社評：拉閘限電原因複雜 統籌責任不能推卸

改革開放初期，發電能力嚴重不足，拉閘限電情况十分普遍，工廠與酒店幾乎都要設置後備發電機，及後逐步改善。今年電力供不應求的成因複雜得多，疫情導致很多國家的生產受到很大影響，主要國家中只有中國的生產恢復得最快最好，今年頭8個月的出口增長23.2%，用電量也增長了13.8%，廣東省的用電量增長更達到17.3%。用電量大幅上升除了工廠生產以外，今年酷熱天數增加，家用冷氣機及電動汽車愈加普及，也加劇了用電需求，經濟復蘇導致商場等大型設施用電激增，廣東省服務業用電量頭8個月增幅達到23.1%，可見一斑。

東北地區經濟增長率不高，無論在工業和商業用電都不存在需求大幅提高的情况，卻成了拉閘限電最為嚴重的地區。這恐怕跟內地近年實施的「節能降耗」政策有關，國家對國際社會承諾，2030年達到碳排放峰值，2060年達到碳中和目標。從2015年開始各省都要每年逐步降低用電增長率，對於未能達標的省份，發改委會發出警告，過去是年底結算，超標會受到批評，而今是提前發出預警，今年上半年9個省份沒有達標而受到一級警告，所以很多省份比往年提前實施限制用電，以達到年終指標。一些作風粗暴的省份，諸如吉林省停水停電卻不提前發出通知。

煤炭價格急升發電成本高

電價不漲電廠發電意欲降

電力供應不足的最根本原因在於發電用的煤炭價格急升，隨着各國經濟生產逐步恢復，用電量激增，國際電煤價格從今年5月初約72美元一噸，10月1日猛升至234美元一噸，國內價格走勢相若。國家發改委已經動用儲備煤分批投放市場，但仍然不能遏抑價格上漲。內地七成發電量來自煤電，成本猛漲，但供電價格受到限制，一分錢也不能提高，發電廠每發一度電就要虧損約一毛錢。

國家發改委隨即允許電價上漲20％至25％，這是最根本有效措施。雖然中央政府要求作為國企的發電廠必須履行供電責任，但發電廠必須在「微利可圖」的情况下才能運作。然而，電價關係千家萬戶的民生以及各行各業的成本開支，不可能用簡單的隨行就市的市場調控，國家的無形之手才是定海神針。

提高電價可以作為一個無形的力量，推動產品方向轉移以及技術升級，比如耗電量最大的鋁與水泥行業，對電價的敏感度最高，問題是相對於其他發達國家，中國的電價是十分低廉的，即使目前允許電價上漲，也只是德國的四分之一，英國的三分之一，生產一些耗電量高的產品仍然享有低電價的優勢。如何在稅收上有配套的政策，才可真正做到推動生產範式轉移，費煞思量。

電價有白天某時段谷峰與深夜時段谷底價格之分，這次調整電價，進一步拉大谷峰與谷底電價的差距，這可以鼓勵一些環保產品的應用，促使某些用電量大的企業在晚間用電存儲到白天用，這是於國有功、於民有利的雙贏做法，但環保產品是否能夠享受更優惠的稅率，這也需要配套的政策。

供電用電矛盾複雜

中央統籌刻不容緩

全國供電與用電的省份並不均衡，產煤與用煤的省份也非一致，而各省之間的電力輸出與購入是有政策和輸送能力的限制，水力發電有枯水期與豐水期的差異，使用水電與火電之間需要調節，這些都需要由中央部門來統籌，拆解各種限制，疏解各種供需的矛盾，部署長遠的輸電設施等等，才能使各種電能達到最佳使用狀態。

對於電力整體需求與產能，個別地區及行業的用電趨勢，利用大數據工具，都能夠精準預測。這次出現電力供不應求，有關部門立即表示，與節能降耗政策無關，或者推諉到今年氣溫特別高，所以用電量猛漲，是典型的官僚主義作風，必須引以為戒。國家發改委知道即使提高電價，危機還沒有徹底消失，因為今年冬天國民要取暖，生產用電依然旺盛，所以採取了一些應急措施。然而，結構性的問題仍然存在，目前由環保部門去巡查高耗能產業，然後約談違規企業，發改委按照用電量的硬數據，對未能達標的省份提出警告，這些分散、單向的機械式管理方式，只能解決一時一事，不可能做到綜合治理。

中國對國際社會許下降低碳排放的承諾，必要做到，這次出現電荒可能會影響今年不能完成既定指標，來年可以急起直追，但更加需要的是一套更有效的機制，鼓勵使用清潔能源，鼓勵企業使用環保產品，才能真正做到節能降耗。

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