社評：中美博弈進新階段 台海成最短導火線

只打不談到談談打打

中美更清楚彼此底線

中美博弈的新階段，從上月10日兩國元首時隔7個月再次通話開始，之後習近平宣布中國停建海外煤電項目，呼應美國在氣候問題上極力游說的目標之一；在加拿大被拘1028天的華為副董事長兼首席財務官孟晚舟獲釋返國；美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）稱，希望率領美國企業總裁訪華，尋找商機和商討貿易問題；兩國軍方透過視訊，舉行了第16次中美防務政策協調對話會；而戴琪周一有關對華貿易政策的講話，雖然指摘中方未履行首階段貿易協議承諾，聲稱保留未來使用單方面貿易措施的權力，但對中美貿易也提出「持久的共存」（durable coexistence），以及「重新掛鈎」（recoupling）的主張，間接承認對華貿易戰已經失敗，亦被認為是拜登政府對華釋出善意。

蘇黎世會談的基調，基本符合中美關係的整體邏輯。在3月的阿拉斯加會晤，楊潔篪與外長王毅一道，當着全球傳媒鏡頭，同沙利文和美國國務卿布林肯唇槍舌劍，激烈交鋒；7月美國常務副卿舍曼到訪天津，與王毅等會面，中方向美方提交了兩份「清單」和三條「底線」；今次蘇黎世會晤，可視作拜登上台後，中美高層的第三度交鋒，如果說阿拉斯加時美方仍處於攻勢的話，天津則是中方對美方的回擊，而蘇黎世會晤則是雙方重新調整節奏，展開新一輪博弈的開始。在經歷過3年多的激烈角力後，華府和北京更加清楚彼此的底線，也明白短期內誰也無法壓倒對方，因此進入了一個冷靜、務實的相持階段。

經過特朗普的無底線破壞，中美關係處於全面衝突的邊緣，從南海、台海，到新疆、香港議題，從貿易到科技領域，都有擦槍走火的危險，經歷阿富汗戰場的潰敗之後，美國需要收縮戰線，防止與中俄兩線同時開戰，成為華府當務之急；在經濟和科技層面，特朗普的貿易戰未能令中美全面脫鈎，關稅反而損害了美國經濟，對華為的打壓也未能遏制中國科創的內生動力，疫情令中國在全球供應鏈中的地位空前鞏固，而美國的無限度「放水」，卻造成其內部市場泡沫和債務危機……種種迹象顯示，特朗普的烽火外交都難以為繼。

不過，拜登政府對華政策的微調，只是戰術的調整，而非戰略的改變，因為美國國內恐中反華的大氣候並未改變。習拜通話5天後，美國就宣布與英國、澳洲組成AUKUS戰略聯盟，並向澳洲出售8艘核潛艇，矛頭指向中國；蘇黎世會晤前夕，美國又與英國、日本、澳洲多國，在菲律賓海高調聯合軍演，亦是劍指中國；作為回應，中國連日派出破紀錄數量的戰機，飛入台防空識別區（ADIZ）；蘇黎世會晤剛結束，中央情報局（CIA）就宣布成立「中國任務中心」，統籌對華諜報；美國海軍一艘核潛艇據報在南海海底受創，中方已要求美方對外說明任務詳情。

即使是被形容氣氛良好的蘇黎世會晤本身，兩國的新聞公告也不同調，中方引述楊潔篪警告，反對以「競爭」來定義中美關係。美方則引述沙利文重申，將繼續投資於國家實力並與盟友和合作伙伴密切合作，以確保「負責任地競爭」（responsible competition）。沙利文會後更披露，會上曾與楊潔篪在台海問題「針鋒相對」，對於美國會否介入兩岸衝突的問題，他說，「我們現在就將採取行動，努力阻止那一天的到來。」

台灣牌針對中國

亦漸成美國負擔

台灣問題，歷來是美國用來牽制中國的工具，但隨着中美軍力此消彼長，美軍在太平洋第一島鏈內已無必勝把握，「台灣牌」既可針對中國，也漸成美國的負擔，台海的緊張局勢，令中美衝突危機大增。因此，拜登發聲要求中方遵守兩國的「台灣協議」，歷史資料顯示，中美在台灣問題的默契就是：華府堅持一中政策，不支持台獨；北京堅持「和平統一、一國兩制」的大政方針。當美國刻意曝光駐美台灣機構擬更名、特種兵小分隊已駐台逾年訓練台軍等消息，來試探中方底線之際，北京的軍事壓力也日甚一日。而拜登既想遏制中國，又不想正面衝突的如意算盤，愈來愈難打響，如果說中美衝突有多條導火線的話，台海局勢終將成為最短的一條。

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