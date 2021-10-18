社評：迎頭趕上可兩強聯手 缺乏協作港深難對接

前海發展給香港預留位置

香港毫不費力可坐享其成

全世界最離奇的一道風景是，全國GDP城市排名第三的深圳與第六的香港，深圳河北面高樓林立，南面則是農田魚塘和自然保護區，兩地相隔的是新界北部的一大片「荒漠」。9月6日中央公布《前海深港現代服務業合作區方案》，10月6日特首在施政報告提出北部都會區，給人印象是兩個緊密聯繫的方案橫空出世，深港政府在「各自表述」，中間同樣相隔一大片荒漠。

「前海方案」有大量的篇章涉及香港，包括在創科產業上如何與香港合作，前海擴容後預留三分之一土地由香港資本參與。北部都會區則強調是「雙城三圈」，分別勾劃出優質發展圈、緊密互動圈與生態康樂旅遊圈與深圳對接。然而，對接不是兩個城市各自發展，然後建一條鐵路就可以將這些圈連接起來的。

創科產業牽涉產學研的鏈條，高等學府做研究，企業做生產，研究範疇如何與產業對接，要有基金資助研究項目，兩地大學如何在研究項目的不同層次與方向分工，產業生產過程中如何給研究單位反饋及建議，需要的連接是各種機制統籌與協調。還有研究人員與資金是否能夠自由流動，甚至會遇到一些標本能否通關、知識產權保護的標準是否一致等問題。

發展現代服務業最大的障礙是資格互認，現在深圳開放給香港律師經過考試可以在前海執業，但很多其他行業的資歷互認，還有很多藩籬等待拆牆鬆綁。這些都需要兩地政府在各自的系統中梳理出不適應對接的因素，然後通過政府之間的緊密磋商，逐一解決。

目前看到的情况是，深圳和香港在各自系統中都有難處，深圳方要對香港開放，很多方面需要得到中央政府批准，香港特區政府各個部門各自行事，比如在深圳河南面建垃圾堆填區及殯葬區，這些都是跟兩地對接南轅北轍的。特首林鄭月娥透露，現時兩地政府已經成立19個「專班」，在各個方面商議協調，機制已經建立，但是否會因為效率不高而流於不斷往返各自提建議，則有待觀察。

很多問題在於香港的行政效率已經明顯落後於深圳。河套地區的發展是典型例子，深圳河中間沉積而成的河套，1997年經過整治河套位置靠近香港一方，中央政府正式宣布將管理權劃歸香港，香港對河套地區如何發展，不同界別提出過各種方案，發展製造業、教育、高科技等等，但至今還是一片荒蕪，反而是深圳一方雷厲風行，現在已經建成生物醫藥、集成電路和創新科技各種園區，其中香港科學院深圳分園留給香港科技園公司負責管理，讓有意在粵港澳大灣區開展業務的香港初創企業落戶。皇崗口岸改造工程，2019年動工，2023年完成，屆時將在深圳一方實施一地兩檢，香港一方則騰出一大片土地可以用作發展。處處顯示，深圳在快速的努力興建，香港則在「坐享其成」。

特首林鄭月娥提出的北部都會區，顯然是未經特區政府各部門深思熟慮協調出來的完整計劃，但方略可以通過反覆論證而漸臻佳境，畢竟是長遠發展和覆蓋範圍甚廣。而特首提出下屆政府可以考慮設立「副司長」，專責其事，應該是下屆政府首要考慮的大政策。然而，令人擔心的是，現屆特區政府提出北部都會區只是為本地提供更多房屋和就業崗位，而非真正的要跟深圳融合。

深圳一方牛氣冲冲

香港一方蝸牛慢板

特區政府要向香港市民負責，解決住屋問題是當務之急，也是天經地義，但特首還有一個職責，就是向中央政府負責，落實建設粵港澳大灣區，以及融入國家發展大局，是具體和實質的方向。深圳市政府在建設大灣區，和吸引香港融入國家發展大局，也是責無旁貸，所以在執行前海方案方面，有責任將中央預留給香港的位置落實好，在開放給香港服務業進軍大灣區的政策貫徹好。而香港一方如何響應，則由特區政府制定鼓勵政策去玉成其事。

置放在深圳市政府門前的象徵雕塑是一頭牛，初時的寓意是開荒牛，現在應該理解為牛氣冲冲，深圳市過去幾十年逢山開路遇水建橋的發展精神，令人耳目一新，香港特區政府應該急起直追，否則出現一邊是狂奔的牛，另一邊是慢吞吞的蝸牛，不但港深兩地不能順利整合，結果還可能會是拆整合的台。

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