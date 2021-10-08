社評：北部都會區概念初步 推進落實細節定成敗

打破「南重北輕」格局

「雙城三圈」空白待填

《施政報告》提出花20年建設北部都會區，涵蓋天水圍、元朗、粉嶺、上水等現有新市鎮，以及古洞北、洪水橋、新田/落馬洲等6個新發展區，總面積約300平方公里，相當於全港土地近三成。根據政府構思，北部都會區可容人口250萬，未來將以創科發展為重點，倘若當局措施得宜、有效落實計劃，北部都會區確可促進香港經濟升級轉型，一些困擾本港多時的發展格局和民生老問題，亦有機會取得突破。

香港發展「南重北輕」，格局不平衡，衍生不少問題，交通是其中一個明顯例子。長期以來，香港主要經濟活動集中在維港兩岸，新城鎮就職機會相對有限，規劃發展首要考慮往往是如何通達市區，不少新界居民往返市區上班，每天都要花很多時間，舟車勞頓，市區主要交通幹道不勝負荷，經常擠塞。北部都會區願景若能落實，可以打破香港地理發展不平衡格局，與維港都會區各有分工，「北創科、南金融」相輔相成，新界北工商經濟活動顯著增加，自然創造更多就業機會，更多居民留在北區上班工作，理論上可以減輕出入維港都會區交通壓力，港九市區若能不再那麼擠迫，對市民生活也是好事。

發展規劃是一個動態概念，看問題不能僅僅停留在眼前觀點與視角。有人擔心北部都會區會令東鐵西鐵更擠迫，其實是以眼前靜態視角看未來，忽略北部都會區將帶來的社會面貌變化。有關北部都會區建設成本的討論，同樣需要放在動態框架分析，不能只談成本，忽略投資建設所創造的長遠價值。香港房屋問題水深火熱，產業需要升級轉型。大灣區是香港突破發展瓶頸的重要機遇，建設新界北與深圳前海聯動協作，發展潛力不可限量，只要將事情辦好，長遠回報效益必定遠超成本投入。發展是要滿足社會需要，新界東北發展，預計耗費逾千億元公帑，然而要做的事情就應該去做。當然，這不是說當局可以做冤大頭亂花錢，做好成本控制，乃是基本責任。北部都會區將興建5條鐵路，當局必須確保高鐵及沙中線超支延誤等問題不再重演。

願景是理想，實現靠執行，成敗看細節。北部都會區概念雖好，付諸實踐可以是另一回事。就在數個月前，當局還在推進沙嶺超級殯葬城，北部都會區顯然是近期才有的概念，現階段只有初步輪廓，很多關鍵細節尚待清晰化。

當局表示，北部都會區將體現「雙城三圈」概念，雙城指港深，三圈是「深圳灣優質發展圈」、「港深緊密互動圈」及「大鵬灣/印洲塘生態康樂旅遊圈」。根據當局構思，「深圳灣優質發展圈」涵蓋天水圍、洪水橋、元朗，以及深圳的前海、蛇口及后海，港府之前有否跟深圳政府商量、往後發展如何分工協調，目前並不清楚，外界只知港府打算以洪水橋新發展區作為新界北核心商務區，未來將建鐵路連接前海，並在前海實施一地兩檢。「港深緊密互動圈」包括新田落馬洲、古洞北、粉嶺北、上水等，由河套區港深創科園擴大而成的「新田科技城」，應是其核心，這個面積相等於16.5個科學園的科技城，當局打算怎樣將之建設為「香港矽谷」，某程度是一片空白；「大鵬灣/印洲塘生態康樂旅遊圈」旨在讓港深居民休閒活動，現在亦只有框架。

北部都會區將一系列之前已在籌謀的新發展區納入其中，加以擴大，額外開拓的住宅及產業用地只有約600公頃，計劃落實推進，會否淪為舊酒新瓶，很視乎當局能否以突破思維，將各發展區重新整合規劃，達至更佳效果。當局預料新界北額外開拓的住宅用地，可提供約18萬伙，實際就是容納多數十萬人口，平情而論並不算多，當然，部分發展商手上持有大量農地，政府建設北部都會區，可能令他們有更大誘因趁勢發展建屋，這是房屋供應一個變數，政府跟發展商洽談補地價條件時，應該進取一些，例如要求發展商配合規劃，協助社區設施及公營房屋建設。

港府須追貼前海腳步

項目須分段時間目標

中央推出「前海方案」，以2035年為時間目標，距今只有14年。北部都會區建設預計花20年，考慮到特區政府辦事效率、大型建設進度「有遲無早」，新界北發展會否遠遠滯後，着實令人擔心。特區政府必須切實壓縮規劃發展流程，力求北部都會區發展，可以跟前海同步。當局表示會制訂10年「滾動進度計劃」，每年更新當局的達標情况，讓各界了解工作進度，這是好事，當局應就各項重大工程，說清楚分階段目標及具體時間表，這樣公眾才能有效監察。

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