社評：職工盟解散影響工運 政府顧基層須助勞工

職工盟踏政治不歸路

協助勞工職能待填補

香港職工會聯盟1990年由劉千石、司徒華等人創立，積極推動獨立工會運動，全盛時期有超過80個屬會，涵蓋很多行業，諸如運輸、建築、零售、清潔等，由1990年代初的香港電話工潮，到3年前的屋邨外判清潔工追討遣散費，本地多場大型工運工潮，皆可見到職工盟身影。另外，職工盟亦有成立專業培訓中心，每年與政府法定機構僱員再培訓局，合辦數以百計課程，支持勞工教育及再培訓工作，粗略估計每年有過萬人報讀。職工盟的基本屬性是勞工團體，然而無可否認，它亦有很強的政治性，職工盟成立宗旨有四，第一點是壯大工會力量、爭取勞工權益，第二點就是維護基本人權、促進全面民主。就像上月決議解散的教協，職工盟解散，主要涉及政治因素。

由前年反修例風暴，到去年港區國安法實施，香港政治形勢變化劇烈。教協在反修例風暴期間，未與暴力清晰切割，未有高調反對罷課，職工盟則積極響應網上罷工罷市號召。港區國安法實施後，當局執法不手軟，高舉政治旗幟的「新工會」紛紛解散，教協、職工盟等「老牌組織」亦面臨很大壓力。職工盟在反修例風暴中的角色、與外國組織的聯繫，以及跟一些激進新工會的關係等，全都成為審視對象，部分組織成員和很多屬會認為難以再運作下去，解散是「無奈決定」，保安局則重申，一個組織及其成員的刑責，不會因解散或辭職而抹走，警方會繼續全力追究涉嫌違法的組織及人物，包括仔細調查曾收受外國政治團體捐款的本地組織。職工盟強調沒有違法，惟承認不知道解散後政治風險會否消除，後續發展，仍得走着瞧。

勞工組織也好，專業團體也好，組織成立的初心，首要都是維護業界工作者應有權益，這不是說它們不可以有政治傾向，惟主次之別始終要確立。2011年教協創會會長司徒華逝世，時任教協副會長張文光曾形容，「真正的教協，大部分的工作是教育和教師，政治不足十分之一」，然而過去10年，香港社會泛政治化，抗爭手段亦激進化，很多組織都將政治訴求放在首位，深陷激烈政治鬥爭之中，反而令自身屬性變得模糊，面對政治環境劇變，才發現「無彎轉」。教協與職工盟皆是在此政治背景下，走上解散之路，可是它們在香港扎根多年，本身早已肩負起很多社會職能和角色，倉卒解散遺下的空白，要一下子填補，並不容易。

港式資本主義剝削

勞工保障千瘡百孔

職工盟解散，即時影響是很多培訓課程面臨「爛尾」，其他跟僱員再培訓局合辦的課程，亦要重新安排，政府應主動牽頭處理，減低影響，不過話說回來，職工盟不少課程，其他機構亦有提供，至於少數獨家課程，只要市場有需要，假以時日總有人開辦，這些都是較易處理的問題。相比之下，一些缺乏資源、連固定會址也沒有的弱勢工會屬會，突然失去職工盟的支援，所受影響將大得多。

當然，香港不止一個工會聯盟，沒有職工盟，不等於勞工界再無機會跟僱主討價還價，然而必須承認的是，職工盟與工聯會除了政治上各歸一邊，推動工運理念亦有重大分別。雖然兩者皆強調打工仔有權罷工，惟工聯會認為，罷工應該是最後手段，職工盟則認為罷工並非最後手段。2007年紮鐵工人工潮，以及2013年葵涌貨櫃碼頭工潮，職工盟都扮演了領導角色。少了職工盟，某程度確是少了一把重要聲音，以及少了一條強硬爭取勞工權益的路線。

香港長期奉行放任資本主義，勞工保障嚴重不足，法定最低工資制度，10年前始告實施；標準工時討論多時，至今再無下文；取消強積金對冲制度，談了廿年，結果還是處於膠着狀態，現屆政府面對商界壓力，放棄在任期完結前落實修例，令人遺憾。中央要求治港者接地氣貼基層，特區政府有責任加強保障勞工權益，這既是為了糾正港式資本主義對勞工的壓榨，更關乎社會穩定及一國兩制行穩致遠。當局應多聽勞工意見，同時要求工商界多負社會責任，不要以為少了一個立場強硬的勞工組織，就可趁機剝削工人。

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