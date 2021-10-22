社評：疫下復常難迴避強制 放下包袱用「安心出行」

歐美強制手段求復常

香港病毒追蹤半吊子

去年11月，港府推出「安心出行」，作為病毒追蹤工具，「安心出行」某程度只是幫市民自行記錄個人行蹤的軟件，既非實名制，亦不涉手機定位追蹤功能，港府強調「安心出行」記錄的資料只會儲存在用家手機，不會上傳，不存在私隱問題，然而部分人出於意識形態或政治原因，對使用「安心出行」心懷抗拒，政府唯有採取折衷手法，容許市民出入各類場所，要麼用「安心出行」掃二維碼，要麼寫紙條留紀錄。

一連串的妥協，影響了「安心出行」追蹤病毒的效用，市民縱有安裝軟件，出入處所忘記掃碼乃是常有之事，部分人甚至抱着不合作態度，紙條紀錄亂寫一通。昨天政府解釋「安心出行」使用新安排，便提到「寫紙仔」不時出現資料缺漏或失實情况，一旦出現確診個案，會大大削弱接觸者追蹤工作的效率及精確度。根據新安排，使用「安心出行」有困難的殘疾人士等，可要求豁免及選擇填表，然而一般市民不能以「不願使用」為由要求豁免。當局希望新安排可以起到牽頭作用，鼓勵不同私人企業更廣泛更嚴謹落實使用「安心出行」。

疫情在變，民情亦在變。「安心出行」 推出至今，使用情况出現了兩種背馳趨勢，一方面是愈來愈多人放下戒心，為求出入方便安裝軟件，下載量今年2月底只有250萬，到8月已突破500萬；另一方面則是抗疫紀律愈來愈鬆懈，市民「記得就掃，不記得算數」，情况甚為普遍，很多商戶也沒有嚴格要求顧客「先掃碼後入場」。兩股趨勢互相抵消，「安心出行」作為病毒追蹤工具，至今仍未能好好發揮作用，乃是不爭現實，內地對香港病毒追蹤機制有疑慮，看待兩地通關問題，自然格外慎重。

外圍疫情從未真正緩和，傳播力更強的新變種病毒「AY.4.2」（俗稱「Delta plus」）在英國擴散，導致當地確診病例最近急增，更有蔓延他國迹象。隨着北半球冬季來臨，疫情可能復熾，香港不能因為近月「基本清零」掉以輕心。本港疫苗接種率（已打針者佔可打針人口比例），迄今約為六成半，若計打針者佔總人口比例，甚至未夠六成，跟新加坡超過八成水平尚有一段距離。外防輸入久守必失，本港必須谷高疫苗接種水平，同時亦要加強病毒追蹤，以防再現社區大爆發。既然愈來愈多市民願意安裝「安心出行」，問題只是日常使用流於鬆懈，適度收緊「安心出行」使用要求，既符合社會防疫需要，相信亦有助於香港與內地通關。

通關講自願防疫無得揀

強制「安心」體恤困難者

世上沒有免費午餐，疫下社會若想全面復常，無可避免要付出代價、作出妥協。西方國家崇尚自由主義，為求疫下復常，政府一樣採取了嚴厲強制手段，並未因為部分民眾反對而退讓。法國、意大利等歐洲國家，紛紛規定國民必須完成疫苗接種或證明有抗體，持有健康碼，才能出入政府設施，以及餐廳、商舖、戲院等場所。在美國，現時公眾出入各類場所，大多毋須強制出示打針證明，然而必須指出，美國政府是以大規模強制打針方式推動社會復常，全美聯邦政府僱員必須於下月底完成疫苗接種，否則將被停職，很多州份、城市和企業，也在強制僱員打針。

香港疫下復常之路，今年以來雖有進展，惟仍處於半吊子狀態，除了尚未與內地正常通關，中小學面授課堂、食肆經營等仍受限制，旅遊業更是持續冰封。香港必須早日與內地恢復通關，也要進一步推進社會復常。是否北上屬個人選擇，「通關碼」使用應本着自願原則，然而社會防疫卻是無得揀，倘若歐美經驗說明「沒有強制，沒有復常」，香港社會確有需要面對現實，放下意識形態包袱，接受一些妥協。

出入政府大樓強制使用「安心出行」，一定會有反對意見，亦有一些市民會關注各種可能情况，諸如沒有手機，是否就不能去公共圖書館、不能返官校，甚至不能去公立醫院求診等。當局應該一方面說之以理，同時向公眾解釋新安排，釋除疑慮。在法國，當局便明確保證，病患者進入醫院求醫，不會因為健康碼受阻，港府對於這類問題，適宜多作說明。政府推動通關與復常，要有堅定意志，至於具體操作執行，則應該視乎實際情况，強制使用「安心出行」進入政府大樓之餘，亦應體恤有特殊需要和困難的人，避免為難他們。

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