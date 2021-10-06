社評：施政必須大破大立 倒逼求進立軍令狀

政府要有憂患意識

提防自我感覺良好

行政長官林鄭月娥表示，今年《施政報告》以天藍色為封面，主題是迎來新局面新機遇，這主要體現在兩方面，一是香港回復穩定，二是十四五規劃開局之年，中央支持香港融入國家發展大局。作為今屆政府最後一份《施政報告》，林鄭表示會「聚焦未來」，同時亦會總結本屆政府工作。林鄭早前稱，盤點過去4年《施政報告》合共900多項措施，「只有數項無法完成」，認為施政成效「不算差」，然而檢視施政成效，真正關鍵不在官員做了多少事，而是所做的事能否達至目標、取得理想效果。香港社會深層次矛盾嚴重，一大堆措施，倘若只是小修小補，根本無助解決民生積弊。

回顧過去數年，由年金設立到垃圾徵費立法，政府事情是辦了，可是跟預期卻頗有出入，要麼市民反應平平，要麼措施半吊子，連落實日期亦待定。且不說取消強積金對冲制度「走數」，當局在造地建屋方面的成績亦難言理想，公屋輪候時間愈來愈長，平均要等5.8年。去年《施政報告》宣布，已覓得330公頃土地，可滿足未來10年興建31.6萬個公營房屋單位的需要，首次做到《長遠房屋策略》的目標，云云，然而房委會和房協數月前公布的建屋數字卻顯示，今年公屋實質建屋量乃是6年新低，只得萬多伙，預計未來5年建屋量只有10萬伙左右，能否做到10年建屋31萬，叫人懷疑。憂患意識是驅使當局有所作為的重要動力，自我感覺良好，容易令人鬆懈，為政者需要時刻警惕。

香港經歷了反修例風暴及疫情衝擊，各方面都出現了很多轉變。《港區國安法》實施及選舉制度修改，改變了香港政治格局，過去10年的對抗式政治告終；經濟民生方面，除了旅遊、航空等行業復元無期，整體市道總算從疫情谷底走出，失業率亦逐步回落。有人不滿政治現狀，擔心香港前景，選擇移民，然而對於大多數選擇留下的人，民生與發展問題，始終需要處理，特區政府責無旁貸，現在是時候坐言起行，大破大立，打開新局面，新一份《施政報告》的內容，將反映當局是否有這樣的魄力和決心。

香港融入國家發展大局，「前海方案」成為大灣區融合一個重要接駁位，一個相應的「新界北方案」，倘若規劃得宜，可以一石二鳥，一方面有助香港把握機遇融入灣區，另一方面亦可將新界北建設成為一個新的宜居宜商核心區。最近政府人士密密吹風，提出以鬆綁祖堂地轉售等措施，釋放更多新界土地，另外又提到要打破新發展區傳統規劃模式，不再是一個區一個區獨立處理，而是「以面代點」去做通盤規劃，當局將把粉嶺北、古洞北、落馬洲河套區等5個新界北新發展區整合一併規劃，並會興建北環線鐵路和前海跨境鐵路作為配合，有人甚至形容，這將是新的「玫瑰園」計劃。

空有恢宏藍圖不足夠

還須進取目標時間表

覓地建屋也好，融入灣區也好，當局都要跳出既有思維框框，大破大立。當局規劃新界北發展，當然要有長遠願景，然而也要有清晰路線圖，包括短、中、長期目標，以及推進時間表。港英時代的玫瑰園計劃，十大基建8年間相繼落成，新界北發展到底要花多少年，令人相當在意。香港房屋問題水深火熱，短中期供應必須顯著增加；深圳前海擴區發展，中央定下的目標，分別是2025年建立健全的開放型經濟新體制、初步形成具全球競爭力營商環境，以及於2035年建立與港澳產業聯動、市場互聯互通的創新發展模式，營商環境達到世界一流水平。明日大嶼提出3年，今年才通過研究撥款，倘若新界北發展也是龜速推進，願景再華麗亦不過是紙上談兵，遠水救不了近火，遑論追上前海的腳步。

解決房屋問題和融入國家發展大局，某程度已是特區政府的硬任務，即使換屆相信也不會太影響相關政策的延續性。一個有為的政府，施政應該定下清晰、進取的目標，作為自我鞭策的動力，內地常說「倒逼式改革」，就是以責任落實、解決問題、實現目標為指導方針。特區政府同樣需要這種意志和決心。輪候公屋3年上樓，生地變熟地流程壓縮至少一半以上時間，新界北發展短（5年）、中（10年）、長（15年）期目標，政府都應該許下具體承諾，有了進取目標，然後雷厲風行去做，這樣才是大破大立。

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