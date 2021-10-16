社評：公共年金負面印象多 政府推廣須對症下藥

退休金接軌年金

星洲模式可參考

本港人口老化，20年後長者將佔總人口三成。香港不搞全民退休保障，強積金制度千瘡百孔，無法保證退休生活需要，當局須以其他方式協助市民安老。長者生活津貼主要針對低下階層，至於略有儲蓄的退休人士，公共年金可以幫補每月生活費。公共年金屬保險產品，可幫退休人士「自製長糧」，投保者愈長壽，回報也愈高。市民年滿60歲即可投保，一次過繳付保費，上限300萬元，之後每月將獲發年金，直至離世。公共年金計劃保證，投保者每年有近5%回報，累積領取金額不少於已繳保費的105%。由於長生津資產審查不會將公共年金投保額計算在內，中下階層市民退休領取強積金後，可以一邊用手上積蓄購買公共年金，一邊申請長生津。

公共年金所保證的回報，比起很多定息投資工具都理想。當然，部分投資經驗豐富的長者，或會嫌公共年金回報「太低」，不似買藍籌股般，既有股息又有機會升值跑贏通脹，然而股海難測，環球經濟陰霾處處，萬一遇上金融風暴，輸掉大部分積蓄，實非退休長者所能承受。相比之下，公共年金「後台」是政府，風險近乎零，對退休人士而言，理應是不錯選擇，可是公眾反應卻談不上理想。

政府3年前推出公共年金，總認購額以100億元為目標，如果反應好還會加碼至200億元，然而截至今年3月底，公共年金計劃批出的保單只有萬多份，總保費金額78億元，連原先的100億元目標也未達到，反映當局有必要提高產品的吸引力。

2015年，政府就退休保障進行諮詢，提到公共年金推出3年後應檢討計劃，探討長遠發展方向。勞福局長羅致光上月表示，是時候研究加強公共年金與強積金配搭，強制退休員工將強積金轉為年金，可以是方向之一。有關說法在社會引起甚大爭議，反對聲音此起彼落。近日羅致光亦承認，將強積金全額強制轉換為公共年金，不可能為香港社會所接受，然而可以探討其他方向，例如參考現時公務員退休金安排，一筆過領取最多兩成半或五成款項，餘下部分則轉化為公共年金，云云。

平情而論，將退休金與年金計劃連結，並不是新概念，之前有本地經濟學者亦認為，退休金儲蓄與年金計劃，不宜完全分割，本港未來可在兩者間，適當增加「非硬性的連結」。新加坡公積金制度有強制轉移規定，退休人士要把一部分退休金，投資於年金計劃，這某程度就是一種折衷模式，可供香港參考。當然，港星兩地民情有別，港人重視「有得揀」，更對政府有很多懐疑。公共年金計劃檢討，本是放眼長遠，根據羅致光說法，目標是今屆政府任期內交出方向性的文件，供下屆政府跟進，嚴格來說「十畫未有一撇」，不過部分市民即時聯想到的，卻是政府想阻止人們取走強積金短期內移民。公共年金計劃推出3年，從未真正擺脫「搵笨」、「次貨」等負面標籤，政府宣傳不到位，公眾對年金概念仍不清晰，當局檢討計劃之餘，亦須檢視推廣工作不足之處。

長者憂醫療資金周轉

公共年金須增吸引力

部分市民對投保公共年金有疑慮，原因之一是擔心一次過繳付保費後，將少了一大筆周轉資金，他日一旦健康轉差，需要經常出入醫院，沒有醫療保險，根本無法應付沉重醫療開支。雖然現時公共年金有「醫療開支特別款項提取」安排，容許當事人申請一次，最高提取金額為已繳保單50%，然而很多人並不清楚有此選項。當局推廣公共年金，應該多從用家角度設想，針對市民的關注和憂慮，對症下藥解說宣傳；與此同時，當局檢討年金計劃，不妨研究是否可以加入一些醫保元素，吸引退休人士。

目前不少保險公司也有推出私營年金產品，若論保證回報，公共年金是所有即期年金產品中最好的，可是保險公司的產品，彈性明顯較大，投保金額沒有限制，另外還有所謂「延期年金」計劃，以「投保可以退稅」等手法谷高回報率，吸引60歲以下人士提早購買。政府若想壯大公共年金計劃，應向有意投保者提供更多誘因及彈性，提高公共年金的吸引力和競爭力。

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