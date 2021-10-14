社評：「病疫之冬」陰霾隱現 抗疫通關目標不改

多國「與病毒共存」

醫療系統考驗大

歐美大幅放寬防疫措施已有一段時間。華府不久前宣布，下月起容許部分國家已打針者入境旅遊。亞太區方面，部分國家近月開始調整抗疫策略，由原先爭取「清零」，變成「與病毒共存」。繼今年8月新加坡放寬入境限制，容許疫情穩定地區人士入境免檢疫隔離，最近澳洲和泰國亦決定下月起「鬆綁通關」。澳洲政府表示，下月起，已接種疫苗居民返國後，只需居家隔離7天，毋須強制14天酒店隔離，持續18個月的國民出入境嚴格限制告一段落。及至本周，泰國政府亦宣布，容許來自中美英等10個「低風險國家」已打針旅客入境免隔離，可以全面自由活動。

疫情重挫全球旅遊業，聖誕新年是西方重大節日，不少國家高度依賴旅遊業收入，當然希望可以及時恢復通關，挽救經濟，然而不同國家抗疫形勢有別，疫苗接種率不一，貿然鬆綁其實是一場公共衛生賭博。

新加坡疫苗接種率超過八成，改採「與病毒共存」策略以來，當地確診病例急增，單日超過3000多宗，98%病例皆為輕症，重症不足2%，死亡率僅為0.2%，突顯了疫苗的作用，惟不談比例只看實數，自從星洲調整防疫政策以來，需要呼吸機的個案，短短一個月由不足20宗，上升10倍至接近200宗；深切治療個案則由之前的5宗，升至近期的34宗。新加坡醫療系統相對強健，這樣的數字，也許仍「頂得住」，可是這並非每個地方的醫療系統都能做到。隨着當地確診病例急升，很多輕症患者紛到醫院求診，也令新加坡醫療系統壓力驟增，當局需要一邊收緊限聚措施，一邊安撫已打針國民，若是症狀輕微未必需要去醫院，希望可以暫紓壓力，讓當局有時間為醫療系統「擴容」。

新加坡的情况顯示，現階段採取「與病毒共存」策略，至少初期會對醫療系統造成頗大壓力。星洲當局表示，執行「與病毒共存」策略，最快要等3個月至半年才能過渡至「新常態」，即COVID-19成為「可控可管」風土病、社會全面回復疫前狀態，現實發展如何，還須實踐檢驗。新加坡接種率位居全球前列，相比之下，泰國和澳洲已完成兩劑接種者，分別只佔人口三成半及五成，即使只計已打首針者，泰國相關比例也未夠五成。根據泰國醫學界數字，當地單日確診逾萬宗，重症病人高達3000，比率未有降低，現在放寬旅遊限制，風險甚高。

陸續有國家嘗試全面恢復通關，容易令人產生錯覺，以為公共衛生危機不復存在，現實是全球疫情仍然持續，確診數字周期波動，目前處於浪底，北半球入冬新一浪疫情隨時再起。去年冬季，新冠疫苗尚未廣泛接種，各國嚴限社交距離，意外令冬季流感病例大減。隨着歐美近月大舉撤去社交限制，民眾紛紛不再戴口罩，不少專家擔心冬季流感將報復式反彈，重症奪命甚於往常。英美接種率分別為六成半及五成半，尚不及新加坡，兩地「鬆綁」防疫措施以來，重症比例雖不高，惟醫療系統壓力明顯增加，深切治療病房面對人滿之患，當中不乏新冠病人。衛生專家擔心，流感與新冠病毒今冬夾擊，當局未有做好應對準備，醫療系統有可能被壓垮。

香港疫苗接種率未達七成，長者接種率尤低，既然本港已有能力做到基本清零，現在無理由冒險考慮「與病毒共存」。最近有外國商會要求香港放寬檢疫要求，有人甚至揚言入境把關持續從嚴，將削弱香港金融中心地位，云云，然而無論從公共衛生和經濟利益考慮，香港都應該堅持現有路線。香港金融中心地位，取決於內地經濟發展等長遠結構因素，不會輕易因為一時檢疫要求而斷送，香港與內地若能通關，對於在內地有業務的眾多外商也是好事。內地是香港最主要貿易伙伴，先爭取與內地通關亦很自然。

爭取與內地通關

香港打針添任務

內地對香港防疫把關仍有疑慮，港府首務是盡快落實所需措施，讓通關水到渠成，同時亦要繼續在疫苗接種方面下工夫，以及留意今冬流感情况。世衛建議六旬以上已打科興疫苗人士接種第三針，當局應及早安排，另外，政府亦應加緊推動長者打針，派米派超市券未夠吸引力，可以考慮其他方法，倘若香港無法進一步顯著谷高接種率，長遠「與病毒共存」不過是空談。

歡迎回應 editorial@mingpao.com