地方政府，都是一個重大考驗，既要貫徹中央交予的任務，履行人大常委會的決議，但又不能對房地產市場的平穩健康發展以及合法投資者造成打擊，而目前正值中共換屆的人事佈局，相信出現房價虛高的省份，都不會拒絕成為試點的指令。

目前全國的目標，在已經完成消滅絕對貧困之後，提出要向共同富裕邁進，而樓價虛高成為共同富裕的攔路虎，不能做到在發展中保障和改善民生，甚至阻礙向上流動，是不能接受的。習近平主席在共同富裕目標中提出，要給更多人創造致富機會，形成人人參與的發展環境。這個目標就需要地方政府用智慧與魄力去完成。

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