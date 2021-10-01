社評：十一國慶關未通 健康碼障礙待破

健康碼銜接內地

自願使用無問題

香港疫情基本清零，連續44天本地零確診，不少人關心，香港何時能夠像澳門一樣，落實與內地免檢疫通關。較早前，港府推出「來港易」計劃，定下每日來港額度，讓內地非香港居民免檢疫來港，然而由香港北上，仍需按內地規定，接受至少14天強制隔離，對於真正恢復兩地人流，「來港易」的作用其實有限。雖然近月本港經濟反彈，昨天公布的8月零售銷售數據，按年升近12%，然而有關數字一定程度是受首期消費券計劃所刺激，早日恢復免檢疫通關，既可方便港人北上公幹探親旅遊，亦可為本地民生經濟注入外來活水。

行政長官林鄭月娥上月表示，中央未就兩地通關定下具體條件，需要先由兩地專家「對接」商討細節，首場對接會議5天前在深圳舉行，特區政府多名局長與政府專家顧問許樹昌，跟國家衛健委等中央官員及粵深政府代表，就防疫策略及恢復通關交換意見。觀乎政務司長李家超會後的說法，有幾點值得留意。首先，內地方面並無提出具體通關條件，為往後磋商留下較多迴旋空間；其次，內地專家認同香港的抗疫努力及「清零」成績，惟對香港成為國家防疫缺口仍有疑慮；第三，香港需要強化一些防疫措施，包括入境者檢測檢疫，以及整體風險管理，令內地對香港防疫抗疫制度有信心。

總結各地防疫經驗，一處地方長時間沒有大爆發，有時只是巧合幸運，不代表防疫滴水不漏，久守必失，今夏台灣爆疫正是一例；內地抗疫真正成功之處，是它有一套成功通過多次考驗、證實強力高效的控疫機制，自去年夏天以來，即使偶有零星爆發，短短數周即能迅速控制下來，就連高傳播力的Delta變種病毒亦能撲熄。

香港抗疫跌跌撞撞，近月保持基本清零，固然可喜，可是無論外防輸入還是內防反彈，總是不時鬧出險象。香港是國際城市，近月差不多每天都有個案透過國際航班輸入，相比之下，內地人口逾14億，輸入個案平均亦不過是數天有幾宗，香港的風險明顯較內地大。根據李家超的說法，「不因通關帶來額外衛生安全風險」，可視為內地專家的原則要求。內地對本港疫情清零的可持續性有疑慮，自然傾向耐心觀察「睇定些」。

澳門早於去年8月與內地恢復免檢疫通關，香港至今仍無着落，有沒有健康碼制度，成為其中一個最顯眼分別。內地與澳門的健康碼制度，共同點是實名登記，惟澳康碼沒有記錄行蹤功能，嚴格來說只是一個定期申報個人健康及旅遊史等資料的系統，澳門市民持有系統提供的有時限「綠碼」，可以自由出入公眾場所，亦可轉換為內地健康碼，往返內地。相比之下，香港的「安心出行」僅為自我記錄行程的系統，資料只存於用家手機，亦不是實名登記。

內地要有健康碼才能穿省過市，香港推出健康碼制度與內地銜接，即使不是實現通關的充分條件，顯然屬於必要條件，不可或缺。澳康碼與內地健康碼設計操作並不完全一樣，港府可以參考澳門模式，設計港康碼制度，方便希望前往內地的人士。倘若港康碼使用與否，只屬自願性質，返內地人士才需申請，其他人不應有何異議。當然，香港與內地遲遲未能通關，帶出了另一個問題，就是現有「安心出行」設計操作是否需要強化，從而提升當局在病毒追蹤以至整體風險管控的能力，特區政府應多跟本地及內地專家商量，看看如何處理。

香港控疫制度甩漏多

不改善難令內地安心

香港若要與內地實現免檢疫通關，必須做好外防輸入、內防擴散工作，就算無法做到像內地那樣雷厲風行控疫，至少不應有明顯甩漏。以檢疫安排為例，本港雖有指定檢疫酒店，但保安限制並不嚴格，日前一名意大利男子擅自離開檢疫酒店不知所終，事隔超過一天才尋回；指定檢疫酒店可以開放個別設施，接待檢疫者以外的顧客，同樣容易成為防疫漏洞。港府對不同國家疫情風險評級不夠科學，未有緊貼各地疫情變化，適時調整高中低風險地區名單，對於個別入境人士的的豁免檢疫特別安排，準則與操作皆不透明，澳洲疫情嚴重，明星妮歌潔曼依然獲准豁免檢疫來港拍戲，從防疫而言明顯有問題。港府連這些基本工也做不好，很難怪內地對香港疫情防控制度信心不足。

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