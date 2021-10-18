社評：迎頭趕上可兩強聯手 缺乏協作港深難對接

【明報社評】特首林鄭月娥任內最後一份《施政報告》，最有新意的是提出發展「北部都會區」，這個建議除了為香港未來發展整合出一個新區，以提供更多住屋和就業機會外，同樣重要的是在地理上和發展規劃上跟接連的深圳創造更大的合作空間。北部都會區由於沒有具體財政預算以及時間表，而被評為空中樓閣，但要將立意變成現實，最大的要求是，特區政府要改變現時與深圳市政府的協作模式，以及要有急起直追的魄力，否則，香港空有規劃與理想，深圳是不會等香港唱慢板的。
前海發展給香港預留位置
香港毫不費力可坐享其成
全世界最離奇的一道風景是，全國GDP城市排名第三的深圳與第六的香港，深圳河北面高樓林立，南面則是農田魚塘和自然保護區，兩地相隔的是新界北部的一大片「荒漠」。9月6日中央公布《前海深港現代服務業合作區方案》，10月6日特首在施政報告提出北部都會區，給人印象是兩個緊密聯繫的方案橫空出世，深港政府在「各自表述」，中間同樣相隔一大片荒漠。
「前海方案」有大量的篇章涉及香港，包括在創科產業上如何與香港合作，前海擴容後預留三分之一土地由香港資本參與。北部都會區則強調是「雙城三圈」，分別勾劃出優質發展圈、緊密互動圈與生態康樂旅遊圈與深圳對接。然而，對接不是兩個城市各自發展，然後建一條鐵路就可以將這些圈連接起來的。
創科產業牽涉產學研的鏈條，高等學府做研究，企業做生產，研究範疇如何與產業對接，要有基金資助研究項目，兩地大學如何在研究項目的不同層次與方向分工，產業生產過程中如何給研究單位反饋及建議，需要的連接是各種機制統籌與協調。還有研究人員與資金是否能夠自由流動，甚至會遇到一些標本能否通關、知識產權保護的標準是否一致等問題。
發展現代服務業最大的障礙是資格互認，現在深圳開放給香港律師經過考試可以在前海執業，但很多其他行業的資歷互認，還有很多藩籬等待拆牆鬆綁。這些都需要兩地政府在各自的系統中梳理出不適應對接的因素，然後通過政府之間的緊密磋商，逐一解決。
目前看到的情况是，深圳和香港在各自系統中都有難處，深圳方要對香港開放，很多方面需要得到中央政府批准，香港特區政府各個部門各自行事，比如在深圳河南面建垃圾堆填區及殯葬區，這些都是跟兩地對接南轅北轍的。特首林鄭月娥透露，現時兩地政府已經成立19個「專班」，在各個方面商議協調，機制已經建立，但是否會因為效率不高而流於不斷往返各自提建議，則有待觀察。
很多問題在於香港的行政效率已經明顯落後於深圳。河套地區的發展是典型例子，深圳河中間沉積而成的河套，1997年經過整治河套位置靠近香港一方，中央政府正式宣布將管理權劃歸香港，香港對河套地區如何發展，不同界別提出過各種方案，發展製造業、教育、高科技等等，但至今還是一片荒蕪，反而是深圳一方雷厲風行，現在已經建成生物醫藥、集成電路和創新科技各種園區，其中香港科學院深圳分園留給香港科技園公司負責管理，讓有意在粵港澳大灣區開展業務的香港初創企業落戶。皇崗口岸改造工程，2019年動工，2023年完成，屆時將在深圳一方實施一地兩檢，香港一方則騰出一大片土地可以用作發展。處處顯示，深圳在快速的努力興建，香港則在「坐享其成」。
特首林鄭月娥提出的北部都會區，顯然是未經特區政府各部門深思熟慮協調出來的完整計劃，但方略可以通過反覆論證而漸臻佳境，畢竟是長遠發展和覆蓋範圍甚廣。而特首提出下屆政府可以考慮設立「副司長」，專責其事，應該是下屆政府首要考慮的大政策。然而，令人擔心的是，現屆特區政府提出北部都會區只是為本地提供更多房屋和就業崗位，而非真正的要跟深圳融合。
深圳一方牛氣冲冲
香港一方蝸牛慢板
特區政府要向香港市民負責，解決住屋問題是當務之急，也是天經地義，但特首還有一個職責，就是向中央政府負責，落實建設粵港澳大灣區，以及融入國家發展大局，是具體和實質的方向。深圳市政府在建設大灣區，和吸引香港融入國家發展大局，也是責無旁貸，所以在執行前海方案方面，有責任將中央預留給香港的位置落實好，在開放給香港服務業進軍大灣區的政策貫徹好。而香港一方如何響應，則由特區政府制定鼓勵政策去玉成其事。
置放在深圳市政府門前的象徵雕塑是一頭牛，初時的寓意是開荒牛，現在應該理解為牛氣冲冲，深圳市過去幾十年逢山開路遇水建橋的發展精神，令人耳目一新，香港特區政府應該急起直追，否則出現一邊是狂奔的牛，另一邊是慢吞吞的蝸牛，不但港深兩地不能順利整合，結果還可能會是拆整合的台。