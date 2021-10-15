社評：教育資源預留彈性 殺校勿變亂劈亂砍

日前教育局向立法會提交文件，「預告」要縮班殺校。教育局表示，近年本港出生嬰兒數字持續下跌，由2016年逾6萬，降至2019年不足5.3萬，及至2020年，有關數字更跌至20年新低，僅得4.3萬，疫後出生率難料會否回升。當局認為學齡人口變化，與過往10多年情况截然不同，持續下跌屬結構性而非過渡性，採用紓緩過渡措施未必適用，必須及早訂定長遠措施，應對學位過剩，中小學班數將「無可避免相應調整」。針對個別地區長期有大量剩餘學位，局方已開始與辦學團體商討，逐步停辦或重置學校事宜，政府作為官校的辦學團體，將以身作則，停辦或跨區重置長期收生不足的官校，樹立榜樣。

灣區與都會區是變數

不能只看少子化趨勢

過去兩年，香港經歷了前所未有的政治變化和疫情衝擊，有人選擇舉家移民，很多跨境學童則因為疫下未能如常通關回校上課，索性轉校留在深圳讀書，不少內地家長原本有意讓年幼子女來港入讀小一，最終亦打消念頭。新學年復課，不少中小學的學生人數均見減少，過往有較多跨境學童的北區，「災情」最嚴重。根據教育局資料，新學年全港公營小學小一班數，比上學年大幅減少起碼55班，收生斷層問題將隨着歲月流逝，6年後傳導至中學。另外，去年本港生育率大跌，按此推算，2026年適齡入讀小一人口，亦很可能大幅下跌，造成另一個斷層，當局需要及早籌謀，協助辦學團體和中小學應付困難時期，至於是否大舉縮班殺校，必須深思熟慮，避免輕率行事。

移民潮對中小學生源的影響，主要是短期，想走的人走了，高峰過後總會慢慢放緩；同樣，疫情影響亦必有盡時，香港與內地恢復正常通關後，跨境學童總會逐步回升，能否恢復舊觀是另一回事。教育辦學放眼長遠，一所學校由創立到營運成熟，至少十年八載，重開學校成本投入高，僅因短期學位過剩壓力輕率殺校，浪費多年心血固然不值，倘若他朝又因需求有變，需要復辦學校，更顯得之前的決定是自找麻煩。

少子化是發達社會普遍現象，惟這只是其中一個影響學齡人口的結構因素。當下香港發展正處於關鍵時期，大灣區融合、新界北部都會區建設等，皆是重要變數，足以令社會人口面貌未來10多年出現重大變化，從而開創出各種的新可能，這些都是教育資源長遠配置所要考慮的結構因素。

大灣區融合對香港人口結構變化必有影響，具體情况很視乎粵港深三地未來發展，不同趨勢俱有可能，現階段很難斷言怎樣。回顧過去數年，每年5萬多個單程證來港配額從無用盡，隨着內地人民生活質素持續提升，單單因為嚮往繁華生活來港者將愈來愈少，然而另一邊廂，隨着灣區融合，跨境婚姻預料亦將顯著增加，不排除多了內地人以家庭團聚為由申請來港，生兒育女。當然，另一個可能是港夫或港妻選擇在內地生活，近年大灣區愈來愈多港人子弟學校或國際學校，跨境家庭如何選擇，最後一定是看哪一邊生活條件較佳，如果香港居住環境顯著改善、教育質素夠吸引，中小學生源持續下降趨勢，長遠不一定無法改變。

當下北區學位過剩情况嚴重，然而北部都會區建設，長遠理應有助充實北區人口，政府亦預期，北部都會區可容納的人口將達到250萬人，當局若能加快建設進度，可以減輕北區學位過剩壓力，現在大舉殺校，8至10年後不排除北區又出現學位不足問題。

生源預設勿訂太死

縮班殺校審慎處理

社會發展是一個動態概念，常有出乎意料變化，很難準確預測。本世紀初，本地小學生人口下降，政府「手起刀落」縮班殺校，帶來不少震盪，教育界苦不堪言，未料之後出現「雙非童」入學潮，辦學團體和學校又要重新調整，爭學位情况甚至引發社會政治矛盾。現在中小學再現縮班殺校壓力，如有個別學校運作確實出了問題，收生嚴重不足，重新調節教育資源投入，適度整合，當然值得考慮，重置部分學校到新發展區，也是一個方法，然而當局必須通盤考慮問題，殺校不能變成亂劈亂砍。香港未來10多年發展變數甚多，教育資源配置應預留空間彈性，能夠及時因應新需求新變化而調節，不應將預設定得太死太緊。

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