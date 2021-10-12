社評：造地不力責在政府 房屋問責涵蓋高官

等上樓時間愈來愈長

房委會不應成代罪羊

根據房委會數據，由2020/21至2024/25年度，出租公屋及綠置居的總供應量約為6.7萬伙，平均每年只得1.3萬多伙，2024/25年度情况最惡劣，供應量將跌至5500伙，數字是回歸以來最低，政府承認未來10年公營房屋供應「頭輕尾重」，後5年房屋供應量需要倍增「追落後」，能否做到還是未知之數。未來數年公屋建屋量面臨斷層，不排除輪候公屋時間「破6」（超過6年），至於劏房戶數目，亦可能由目前的20萬，再向上攀升。房委會委員促請政府加快造地進度，避免等待上樓時間進一步延長，然而新一份《施政報告》，看不到當局有何良方顯著增加短期供應。

《施政報告》提出的覓地建屋措施，大多放眼長遠，北部都會區也好，明日大嶼也好，以現有開發速度，最快都要10多年後方能見地見樓，遠水難救近火。當局缺乏良方顯著增加短中期土地房屋供應，眼前止痛方法，主要只有過渡房屋、劏房租務管制，以及向公屋申請戶發放現金津貼。現時公屋輪候冊累積25.46萬宗申請，平均輪候時間增至5.8年，日前行政長官林鄭月娥受訪，重申3年上樓是政府目標，房委會有責任盡快建屋，政府下一步將檢視房委會建屋流程，研究是否有壓縮空間，她會督促房委會多用「組裝合成」等建築新技術加快建屋，同時亦可考慮引入機制「體現問責精神」，初步構思是倘若房委會建屋速度慢，便改由房委會代替政府，向輪候公屋逾3年市民支付現金津貼。

2000年前發展的新市鎮，諸如天水圍、將軍澳、東涌等，規劃至入伙平均只需7年多；相比之下，踏入新世紀以來，古洞北、洪水橋等新城鎮項目，發展時間長了一倍還不止。房委會建屋速度較過去慢，任何可以加快步伐的新技術，當然應該積極採用。由打樁到建築工程完成，房委會一般需要4至5年時間，組裝合成建屋，可以縮短建屋所需時間，政府首個組裝合成公營房屋項目「東涌99」，12層高大廈合共240伙，由動工到落成預計只需3年，然而必須指出的是，組裝合成建屋並非萬靈丹，倘若地盤面積太小或太陡峭，便較難運用相關技術。以往政府大規模造地填海，交予房委會建屋的地盤，一般較為「四正」，相比之下，過去10多年政府造地不力，勉強找來興建公屋的地皮，不少都是「三尖八角」，根本不利房委會使用組裝技術。

房委會是法定機構，靠公帑支持運作，從公共財政角度，輪候公屋人士現金津貼由政府抑或房委會支付，只是「左袋右袋」之別，不會加快建屋，何况公營房屋未來數年供應不足，主因並非房委會「歎慢板」， 而是政府造地不力、土地開發過程冗長、條條框框太多，若說問責，頭號對象應該是政府。房委會建屋速度不如從前，其中一個重要原因，是近年房委會接收的地盤多為「生地」，尚有很多造地流程要走，不似「熟地」般可以直接建屋。政府變相將土地開發責任交予房委會，單是前期規劃及諮詢等程序，房委會便要花很多時間，倘若收地遇上阻力，問題就更複雜。按現行的造地機制，「生地」變「熟地」隨時要花10年以上，比起壓縮公屋建築時間，大幅精簡造地流程明顯更為重要，拆牆鬆綁並非房委會能夠處理，責任一定在政府身上。

覓地建屋「目標為本」

告別劏房須行動承諾

造地建屋必須以「目標為本」而非「程序為本」，簡化土地開發流程，發展局早在3年前已成立專責小組跟進，迄今只作過一些小修小補，蹉跎歲月；現在當局提出全面檢視有關城規、填海、路政及收地的條例，爭取明年上半年提交建議，有多進取還得走着瞧。香港居住問題持續惡化，市民耐性消耗殆盡，過渡房屋等措施只是事急馬行田的手段，絕非「妙策」，更非「政績」，當局要有切實的承諾和行動，令公眾相信政府確有解決問題的決心，不會空談願景。香港確需一套強而有力的問責機制，督促官員覓地建屋，涵蓋對象絕不應該只是房委會。中央希望香港告別劏房籠屋，特區政府卻沒有作出明確承諾，糾纏於劏房定義；林鄭重申3年上樓目標，卻沒有提出分階段實現的時間表。政府不給自己定下死線硬目標，問責從何說起。

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