社評：地方人事大換班 接班梯隊漸明朗

地方換屆拉開序幕

幹部年輕化進展小

五年一度的中共全國黨代表大會，將會產生新一屆的中央領導班子，並在隔年產生新一屆的人大、政協、國務院等國家領導集體。在此之前，各省級地方要先召開本地的黨代表大會，第一個換屆的新疆，自治區第十次黨代會上周四已經開幕，將於明天閉幕；而山西省第十二次黨代會明日亦將在太原開幕，本周內還有安徽、河南兩省的黨代會亦將召開。年內預料還會有10個省（區）召開黨代會，剩餘的省（區或直轄市）也都將在明年上半年召開黨代會換屆。

中共已故領袖毛澤東曾說過，「政治路線確定之後，幹部就是決定的因素」。如果說下月召開的中共十九屆六中全會，將以總結百年歷史經驗的方式來確定未來的政治路線的話，上述換屆人事安排，就是組織人事路線的體現。

中共近年的組織路線，改變了以往追求年輕化的「一刀切」做法，但今年仍然遵守了省級幹部換屆年齡「318」的界線，即黨政首腦超過63歲、紀委書記超過61歲、普通副省級官員超過58歲者，一律不再提名，這也是安徽省委原書記李錦斌未滿65歲就提前卸任的原因。上周7名新任省委書記中，除江西省委書記易煉紅為1959年9月出生外，其餘6人都是「60後」（1960年以後出生）。目前內地31個省區中，已經有17個「一把手」是「60後」。相對而言，省長（自治區主席、直轄市長）的年紀更輕，目前，全國31個省區市中，僅兩人是「60前」，而「65後」的省長（代省長）已經有5人，前日代理福建省長的廈門市委書記趙龍，生於1967年9月，今年54歲。但早在2013年，生於1967年6月的陸昊（現任自然資源部長），就已經出任黑龍江省長，國家前主席胡錦濤，1985年更是未滿43歲已出任貴州省委書記，可見幹部年輕化近年不進反退。

新上位官員的專業化亦引人注目，他們不少具有高學歷，而且是特定領域的專家。如新任湖南省委書記的張慶偉，西北工業大學飛機設計專業碩士，是航空太空專家，曾經成功解決了長征三號火箭發射美國休斯公司「亞洲一號」衛星時星箭分離的重要瓶頸，也是首份中國載人飛船試驗論證報告的執筆人。2008年他又出任中國商用飛機公司首任董事長，主持國產民航大客機的研製。接替黑龍江書記的原河北省長許勤，為香港人熟悉的是做過多年深圳市長，他也是一名工學碩士，還獲得香港理大的管理學博士。

具備多地工作經驗

大局觀念必備條件

新上位者都經驗豐富，絕大多數具有多個省區的任職歷練，有的更兼具中央和地方從政經歷。如西藏新書記王君正，在國家勞動部入職，歷經雲南、湖北、吉林、新疆4地任職，主政過旅遊名城麗江、歷史名城襄陽、汽車城長春，任新疆政法委書記時，主持過新疆維穩反恐，任兵團書記又以屯墾戍邊為主業，歷時33年，終成治藏主帥；又如吳政隆，也是中央部委出身，早年空降直轄之初的重慶，在三峽移民重鎮萬州區歷任區長、區委書記，完成了26萬移民的安置。2014年被調往出現「塌方式腐敗」的山西，任省會太原市委書記，兩年後救火功成再南下，出任故鄉南京市委書記，升任江蘇省長4年後，終升任「一把手」。

新獲提拔的官員，也有近年異軍突起的「黑馬」，對他們的任命，顯示出中央對當地區域經濟發展的方向寄望，如河北代省長王正譜，是農業財經專家、國家鄉村振興局首任局長，他的新職，展現了京津冀協調發展的農村視角；江西代省長葉建春是水利專家，曾任國家防汛抗旱總指揮部秘書長，並罕見地兼任水利部和應急管理部兩個部的副部長，他主掌江西省政，令人對東江源治理以及規劃中的贛粵大運河充滿了期待。

中國地域遼闊，東南西北風土人情、經濟發展水平千差萬別，中央在培養使用政務官員時，既看重學歷知識，亦注重實踐經驗，特別刻意培養官員的全方位、多領域任職能力，以便其了解各地實情，把握全國大局，施政時更能夠貫徹中央大政方針，而大政方針又往往影響地方施政，正所謂「不謀萬世者，不足謀一時，不謀全局者，不足謀一域」。回歸24年，作為國家治理體系的一部分，這種大局觀，正是香港特區的為政者今後最需要惡補的。

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