社評：民族復興振興中華 凝聚智慧統一祖國

辛亥革命未能實現復興夢

共同富裕中國夢要求更高

辛亥革命距今110年，其歷史地位早有定論，今天仍然隆重紀念，必有其現實意義。習近平在講話中多次提到孫中山先生倡導「振興中華」，也提到中國飽受列強凌辱的歷史，兩個因素都激勵大批革命黨人和無數愛國志士，「廣泛傳播革命思想，積極興起進步浪潮，連續發動武裝起義，推動了革命大勢的形成。」但辛亥革命成功以後很長一段時間，振興中華還沒有實現。直到今天，中國成為全球第二大經濟體，鐵路碼頭等基建，已經超出孫中山先生在建國方略所提出的規模，世界上沒有任何國家可以輕視中國。

這樣的成就還沒有達到「中國夢」的目標，中共提出要做到共同富裕，而且表示必須堅持社會主義道路以及制度，以及堅持共產黨的領導，才能一舉而竟全功，而中共在帶領全國奮發圖強走出貧窮，展現出強大魄力。然而，中共自身組織也有令人詬病的問題，雖然本屆政府在清除貪腐方面的魄力與成績有目共睹，但經過六、七年重錘出擊，仍然有不少官員頂風作案，自十八大以來不收手，更為諷刺的是，上月底被揭發嚴重違紀違法的孫力軍，入黨多年官至公安部副部長，竟然被指「從未真正樹立理想信念」，真的是匪夷所思，中共從嚴治黨仍然任重道遠。

習近平在紀念大會上提到，要提高科學執政、民主執政和依法執政的水平，並且重申中共要「增強自我淨化、自我完善、自我提高能力，確保中國共產黨始終成為中國人民和中華民族最可靠的主心骨。」這樣的說法，既是自我期許，也是對人民的承諾。

孫中山先生在一個多世紀前首先提出振興中華，中國目前面臨另一個百年未有的大變局，中華復興夢過去與未來都要經歷不平坦的途徑，更何况美國正在千方百計阻撓中國崛起，而中國仍然處於分裂的狀態，美國可乘之機就更多。

統一大業是中華復興夢的重要組成部分，習近平在講話中提出，「台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨着民族復興而解決。這是中華民族歷史演進大勢所決定的，更是全體中華兒女的共同意志。」情况確實如此，既然人們對實現民族復興充滿信心，統一大業最終也必定能夠實現，但要發動全體中華兒女共同努力，統一戰線作用就更形重要，習近平也表示要以此「廣泛凝聚中華民族一切智慧與力量」。

統一大業需要統一戰線

放下身段團結統戰對象

中共一直重視統一戰線，抗日戰爭時期，發動全體國民敵愾同仇將日本侵略軍趕出中國；在解放戰爭期間，爭取全國各個階層支持，才能取得政權；在改革開放時期，也是得益於全體國民的共同努力才能做到繁榮昌盛。現在對外抵禦美國的遏制需要國際統一戰線，盡量團結更多國家站到中國一邊。統一大業的困難更加艱巨，對統一戰線的要求也更加高。

統一戰線的做法就是團結大多數，打擊少數、孤立極少數。打擊一少撮是必須的，但目的是為了團結更多的大多數，現在媒體集中報道的是打擊少數時所用的嚴言厲色，鮮見有團結多數時採用的和顏悅色。統一戰線需要官員放下身段顯示親和力，才能取得統戰對象的心悅誠服，而不是官員高高在上聽統戰對象的逢迎巧詞。統一戰線也講究在不同階段對不同的對象採取不同的策略，如何掌握分寸令統戰對象感到肝膽相照、榮辱與共更是一門學問和藝術。

香港是國家的一部分，對協助國家完成統一大業有義不容辭的責任，也有特殊的作用。香港很多人跟台灣有千絲萬縷的關係，善用積極的力量去動員台灣的統派，共同來打擊獨派，相信能對統一大業有幫助。

香港本身也是統戰對象，前一個階段的重點是要動員不同階層的市民參與維護國家安全和發展利益，眼下和未來是要動員市民共同搞好粵港澳大灣區，融入國家發展大局。要做到這個目標，除了依靠各種鼓勵政策外，還需要細緻的統戰工作。

中華復興夢是整個民族的偉大目標，香港不能缺席，台灣也不能缺席。藉紀念辛亥革命110周年，重溫中華復興夢的初衷與憧憬，是中共對自我提升的期許，也是對全體中華兒女的動員令。

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