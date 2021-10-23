社評：實現「3年上樓」 豈能坐等廿載

蝸居問題困擾港人

最低面積難解困局

過去十年，香港房屋問題不斷惡化，衍生林林總總亂象，公屋輪候時間愈來愈長、私人市場樓價高企、納米單位湧現、劏房數目倍增，乃是四個最為人詬病的現象。針對基層市民蝸居劏房遭壓榨，立法會本周通過了劏房租管條例，限制業主加租，然而措施卻流於半吊子，當局未有設定「起始租金」，令劏房戶所得到的保障大打折扣。針對目前公私營房屋都有單位「細過車位」，政府提出未來人均居住面積要增加一至兩成。發展局長表示，預計公營房屋在下一個5年規劃時，可用較高的面積標準；私樓方面，當局日後賣地會考慮加入條款，限制單位最低面積，具體界線待定，相關措施最快明年可以推行。

近年本港納米樓、龍牀盤層出不窮，實用面積最低者，竟然不足130平方呎，連酒店普通房間也不如。發展商形容這些「上車盤」定價「相宜」，然而計實呎價隨時超過2萬元。儘管近期一再有市區納米單位業主蝕讓離場，惟不代表市場缺乏需求，近日便有一手新盤以納米單位為推銷重點，一層超過30伙。即使是下周揀樓的新一期綠置居，同樣有面積不夠200平方呎的單位發售。綠置居為公屋戶而設，本意是希望加快公屋流轉，可是如此狹小的單位，能夠吸引多少買家放棄既有公屋單位入市，實屬疑問。

從確保居住空間人道合理的角度，設定單位最低面積是好事，公營房屋更應帶頭做起，不過話說回來，市場有求必有供，就像劏房問題，納米單位問題，真正解決方法只有一個，就是大舉造地建屋。政府提出很多長遠大計，北部都會區和明日大嶼若能化為現實，理論上可在廿多年後提供大量公私營房屋，只是普羅大眾活在當下，不可能這樣乾等。政府對增加短期土地房屋供應，一副無能為力的樣子，未來5年僅得10萬伙公營單位落成，過渡房屋稍添5000個，增至2萬伙，僅及現有劏房戶數目一成，作用有限。過去5年，公屋輪候時間由4.7年增至5.8年，政府堅稱公屋3年上樓目標不變，可是卻沒有就何時做到，作出令人滿意的承諾。

運房局長日前在立法會表示，計及現有和未來10年新申請上樓家庭，估計要十多廿年後，才能達到「3年上樓」目標。這是政府首次坦白交代預計達標時間，總好過繼續迴避問題東拉西扯，然而嚴格來說，這只是一個分析，政府依然沒有作出任何承諾，令人懷疑當局的承擔；倘若十多廿年真是政府的「承諾」，如此輕忽怠慢，市民也不可能接受。

「3年上樓」淪為口號

政府應作進取承諾

「3年上樓」是首任特首董建華所定的政策目標。1997年，本港平均輪候公屋時間長達6.6年，到2003年降至約3年，特區政府能在6年達標，無疑有其獨特時空背景，諸如回歸前港英政府已啟動覓地建屋工作、2002年穩定樓市措施將不少居屋單位轉為公屋，以及當年輪候公屋申請宗數不算太多，只有10萬多宗，跟現時超過25萬宗申請相去甚遠，然而政府落實目標的決心，以及大刀闊斧的行動，顯然亦是「6年達標」的重要因素，現在當局說「達標請等廿年」，根本不是急民所急，基層市民只能望梅止渴，感到絕望亦是情理之中。

社會發展要有願景，眼前問題也要盡快解決，對很多港人來說，居住問題是切膚之痛，莫說坐等廿多年，就連多等兩三年亦難以忍受，如果政府有心將「3年上樓」當成追求的目標，而不是自欺欺人的口號，便應該定下一個進取的時間表，諸如8至10年內實現，然後快馬加鞭，放手去幹。要將實現目標所需時間大幅壓縮，必須跳出既有框框，開拓更多選擇和可能。公營房屋供應未來數年面臨斷層，危機擺在眼前，以前不打算考慮的選項，現在亦要重新檢視。郊野公園邊陲地，基本上全屬官地，不屬郊野公園範圍，開發毋須修例，是紓緩短中期土地房屋危機的一個方法，政府應拿出決心推動。

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