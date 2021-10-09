社評：政府重估土地需求 市民只怕數字遊戲

土地缺口估算向上調

「住大些」目標未夠進取

政府公布《香港2030+》最新報告，評估長遠土地需求，扣除已推進及有具體規劃的項目，未來約30年，本港估計尚欠3000公頃發展用地，當中涉及房屋用地的短缺介乎510至680公頃；經濟用地短缺介乎701至820公頃，至於政府機構、社區設施、運輸基建及休憩等用地，則缺1360至1500公頃。官員強調，計及各項中長期土地供應大計，包括明日大嶼、北部都會區、龍鼓灘填海及屯門西項目等，合共可以提供約4100公頃土地，言下之意是土地缺口雖比之前大，但政府已有填補方法。當局還重申，已準備了數百公頃土地，未來10年分別可建33萬個公營及10萬個私營單位；倘若各大項目順利推進，再下一個10年至15年，預料還可再提供約60萬個公私營單位。

新一份《2030+》報告，就土地房屋供應，拋出很多新數字，然而蝸居劏房斗室的市民，對這些數字根本無感，他們想知道的是何時方能上樓、居住環境何時才能好轉，官員對解決土地供應問題「成竹在胸」，公眾看在眼裏，卻有很多懷疑。

上一份《2030+》報告5年前發表，當時政府評估的土地缺口僅為1200公頃，惹來廣泛質疑，前土地供應專責小組主席黃遠輝曾公開表示，有關估算保守，未有考慮本港長遠需要更多安老醫療等設施，有小組成員更直指，報告嚴重低估香港長遠土地需求，完全忽略港人「住大些、住好些」的需要。政府的最新評估，土地缺口增加1.5倍，某程度是在回應外界批評。當局表示，新評估涉及多項考慮，包括提升人均居住面積改善居住空間、配合經濟發展及創科用地需求、增加政府機構及社會設施用地，以及預留空間應付不時之需等，大方向當然沒有錯，然而是否能夠反映真實需要、滿足市民期望，依然是一個疑問。

官員強調，希望港人可以「住大些」並非空談，今次土地需求評估，有關單位平均面積的假設，較上次評估時增加了一成到兩成，新增公營房屋單位的人均居住面積為215平方呎，私樓則為237平方呎，較2016年中期人口統計的中位數，即161平方呎為高。近年本港公私營單位愈縮愈細，納米樓、龍牀盤層出不窮，誠如發展局所舉的例子，一個4人公屋單位由不足400平方呎，增加兩成至近480呎，「總比之前好」，然而換個角度看，不過是聊勝於無。一個有魄力的政府，應該更加進取。放眼東亞其他大城市，新加坡和上海的人均居住面積，約有270平方呎，較《2030+》的新假設，仍然高出一截，特區政府若有心作為，就應該更加大刀闊斧。

漂亮數目不足為憑

市民要見具體承諾

政府上次評估，未來30年公私營房屋需求，估計約百萬伙，今次估算大致相若，然而這個評估數字，早在數年前已被質疑低估了需求。現時公屋輪候冊上有25萬宗申請。過去5年，一般公屋申請的新登記宗數，平均每年約2.1萬宗，非長者一人申請者的新登記宗數，平均每年1.1萬宗，假設未來30年情况持續，當局便需要超過90萬個公屋單位，再加上25萬宗已有申請，理論上當局要提供約120萬個公屋單位，即使考慮到本港人口2040年代初將由高峰回落，以及其他扣減需求的因素，香港未來30年需要新增的公屋，恐怕至少仍達80萬至90萬伙，這還未計私樓及居屋等需求。

香港要全力「擴容」，應付居住、安老、醫療、創科、經濟發展等需求，政府也要有充足土地儲備，有智庫認為，本港長遠土地缺口，實際超過4000公頃。「缺地1200公頃」是笑話，「尚欠3000公頃」依然是低估。過去十年，本港劏房戶倍增，由10萬升至20萬，政府持續低估土地房屋需求，供應永遠追落後，不排除未來5年劏房戶進一步增加，告別劏房更是遙遙無期。市民對特區政府解決土地房屋問題無信心，這一情况並非官員堆砌一些漂亮數字、「拍心口」說供應不成問題，就可以解決。市民需要看到政府針對具體痛點落重藥，例如就縮短公屋輪候時間作出明確承諾，3年後實現「4年上樓」、5年後做到「3年上樓」，劏房戶數目5年後降至15萬、10年後回落到10萬以下，以進取目標倒逼官員作為。政府不願作出艱難承諾，市民看不到官員雷厲風行辦事，很難建立信心。

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