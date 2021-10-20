社評：「一鐵獨大」不健康 引入競爭莫淪點綴

北部都會區鐵路項目

應公開招標鼓勵競爭

香港長遠發展規劃，重點落在北部都會區及明日大嶼計劃。根據《北部都會區發展策略》，新界北將興建5個新鐵路項目，當中包括3個跨境項目。另外，明日大嶼計劃亦有鐵路走廊。未來20多年，本港鐵路工程勢必多條「戰線」並進，將所有工程重任交予港鐵，是否可靠可取，公眾有很多懷疑和保留。運房局長陳帆表示，知到社會對新鐵路項目造價以及港鐵獨力承包有憂慮，北部都會區部分鐵路項目可以公開招標。

根據政府與港鐵的營運協議，若鐵路項目為現有網絡的延伸，政府會先邀請港鐵就有關項目提交發展建議書；倘若新鐵路是獨立鐵路，與現有鐵路沒有直接連繫，政府可以公開招標方式，引入競爭興建。按照當局說法，洪水橋至深圳前海的跨境鐵路可以公開招標，北環線東延視乎走線等因素，亦可考慮以獨立鐵路運作。開支成本方面，政府表示北部都會區5個新鐵路項目，未必全部均需要公帑直接出資興建，可考慮以「鐵路加物業」模式，為鐵路項目融資。

高鐵工程超支延誤嚴重，沙中線工程醜聞連連，市民記憶猶新。沙中線過海段原定2020年通車，卻因工程一再延誤，預計明年下半年才能通車，埋單計數，沙中線整體工程造價達到1000億元，平均每公里成本逾57億元，較高鐵香港段每公里32.4億元還要高。前車可鑑，市民擔心港鐵天價工程「天外有天」，並非無的放矢。未來香港鐵路建設，不應該再由港鐵壟斷。政府就鐵路發展項目公開招標，歡迎內地及外國有實力有質素鐵路企業參與，理論上可以促進競爭、鼓勵成本控制，同時亦可減輕港鐵壓力，避免因為需要應付多項工程，顧此失彼甩漏出錯，至於實踐效果如何，則很視乎政府是否有決心處理「一鐵獨大」情况。

當年兩鐵合併，解決了沙中線工程承建問題，政府期望兩鐵合併後鐵路運輸和資源運用更有效率，政策皆向港鐵大幅傾斜，未料一路發展下來，港鐵卻變成困擾民生「三座大山」之一。香港公共交通運輸服務，港鐵佔壓倒比重，無公營事業之名，卻有公營事業之實，可是港鐵優先考慮的卻是小股東利益，政府作為大股東，沒有大力修正港鐵此一傾向，同樣惹人詬病。

業務龐雜似地產商

「以樓養鐵」審慎處理

近年社會愈來愈關注「一鐵獨大」，希望見到多些競爭，突顯政府當年處理兩鐵合併思慮不周。現在政府有意就部分新鐵路工程公開招標，方向正確，然而必須指出，以港鐵的規模及既有龐大鐵路網絡，即使公開招標，依然不乏優勢，當局如果有心鼓勵競爭，就應該做得更徹底。政府中標遴選準則，除了考慮成本造價、營運效益等因素，不妨加入多些社會責任要求。與此同時，政府亦要確保，無論什麼機構中標，港鐵都有責任與新鐵路負責方好好配合，類似當年港鐵尖沙嘴站與九鐵尖東站行人通道接駁工程由誰負責的爭議，不應該再度發生。

政府以「服務經營權」方式，興建高鐵香港段和沙中線項目，這種「官家出錢港鐵出力」的操作模式，變相令港鐵少了誘因幫政府慳錢，被視為兩項工程嚴重超支的一大原因。政府表示，近年已有新方法督促港鐵辦事，籌備中的鐵路署，日後將審慎檢視鐵路項目成本；另外，若用「鐵路加物業」融資模式興建，港鐵要為整個項目自負盈虧，自然有更大誘因控制成本，力求「快、靚、平」，政府毋須真金白銀出錢，日後亦不用直接被扯入營運和財政問題。北部都會區鐵路項目眾多，發展車站上蓋物業，港鐵「豬籠入水」當然高興，然而政府延續這種做法，有可能加劇港鐵業務「異化」情况，令港鐵更似地產巨頭。

早前中環新海濱商業地招標，港鐵伙拍其他發展商合組財團，參與這幅「未來中環新地王」競投，這亦是港鐵成立以來，首度入標競投政府官地，惹來利益衝突質疑，也突顯了港鐵一直以來「似官方非官方」的定位問題。「鐵路加物業」模式，過去對於驅動本港鐵路發展作用甚大，然而今時今日，這套模式只會加深外界對「政府偏袒港鐵」的印象，令人擔心港鐵地產先行，更加「不務正業」。

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