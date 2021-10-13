社評：高級公務員能者居之 「目標為本」改官僚陋習

缺乏「想幹事」動力

官僚因循須整頓

《施政報告》勾勒香港未來20多年願景藍圖，行政長官林鄭月娥承認，市民可能懷疑政府落實北部都會區等大計的執行力，所以報告同時亦有着墨如何提高管治能力，當中重點有二，一是重組政府架構，二是檢討公務員高層職位升遷選拔，有能者居之，如有需要，向外招聘部門首長及常任秘書長，亦可考慮。

香港公務員系統承襲自英國文官制度，講通才，重執行。2002年，特區政府推行高官問責制，首長級公務員包括常任秘書長、部門首長等，負責統領不同部門，執行政治任命官員的決策，對特區政府施政有關鍵角色作用。反修例風暴後，中央強調貫徹「愛國者治港」，公務員須宣誓效忠中華人民共和國香港特別行政區、擁護《基本法》，這是基本政治底線，與此同時，中央亦列出香港管治者需要具備的質素要求，重點在於堅守為民情懷，勇擔當、敢碰硬、善作為，逢山能開路、遇水能架橋。國務院港澳辦主任夏寶龍強調，管治者不僅要想幹事，還要能幹事、幹成事，特區問責團隊要有這樣的質素和能力，高級公務員亦然。

政務職系是香港公務員系統的核心，政務官作為專業的管理通才，定期派往各決策局和政府部門，擔任不同職位累積管治經驗，一級一級晉升，最高官至常任秘書長。曾幾何時，政務官廣被視為管治精英，辦事效率高，手腕夠靈活，然而這些金漆招牌，現已褪色不少。世局變化急速，科技日新月異，考驗公務員駕馭能力，單是盡忠職守，並不足夠；部分公務員習染官僚因循文化，行事保守被動，不求有功但求無過，心態同樣出了問題，部分公務員被調清閒位置也不介意，一心等退休。

林鄭承認，現時公務員不夠「想幹事」的動力，有些人寧願安穩，如何令身處重要位置者「日日都想幹事」，是一個需要處理的課題。要打破這一局面，向外招聘能者出任公務員高層職位，是一個方法，另一個方法，就是從官僚體系內部推動改革，讓有心幹事的人出任部門領導，打破既有的僵化管治思維，改變官場因循保守風氣。

公僕辦事重實績

程序非免責金牌

香港公務員制度運行多年，必然有其優點，惟缺點同樣顯而易見。舉例說，政務官講求按規矩辦事，好處是確保官僚機器運作順暢，行政管理有較高的可預測性，然而一旦嚴重異化，變成墨守成規，不從用家角度考慮事情，結果往往就是偏離施政為民原則。消費券紙本申請表格複雜「考起」很多長者，正是典型例子。早前，選委會界別分組選舉，選舉事務處為了方便投票、減少出錯，引入電子派票及自動點票系統，實際執行卻變成製造更多行政程序，工作人員臨場不敢偏離指引規定，導致點票效率低下，數千選票花10多小時才點完。公務員系統官僚僵化缺乏應變力，可見一斑。

當然，這不是說政府辦事毋須講規矩，可是為官者亦必須緊記施政為民原則，尤其是當下香港積弊叢生，社會深層次矛盾急須處理，大刀闊斧改革必須因時制宜，「目標為本」比「程序為本」更重要。高級公務員面對新轉變、新任務、新目標，依然蕭規曹隨，不敢突破既有條條框框，根本無法打開新局面。內地官場問責嚴厲，官員辦事不力解職貶職時有所聞，反觀香港，由南丫海難到鉛水事故，竟無官員需要直接問責，有跟程序辦事，幾乎等於手握「免炒金牌」，事後還有機會繼續升官。這種只講程序不講工作成績、失職犯錯毋須問責的處理，難言公平公道。

現今的高級公務員，除了要有執行力，更需要領導力、創新力和大局觀，做事既要積極主動敢創新，同時亦要多從市民、用家角度設想。良政善治，必須知人善任，政府應改革高級公務員升遷、獎罰及問責制度，打破單靠年資升職等陋習，鼓勵公務員跳出框框，解放思想。選拔公務員高層職位，過程應該更開放，歡迎有能者競爭，只要遴選機制透明公道，落敗者也會心服口服。

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