社評：結合民情與內地要求 港式「通關碼」先行先試

防疫機制未求硬性劃一

港府從嚴把關取信中央

香港馬拉松將於周日舉行，這是去年疫情爆發以來，本港首度再辦大型體育盛事，倘若一切順利，更多大型康體活動相信陸續有來。今屆香港馬拉松規模雖然遠不及疫前，惟賽事能夠復辦，本身已是社會復常的重要一步。不少市民期望，香港全面復常之路的下一步，是恢復與內地通關。香港與內地上月就疫情開專家對接會議，港府表示會致力在防疫方面，進一步拉近兩地做法，就「通關碼」一事，港府已提出3個方案供內地部門及專家考慮，包括要求有意北上者主動申報行蹤、有否進出高危處所，以及將安心出行資料轉移到「通關碼」系統等，目前特區政府仍在等候第二次對接會議的通知。

香港內地通關未知何時水到渠成，最近內地以本港疫情為由，不批准譚耀宗本周赴京出席人大常委會會議，惹來不少揣測。有人指出今年3月「兩會」前，香港仍有群組疫情，可是港區人大代表團仍可上京，今次只因本港出現一宗源頭不明病例，便不批准譚耀宗上京開會，中央可能是想藉此傳達政治信息，對港府防疫措施表示不滿。有人則認為，中央對港府防疫若有不滿，另有渠道私下表達，觀乎今次常委會議程，跟香港不太有關，相信中央主要是從疫情風險管理角度，作此決定。

內地「外防輸入」從嚴從緊，京城重地把關尤嚴，自從疫情全球大流行以來，外國高官訪華，基本上無法踏足北京，只能在天津等地與中方高官會晤。本月上旬，本港出現一宗不明源頭新冠病例，縱然社區未見爆發迹象，可是中央不想冒任何風險，亦非不可理解。澳門「十一」前出現一兩宗不明源頭病例，雖然即時採取嚴厲檢測措施補救，一樣無法及時在國慶假期恢復通關。近期本港接連有進入社區後才發現的確診個案，情况難言理想，當局有必要堵塞漏洞。今次譚耀宗無緣赴京開會，背後不管是否有弦外之音，港府都應該設法完善現有防疫抗疫措施，爭取國家防疫部門信任，為通關掃除障礙。

香港爭取與內地通關，「通關碼」如何與內地銜接，成為關注焦點。內地防疫機制一再證明成功，縱有零星個案，亦能迅速撲滅，將內地健康碼等做法搬到香港，防疫「一國一制」，無疑一定可以「無縫接軌」，可是澳門與內地通關的模式，反映中央並無硬性要求防疫機制完全劃一。澳康碼和內地健康碼都是實名登記，然而有別於內地健康碼會記錄行蹤，澳康碼並無相關功能，嚴格來說，它是一個主動申報系統，澳門市民必須在健康碼系統上聲明症狀、接觸史和旅遊史，從而生成一個有時限的「綠碼」，供出入公眾場所及入境內地之用。

港府官員透露，「通關碼」參考澳康碼，將採取實名制，當局向內地提出的不同操作方案，包括要求主動申報行蹤及有否進出高危處所，以及在用戶同意下，將手機「安心出行」紀錄上載，由政府系統負責對照工作。誠然，主動申報行蹤，要靠市民自覺，永遠無法排除一時忘記遺漏的可能，加入追蹤系統確可解決相關問題，不過話說回來，「安心出行」推出快滿一年，不少市民已習慣使用，有心北上者，自願選擇將「安心出行」資料連上「通關碼」，相信大多數也會在出發前20多天勤於「掃碼」留下紀錄，當局也可研究調整程式，又或定下一些標準，確保「通關碼」申請人有使用「安心出行」習慣，上載的行蹤紀錄不會近乎一片空白。

自願使用符合港情

分階段推兩地通關

香港要跟內地通關，必須積極配合內地，抱着自以為是心態，不理內地要求，結局一定是通關無期。當局需要做的，是設法找出一套既能滿足內地要求，亦能結合香港民情現實及有可操作性的通關方案。「通關碼」自願使用，強制全民安裝追蹤系統，很難想像在香港行得通，在此現實基礎之上，如何與內地接軌通關，港府需與內地好好磋商，開放看待不同方案選擇。港府豁免檢疫安排一直存在漏洞，來到中、高風險地區的外交人員親屬以至個別國際影星，一樣可以獲得豁免，政府處理準則不清，豁免決定政出多門，並非由衛生部門決定。當局有必要切實堵塞相關漏洞，對於高風險組別人士的檢測亦應加密次數，務求取信於內地。倘若內地專家對香港的一套始終有擔心，可以考慮以分階段方式推進兩地通關，初期嚴限配額，確保風險可控可管。

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