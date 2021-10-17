社評：德國告別默克爾時代 中歐關係將重新定位

習近平米歇爾通話

聚焦歐盟戰略自主

默克爾在總理任上16年，曾12次訪華，與北京的關係在西方領袖中無出其右。若不是疫情關係，她原計劃第13次訪華，所以習近平在對話中稱「不會忘記老朋友，中國的大門隨時向你敞開」。默克爾亦表示，「歐盟應獨立自主地發展同中國的關係」，聲稱將續為促進德中、歐中合作積極努力。她同日又公開呼籲德國經濟界支持中歐全面投資協議（CAI），這份她任上努力促成的協議，今年因中歐雙方的相互制裁，而遭歐洲議會凍結審批。

據報道，在與米歇爾的通話中，習近平表明，中方始終有發展中歐關係的誠意，同時也會堅定維護自身主權、安全、發展利益，希望歐方「堅持戰略自主，明辨是非」。米歇爾則表示，歐方將秉持戰略自主，處理國際事務。他會後表示，在中歐關係上，儘管存在分歧，但對話仍然至關重要，雙方已就舉行中歐峰會達成共識。雖然歐方敦促中方重新考慮對歐洲議會議員及歐盟機構的制裁，未知能否如願，但輿論都認為，習米兩人今年首度通話，是積極的發展。

默克爾之後的德國政府，社民黨和綠黨、自民黨已展開組閣談判，預料外交政策不會有大幅改變。不過，德國各黨的共識是，未來的對華政策，會更加尋求歐盟內部的、一致的合作，即從歐盟層面來定義對華立場，這也是歐盟內部漸趨一致的共識。正如米歇爾日前表示，歐洲國家領袖在考慮應對中國崛起、阿富汗危機及歐洲內部問題的策略時，需要展現「集體智慧」。

兩年前，歐盟委員會（European Commission，又譯歐洲執委會，相當於內閣）推出的「歐盟對華戰略」，首度對中國作出了「談判伙伴、經濟競爭者和制度性對手」的三重定位。中美交惡、新冠疫情，加上中歐因新疆問題發生的制裁戰，加劇了這種負面氣氛。在此大氣候下，個別歐盟成員國內的小氣候也發生變化，如立陶宛反對黨上台後，把反華政見轉變為政策，導致兩國關係惡化；剛剛結束的捷克大選，親台的反對派料將上台，也會影響對華政策走向；明年還有匈牙利和法國的大選，都有可能為歐盟對華外交帶來變數。

歐盟對華外交的改變近年主要表現為：經濟關係政治化，改變了過去「經濟的歸經濟，政治的歸政治」的做法，日益將政治標準和考量加入經濟領域，如要審查中國商品的「勞工標準」、審查中國投資是否符合國安標準或和國家補貼標準等；更多從地緣政治角度看待中歐關係，例如推出自身的「印太戰略」，將地緣政治競爭，包括在南海、台海和整個印太地區開展與中國的競爭乃至對抗，作為對華關係重要內容。

歐盟對華政策轉變

政治凌駕亦敵亦友

歐盟對華政策的這種轉變，既受輿論環境和個別國家政局變化影響，亦受中美近年角力的國際大勢左右。不過，儘管在很多國際問題上，歐美取態都較為接近，但不等於歐盟已經在中美角力中選擇美國一邊。在應對中國全球影響力上升方面，歐盟既有與華府目標相同、戰略上與美強化協調的一面；亦有立場與美國不盡相同，甚至有矛盾，強調歐洲戰略自主的一面，特別在一些涉及歐盟本身利益的問題上，如與俄羅斯的能源交易、伊朗核問題、委內瑞拉問題等。最近澳洲撕毀與法國的合約、轉向購買美國核潛艇一事，更加暴露了美歐伙伴關係的裂隙。在對華外交中，歐盟在與中國針鋒相對之際，亦不忘時時表達其「獨立自主」的對華外交，不想被綁上美國的戰車。上周一，法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）在國際貨幣基金組織（IMF）年會上表示，法美在國際稅收問題上的合作，並不能掩蓋雙方在對華政策等問題上的分歧，歐盟與美國的戰略重點並不相同，「美國想要與中國對抗，而歐盟則希望與中國接觸」。

對中歐關係這種亦敵亦友、非敵非友的特性，中方必須有清醒的戰略認知，作為歐盟最大貿易伙伴，中國的崛起正在改變國際政治的權力和秩序結構，歐盟提升對中國的戰略關注實屬正常。一些歐洲中小國家對中國的挑戰，是中國走向全球大國之路必然面對的反應。而西方選舉政治經常呈現「鐘擺效應」，過往的規律有迹可循，歐洲對華的猶疑和搖擺，在磨合中最終往往走向務實。

歡迎回應 editorial@mingpao.com