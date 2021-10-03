社評：岸田文雄蕭規曹隨 中日關係低谷徘徊

中國話題首成選舉主題

突顯自民黨內氣氛激進

中日關係在日本前首相安倍晉三執政末期開始惡化，在菅義偉執政期間走入低谷。這並非個人因素使然，而是日本國內政治氣候傾向保守右翼的趨勢所致。今次自民黨總裁選舉，中國話題首次成為焦點，有關安全、外交議題的論述，也首次多過經濟議題，可見目前自民黨內對華共識愈發強硬。在競選期間，4名候選人都在比誰的對華語言最強硬，一向被視為溫和的岸田文雄，除強調日本應該關注中國的人權問題外，更主張當選後，要成立跨部會小組，來因應新疆議題。可見，岸田上台後，親美、反中的路線，仍然是日本最大的公約數。岸田上任後，他任命的黨內高層中，從副總裁麻生、幹事長甘利明，到政調會長高市早苗，都是安倍的右翼盟友。因此，有分析認為，岸田上台後，北京要為中日關係做「最壞的打算」。

不過，比較起河野太郎、高市早苗，岸田文雄的對外政策主張已經是比較穩健的。被稱為黨內「建制派」的岸田文雄，雖深受安倍派影響，對於敏感的修正憲法第九條、集團防衛權等議題，仍持慎重態度，強調外交的平衡感。岸田出身的自民黨「宏池會」，被認為是較親中的派系之一，會中元老包括被視為親中派的加藤紘一、谷垣禎一等人。因此，有分析認為，如果岸田文雄在對華問題上的表態不夠強硬，這次總裁之爭他未必能勝出，由此可見自民黨內的政治氣氛，是何等激進。

岸田文雄上台後將面對諸多挑戰，在日本國會下月就要舉行眾議院選舉的情况下，預計他會首重專注於應對新冠疫情、提振經濟等國內事務，對外政策不會在短期內發生大變化。

岸田新政權雖然仍會強化日美同盟，同時也會適度關注與鄰國的關係。安倍時期曾提出「俯瞰地球儀外交」和「戰後外交總決算」，但在對華、對韓、對朝、對俄關係方面並不順暢，被看作是「失衡的日本外交」。有日本學者認為，作為幾名總裁候選人中最懂得掌握外交平衡感的人，岸田預計在維持美日同盟的基礎上，會考慮到經濟利益，避免與中國的對立尖銳化。明年是中日邦交正常化50周年，也是中日的文化體育交流年，給岸田微調對華政策，提供了重要的機會。日本希望藉助美國的對華強硬，在安全上制衡中國，並不意味會在經濟上與中國全面脫鈎，因為中國仍是日本最大的貿易伙伴。因此，預料岸田上台後的日本，親美抗中的外交基調不會有太大轉變，但會嘗試與中國對話。

政權未鞏固外交難平衡

追隨美國是日基本格局

不管是對中日關係做「最壞的打算」也好，期待岸田重新「平衡外交」也好，前提都要視岸田在台上的時間長短。歷史經驗證明，中日關係的好壞，與日本執政者的個人意願雖然有關，但更多是與其權力的穩固與否息息相關，更與國際形勢特別是中美關係的走勢及日本國內主流思潮密切相關。

右翼的安倍第二次執政前期，頻繁發表針對中國的言論，還公然參拜靖國神社，令中日關係降到冰點。然而，在安倍政權後期，他卻主動與中國接觸，竭力改善中日關係，不是因為他意識形態變了，而是日本與中國的經濟聯繫實在是太過緊密了，對華關係攸關「安倍經濟學」的成敗。任何一個日本領袖，一旦權力鞏固，建立起長期政權，都要考慮國家的長遠發展。而安倍末期對華外交的轉向，又受中美關係惡化的國際局勢牽制。

從安倍政府到菅義偉政府，日本自民黨「一強體制」實際在走下坡路，雖然由於在野黨實力積弱，自民黨的執政地位暫時難受挑戰，但眾議院11月即將改選，明年夏季參議院又將選舉，如果在野陣營整合成功、導致自民黨丟失太多議席，岸田內閣很可能就會跛腳甚至短命，在此背景下，他要建立長期政權非常困難。由於目前自民黨沒有像安倍般的強勢政治家，日本或將步入頻繁換相的時代，這樣一來，指望岸田扭轉中日關係下滑的頹勢，也就不切實際了。

1972年田中角榮就任首相僅兩個月後，即訪華與北京建交，那是受前一年美國總統尼克遜突然訪華的「越頂外交」刺激，日本形成與北京建交的政界共識所推動。可見，日本的地緣戰略選擇緊緊依靠和追隨美國，這是一個基本格局，中美關係的晴雨，對於中日關係的走向影響甚巨。現在，中美戰略競爭的大背景沒有變，日本國內對華輿論環境同樣未改變。對北京來說，岸田能維持住中日關係現狀，不再進一步惡化，已經功德無量了。

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