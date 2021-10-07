社評：短期土地供應欠突破 空有願景難告別劏房

北部都會區是遠水

難紓土地房屋近火

林鄭月娥發表本屆政府最後一份《施政報告》，沒有太多「派糖」措施，勞福方面，合併普通及高額長者生活津貼，是其中一項新措施，另外，政府亦提到下個立法年度落實取消強積金對冲，最終方案拭目以待。改善管治方面，《施政報告》一如所料提出運房「拆局」及成立文化體育及旅遊局，此外還提到擴大創科局為創科工業局、重組民政局為地區事務局等。當然，新一份《施政報告》最受注目的，仍是土地房屋政策，以及北部都會區。

根據當局描述，北部都會區由願景化為現實後，不僅新界北煥然一新，百多年香港「南重北輕」的不平衡發展格局，也將出現根本變化，不少交通民生老問題，皆有機會釜底抽薪。未來香港將存在兩大都會區，一是包括港九市區及明日大嶼人工島在內的維港都會區，另一個則是北部都會區。《施政報告》提到，北部都會區佔地約3萬公頃，涵蓋現時的元朗及北區，透過整合規劃，都會區將額外開拓約600公頃住宅和產業用地，連同現有單位，發展完成後，總住宅單位將超過90萬個，將可容納約250萬人居住，並提供65萬個職位。北部都會區重點發展創科，另外還有多條鐵路，包括連接深圳前海的港深西部鐵路。

北部都會區有助深港合作及灣區融合，同時亦為香港發展升級轉型鋪設台階，成本投入雖然不少，然而由此創造的價值，卻是無可限量，效益回報必然遠超成本。外界真正需要擔心的是這項鴻圖大計，到底要花多少時間才能完成。新界東北發展談了20年，近年才陸續收地，最快2023年方有首批居民入伙，整個發展計劃預計2031年才完成。北部都會區規模龐大，當局擬設副司長負責領導、考慮日後將一些政府部門搬入北區，無疑有助計劃推進，然而如果當局依舊龜速辦事，本世紀中葉是否可以完成發展，實在令人懷疑。

香港土地房屋問題水深火熱，明日大嶼也好，北部都會區也好，都是遠水，救不了近火。土地供應大破大立，不能只談長遠願景，更要放眼當下。公屋輪候時間愈來愈長，過渡房屋、向等候上樓基層市民提供津貼，僅屬減輕痛楚措施，政府必須爭取短期內顯著增加土地供應，不能空談長遠。

去年《施政報告》表示覓得330公頃土地，未來10年可建31萬公營房屋單位，《長遠房屋策略》建屋量「首度達標」，官員表示相關土地來自東涌填海、古洞北等新發展區，以及多幅改劃作公營房屋用地的政府土地及棕地，數字「沒有水分」，可是當時已有人提出，這些新覓土地並不那麼「新」，質疑當局靠加大發展密度「砌夠數」。另外，10年建屋量「頭輕尾重」，首5年僅夠土地建10萬伙，餘下三分之二集中在後5年，亦令人憂慮當局會「走數」。雖然官員拍心口說「有把握」，強調後5年土地已完成改劃等工作，惟承認諮詢、收地等階段若遇反對，或礙進度。現在當局說額外覓得20公頃土地， 建屋量可達33萬，市民難免將信將疑；對於「頭輕尾重」問題，林鄭僅說「督促」運房局長竭力壓縮建屋程序，「爭取」盡快建成更多房屋，同樣難予外界信心。

觀乎新一份《施政報告》，短中期土地供應看不到有何重大突破，未來數年收回700公頃私人土地（包括棕地及祖堂地等），有關說法早在前年《施政報告》已提過。當局提出檢視綠化帶及濕地緩衝區的開發潛力，算是較新的覓地舉措。全港「綠化地帶」合計逾萬公頃，部分生態價值不高，也不屬郊野公園範圍，倘若大刀闊斧積極發開，對於紓緩短中期土地供應，應有明顯幫助，然而如果當局的檢視又是雷聲大雨點小，調研一輪後只選擇開發數公頃土地，做與不做，其實無大差別。

有得揀誰願住分間房

開發綠化帶加快造地

中央希望香港告別「劏房籠屋」，解決居住難問題，特區政府應制訂明確路線圖及時間表，說清楚未來10年、15年可解決到什麼，同時亦要為大幅壓縮造地程序，定下明確目標，過去要10年完成的事，應縮短至5年甚至3年。林鄭出席《施政報告》論壇，一邊說部分劏房環境非常惡劣，另一邊又說，每個人住什麼單位是個人選擇，有些分間房被籠統歸入劏房，但它們其實「無甚問題」，「一些年輕人想多些私隱於是入住」。沒有市民喜歡居於狹窄斗室，有得揀都想住大些住好些，而不是住劏房或分間房。當局不作強而有力的承諾，市民豈會相信香港真的能夠告別劏房。

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