社評：覓地建屋聚焦短中期 壓縮流程須時間指標

降低門檻釋放土地

馬料水填海應重推

行政長官林鄭月娥即將發表任內最後一份《施政報告》，預料政府將推出一系列新措施，希望加快釋放土地，包括向新界一些宗族集體持有的「祖堂地」入手，降低轉售門檻，由集齊100%持份者同意，改為八成左右；市區方面，當局亦有意為舊區重建鬆綁，樓齡超過50年的舊樓，只需集齊七成或七成半業權同意，發展商就可申請強制拍賣。此外，政府相信亦將重提屯門龍鼓灘填海、研究進一步收回新界私人土地及重置葵涌貨櫃碼頭等。

本港短中期土地供應缺口巨大，《施政報告》不能空談長遠前景，必須拿出更多實質措施，顯著增加短中期土地供應。明日大嶼人工島填海計劃，提出近3年，今年較早時候才通過研究撥款，重置葵涌貨櫃碼頭騰出土地建屋，比起明日大嶼更為長遠，現在啟動研究，不知等多少個十年方能見到成果。當然，從物流貿易樞紐長遠佈局考慮，重置葵涌貨櫃碼頭，遲早需要考慮，可是從解決土地房屋問題角度看，談不上是良方妙策。

政府覓地建屋必須多管齊下，力求立竿見影。部分棕地有重要經濟作業正在進行，收回建屋之前，需要先解決重置問題，相比之下，加快開發新界閒置私人土地，對於紓緩短中期供應，無疑是較現成的方法。新界有不少祖堂地，理論上可供發展，問題是這些土地分佈零散，業權又複雜，部分夾處私人土地中間，發展商難以透過收購整合土地發展。降低祖堂地轉售門檻，理論上可從技術層面減少開發障礙，可是能否顯著加快新界土地開發，仍得拭目以待。

私人土地開發權，操諸發展商和地主手中，政府能做的，一是製造誘因鼓勵發展，二是引用《收回土地條例》，收回一些私人土地作公共用途。政府提出土地共享計劃，鼓勵開發私人土地，迄今只有兩個項目上馬。前年《施政報告》提出積極引用《收回土地條例》，經過一輪「研究」，到頭來僅決定收回3幅土地，佔地不夠2公頃。降低祖堂地轉售門檻，方便私人土地開發，不等於發展商一定大力參與；政府「進一步研究收地」，倘若最終又是僅僅收回數公頃土地，幫助其實不大。

政府增加短中期土地供應，必須大刀闊斧敢作敢為，不管是收地、公私營合作還是近岸填海等，都要更加積極。屯門龍鼓灘填海重置棕地工業設施，因為村民反對，遲遲未見進展，《施政報告》重新推動是好事，另一近岸填海計劃，即吐露港馬料水填海，其實亦應重新上馬。馬料水填海，加上搬遷沙田污水處理廠騰出的土地，合共88公頃，可以興建逾萬公營及私營單位，然而由於會影響區內私人屋苑「無敵海景」拖低樓價，填海計劃在地區遇上巨大阻力，一些政黨為了選票，亦看風駛舵反對計劃，不過此一時彼一時，香港政治環境已變，小我利益凌駕大我的情况，不應繼續出現。

近岸填海及開發郊野公園邊陲地，都是一些較高效的覓地建屋方案，過去因為政治原因遭到反對，現在是時候重新考慮。開發毗鄰郊野公園的邊陲地，不等於縮小郊野公園範圍，毋須自我設限、一寸不許動。紓緩土地房屋問題不能再蹉跎，當局必須做到兩件事，除了推出更多短中期土地開發計劃，更要大幅加快開發程序，將中期方案變成短期、長期方案變成中期。

大刀闊斧精簡流程

中期項目變為短期

根據政府現行程序，「生地」變成「熟地」，需時大約10年，明日大嶼一類大型填海造地工程，由前期技術研究、完成環評城規等法定程序，再到動工「見地」，需時就更長，加上樓宇項目發展期，整個覓地建屋過程，隨時要花近20年。1990年代港英「玫瑰園計劃」，十大基建花了8年便完成；發展天水圍北，1994年開始規劃，2000年已有樓入伙。相比之下，古洞北發展區計劃，早在林鄭月娥擔任發展局長時已提出，10多年後仍未完成。

規章制度的存在，應該是為了方便而非妨礙做事，現時「生地」變「熟地」程序明顯太長，不合時宜，近年政府提出的精簡審批流程措施，僅屬小修小補，無濟於事。政府壓縮土地生產程序，須以目標為本，不能「有做當有效」，最實際方法是定下具體時間指標，將目前需時10年完成的程序，最少壓縮到5年，甚至是更理想的3年，若不設下一個明確目標，壓縮流程容易淪為門面工夫，自欺欺人。

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