社評：電子垃圾山亂象離譜 處理公害須急民所急

廢料廠粉塵漫天

政府執管惹質疑

不少人眼中，垃圾山只會在貧窮落後地方出現，然而香港這樣的富裕社會，一樣有垃圾山，堆放的主要是五金廢料、電子垃圾等。有廢料回收業者涉嫌從外地入口電子洋垃圾，從中篩選可以轉售或變賣的物品，餘下無法出售的廢物，估計最終都是送往本港堆填區，「垃圾山」正是廢料臨時堆放之地。環保團體最近發表調查，懷疑新界至少有35個工場違規作業處理電子垃圾及金屬廢料，形成多個「垃圾山」，最高者料達8米，部分更涉及霸佔官地。元朗廈村一帶的巨型垃圾山，正是其中之一。有居民投訴，區內一間鋁廢料處理工場，產生嚴重噪音及大量粉塵，嚴重影響居民生活，村民多次向環保署投訴，卻不得要領，問題至今仍無顯著改善。

資料顯示，涉事五金廢料工場3年前開始運作後，附近最少3幅土地被闢作儲存廢料，形成不止一座垃圾山，其中一座更與毗鄰鳳降村相距不足百米，環團與記者早前到現場一帶了解，發現廢料工場機械噪音甚大，周圍灰塵漫天，帶有異味；附近居民表示，粉塵四處飄揚覆蓋戶外植物，就連樹葉滴下來的雨水也帶灰白色，至於室內家俬也經常鋪上一層粉末，清理後兩三天又重現，很擔心粉塵含有重金屬微粒，影響健康。環團於工場外圍及百米外民居，分別量度微細懸浮粒子（PM2.5）濃度，兩者皆高出世衛標準，亦較同一時間環保署北區監察站PM2.5量度數值高出一大截。

良政善治千頭萬緒，最基本就是幫民眾解決日常生活問題，讓民眾有實實在在的幸福感。民生無小事，對廈村一帶受影響居民來說，噪音污染的問題，乃是每天都要面對的切膚之痛，然而政府的反應，不見得有急民所急，不同部門各自為政，所作交代未能釋除居民疑慮，所說的跟進也搔不着癢處，留下這樣、那樣的尾巴，突顯官僚作風，不接「地氣」。

縱容破壞添污名

不利客觀論棕地

根據環保署的說法，涉事五金廢料工場3年共收8宗投訴，署方派員到受影響民居調查及量度噪音，並未超出法定標準，至於該廠是否符合廢氣排放標準，署方並未提及。關於附近垃圾山的問題，環保署早前僅表示，已發出「空氣污染消減通知」，要求相關人士限期內「完整遮蓋儲存物料堆」，避免粉塵四散。規劃署表示，廢料工場雖位於住宅地帶，但它在相關規劃審批前已存在，故不構成違例發展。地政總署則稱，重視該區有佔用官地情况，已飭令霸佔者在限期前停止佔用及移除土地上物件，惟未說清楚涉事廢料工場是否包括在內。政府部門官話連篇，執管有多緊，跟進有多嚴，受影響居民聽完也不甚了了，觀乎過去土地執管拖拖拉拉的情况，村民絕對有理由擔心，垃圾山、廢料場等問題，不知要等多少年方能解決。

疫情打亂全球供應鏈，很多原材料和電子零件供應均見緊缺，電子廢物和五金廢料有價有市，為免回收處理過程導致污染，環保工夫必須做好，政府有責任確保規管、執管到位，同時亦要留意電子金屬廢料進口情况，提防洋垃圾湧港。部分經營者涉嫌違規作業，任由廢物露天堆放日曬雨淋，重金屬等有害物質，可能隨雨水進入地下水道或泥土，造成嚴重污染，危害附近居民健康，政府必須嚴肅跟進，認真整頓。另外，垃圾山背後牽涉的棕地非法作業擴張問題，當局同樣需要正視。

本港不少棕地確有重要經濟作業正在進行，若想改劃土地用途，必須先解決安置問題，覓地建屋一刀切「先棕後綠」，是將問題過度簡化，可是部分棕地亂象嚴重，也是事實，工場違規作業佔用官地、電子廢料堆積如山，全都不應該出現，政府縱容這類破壞土地行為，不僅影響環境，還可能妨礙社會客觀理性看待土地開發問題。

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