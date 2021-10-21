社評：乙鏈菌警鐘未敲響 公衆不知風險真象

公報未提死亡人數

政府警示市民無感

乙型鏈球菌本身是一種可寄存於人類腸道、泌尿及生殖系統的細菌，被寄存的人一般沒有病徵，但這種細菌有時會感染、侵入身體不同部位，包括血液、肺、骨及關節等，可以引發腦膜炎、敗血症等嚴重疾病。「侵入性乙型鏈球菌」（下稱「乙鏈菌」）引發的疾病，死亡率介乎6.5%至11%，免疫系統較弱者，包括長者、慢性病患者等一旦感染，較易變成重症。大部分「乙鏈菌」疾病的感染途徑不明，傷口接觸或食用未煮熟淡水魚是其中一個已知途徑。上月初至本月10日，香港錄得79宗「乙鏈菌」感染個案，患者年齡介乎1個月大至96歲，流行病學調查顯示，約四成證實屬於血清三型基因序列型283（下稱ST283）。根據新加坡資料，ST283正是已知唯一一種可透過進食感染的「乙鏈菌」。

過去3年，本港發現的「乙鏈菌」病例，每月介乎9至26宗。當局在短短40天內錄得79宗病例，明顯異於尋常。淡水魚可能帶有「乙鏈菌」，也可能有中華肝吸蟲等寄生蟲，可致嚴重肝病，必須徹底煮熟才可安全食用。雖然本港《食物業規例》禁售中式魚生，然而踏入秋冬季節，打邊爐吃生滾魚片，乃是不少市民至愛，「乙鏈菌」病例急增，關乎市民切身健康，是一個重要公共衛生資訊，可是當局的信息傳播卻未如理想，未能有效起到警示作用。

本月4日及18 日，政府兩度發新聞公報，談及「乙鏈菌」感染，兩次皆提到衛生防護中心接獲醫管局通報的最新病例數字，反映公立醫院及醫管局的傳染病監測工作到位，通報亦無太大問題，真正問題在於政府的風險溝通能力。政府首份新聞稿，以「呼籲市民提高警覺預防侵入性乙型鏈球菌」為題，提到近期感染病例多於正常，衛生防護中心正作流行病學調查，了解感染源頭。本周第二份新聞稿則交代了調查進展，提到部分病人病發前曾接觸淡水魚，包括鯇魚，有病人報稱處理未經烹調的淡水魚時，手部帶有傷口，同時亦首次提及病人主要出現敗血症、腦膜炎等病症。可是兩份政府新聞稿，皆無提及有患者死亡，傳媒主動向醫管局查詢，始揭露79宗病例中有7人死亡。涉及ST283的死亡個案，已知有兩宗。

提升施政成效

改善信息發放

市民面對傳染病，最想知道是萬一不幸感染，病情會有多嚴重、死亡率如何，還有如何避免感染。政府要拉響警報，必須清楚交代這些資料，否則市民不會有感。誠然，流行病學調查過程嚴謹，確認感染源頭需要時間，未有充分證據不能妄下判斷，不過話說回來，2015年，新加坡曾爆發較大規模的「乙鏈菌」感染，約360人中招，當中逾160宗涉及淡水魚中式魚生料理，有人因此喪命，當時本港食物安全中心亦曾特意提醒港人，無論在港或外遊，皆不應生吃或進食未煮熟的淡水魚。政府首份新聞稿，大可重提一下這些背景資料，區區一句潛在感染途徑或與「進食或不當處理含菌的食物有關」，市民看了如此籠統的說法，根本不知可以怎樣響應呼籲「提高警覺預防」。

政府發放信息，不是為了嘩眾取寵「呃like」，毋須以誇張手法「吸睛」，惟內容鋪陳應該多些考慮受眾視角，做到「傳情達意」，涉及公共衛生、安全和健康風險的信息，更要明確點出要害。盡早交代感染「乙鏈菌」可能引發的嚴重病症，以及具體死亡數字，不是為了「嚇人」，而是讓市民清楚意識到風險，政府應該提高資訊透明度，在不違私隱下，交代更多有關死者和重症患者的背景情况。霍亂等通過食物傳播的嚴重疾病，在香港皆屬必須呈報的傳染病，豬鏈球菌早前因為在香港爆發過，亦被納入監察名單，「乙鏈菌」近年既已確定可通過食物傳播，當局應考慮將之列入須呈報傳染病。

《施政報告》強調要提升施政成效，除了推動政府架構重組及公務員選拔機制改革，提升政府信息發放和對外解說能力，也是重點之一，行政長官林鄭月娥提到，不少人反映政府新聞公報的內容偏重技術性，缺乏傳達性，未能吸引社會注意。今次「乙鏈菌」信息發布正是一個典型例子，值得當局認真檢討，讓各部門汲取教訓。

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