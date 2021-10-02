社評：良政善治要接地氣 為民生勿畏事避難

中聯辦重大日子落區

儀式化帶出重要信息

駱惠寧這次落區，行程包括走訪漁民、數碼港創業青年、社區居民商戶，以及籠屋住戶。過去中聯辦官員較少落區探訪，前主任張曉明落區了解安老服務，向院舍長者拜年，以及探訪社企餐館，已是少數高調例子。相比之下，駱惠寧以中央大員身分，去年就任中聯辦主任，迄今已是第4次落區。這一改變，某程度折射了香港政治環境轉變，中央關注香港經濟民生問題，解決社會深層次矛盾，事關一國兩制行穩致遠，中聯辦積極聯繫對象不僅是政界、商界、社會精英，還包括基層市民。

駱惠寧上次落區，是在今年七一。去年國慶日，駱惠寧在官方慶祝活動後的首個公開行程，不是出席政商宴會，而是落區探訪長者及劏房戶，背後帶出的政治意涵相當明顯。今次駱惠寧選擇在國慶前夕再落區，不排除中聯辦主任「十一」前後落區，日後將成為慣例。內地官場文化，着重特殊日子的政治符號意義，選擇十一、七一等大日子落區探訪基層，並將之「儀式化」、「規律化」，本身便是向社會傳達信息，反映了中央長期關注所在，突出特區政府應有的為政理念，以及推動政策重點。根據中聯辦說法，駱惠寧今次落區，可視為未來一周中聯辦幹部「深入基層社區」了解市民生活的序幕，此類活動常態化，反映中聯辦不再忌諱以較高姿態在香港活動，存在感亦會愈來愈強。

今年7月，國務院港澳辦主任夏寶龍發表講話，期望本世紀中葉香港告別劏房籠屋。夏寶龍談及治港者5項要求，包括善於為民辦實事，以及破解社會發展的各種矛盾和問題，前者叩問所為何事，後者關乎辦事執行。夏寶龍明確提到，治港者要接地氣、貼基層，做事注重調查研究，敢硬碰、善作為。駱惠寧一再落區探訪劏房及籠屋居民，所傳達的政治信息，跟夏寶龍的講話，可謂異曲同工。駱惠寧探訪籠屋住戶，慨嘆「耳聞不如目睹」，心裏感到沉重，有關說話顯示，他之前已在留意相關問題，視察前已有一定了解。發展理念「以人民為中心」，看似理所當然，現實卻不然，香港房屋問題正是反面教材，特區政府再不盡快解決，有負中央所託。

內地幅員廣大，對主事者而言，地方事務眼見為實，不能單看地方報告。這亦是為何內地管治文化，非常重視實地調研考察，「沒有調查，沒有發言權」，更是中共黨史中80句經典口號之一。相比之下，香港官場並無這種落區政治文化。當然，這不是說特區高官從不落區，可是無論頻密度和深入度，都不算理想。現屆政府上台之初，行政長官林鄭月娥曾承諾，新政府官員會「定期」落區，掌握民情民意，然而現實發展卻是另一回事。高官落區有若「王小二拜年」，由於只是偶爾為之，加上政治不信任嚴重，一般市民自然更傾向認定高官落區純為「做騷」。

特區高官要貼地

敢作敢為幹成事

誠然，高官落區減少，跟近年官民對立嚴重有關，可是高官也應撫心自問，究竟是否「始終貼基層」和「接地氣」。除了個別高官相對積極落區，很多官都是「網誌寫得多，市民見得少」，偶然落區大多只是為了宣傳政策措施；去年初疫情爆發，特首與多名司局長齊齊落區，視察防疫執行情况，為前線人員打打氣，算是較有規模的一次，惟性質跟深入基層了解始終有別。駱惠寧周四走訪基層，昨天多名司局長和議員亦紛紛落區，有人揶揄高官表現，有局長則強調有走入群眾，了解各種民生問題。無論如何，特區政府施政必須更接地氣，特區高官更積極落區，始終是好事。當高官們都勤落區做實事，做騷觀感自然會減退。

良政善治需要多去了解基層、避免政策閉門造車，然而單單是了解聆聽並不足夠，政府還須有付諸行動的決心和執行力，亦即夏寶龍所說的「能幹事、幹成事」。這些年來，特區政府經常受制於既得利益及泛政治化的阻力，不少官員慣了畏事避難，很多施政大計，要麼沒有明確落實時間表、押後再押後，要麼沒有明確目標，又或將目標定得很低。油旺重建空有漂亮藍圖，並無時間表；垃圾徵費立法雖然通過，2023年能否落實，還得再交立法會決定。類似的事例，可謂罄竹難書。電子道路收費，港府38年來4度進行研究，中區先導試點，原定最遲去年推行，至今仍無寸進，研究復研究，諮詢復諮詢，明知符合整體利益，卻總是不肯拿出決心去做，豈有良政善治可言。

■歡迎回應 editorial@mingpao.com