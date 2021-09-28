社評：走私猖獗水警殉職 灣區合力打擊犯罪

「大飛」走私快又狠

執法裝備須加強

殉職高級督察加入警隊十四載，也是水警史上首名女性擔任小艇指揮官，負責帶隊追緝走私及非法入境者。上周六早上，她與3名同袍駕乘一艘「多重任務截擊艇」，在西部水域沙洲一帶巡邏，發現走私高速快艇（俗稱「大飛」），展開海上追逐，水警截擊艇遭「大飛」猛撞沉沒，艇上4人墮海，其中3人獲救，女警失蹤，遺體昨早在二澳附近發現。根據警方說法，事件4名水警皆有穿救生衣，截擊艇上亦有足夠安全措施。

今次已非首度有執法人員在沙洲一帶水域殉職。去年1月，5名關員駕乘海關淺水巡邏艇，在沙洲對開追截兩艘懷疑走私凍肉快艇，海關巡邏艇被撞翻轉，3名關員墮海喪生。警方與海關近年多次表示，近年海上走私活動愈益猖獗，走私集團在沙洲一帶部署多艘「大飛」，以參與機場三跑的大型工程船作掩護，將走私貨物由躉船吊運至「大飛」，再高速向內地方向駛去。這些走私快艇硬淨之餘，機動性亦高，亡命之徒為了逃走，不僅夠膽驅船硬撼執法船舶，也無視海上其他船舶安全。網上片段顯示，走私快艇聯群結隊在西部水域「行軍」，旁若無人，有本地船家還稱，入夜後曾目擊大批沒亮航行燈快艇飛馳向內地水域，一般船艇為了安全，晚上都會避免駛經涉事水域。

走私集團目無法紀，草菅人命，當局必須加強打擊，將犯罪分子繩之以法。工欲善其事，必先利其器，加強反走私執法，首先必須強化海上執法裝備。目前橫行於西部海域的走私快艇，不少配備了4至6部舷外機，馬力強大，一般的海關巡邏艇，完全不是對手，雖然水警裝備整體較海關的優良，可是面對這些「超級大飛」，一般大型水警輪亦很難追上，很多時候只能採取被動的「驅趕」策略。當然，水警亦有一些高速快艇，例如今年中投入服務的8艘「多重任務截擊艇」，亦裝有3台舷外引擎，然而今次奮戰不敵，難免令人關注目前水警的精銳戰力，是否有制勝把握。

海上反走私，講裝備、講訓練，更要講跨境合作。去年初疫情爆發後，香港與內地無法如常通關，陸路「走水貨」無以為繼，理論上會助長海上走私活動，然而必須留意的是，現時在珠江口一帶的走私活動規模，跟港人之前所談的「走水貨」，可說是兩個層次的事。近年內地犯罪集團主力走私的貨品，不是奶粉，而是凍肉、貴價海鮮及一些高檔消費品，無論是去年海關巡邏艇遇難，還是今次水警快艇出事，事件皆涉及懷疑走私凍肉的「大飛」。不了解內地情况，以為在深圳或珠海搞一兩個免稅購物城，就可以解決本港水域走私猖獗問題，其實是一廂情願，不可能對症下藥。

走私凍肉「全國產業鏈」

灣區執法克服「盲眼位」

近年內地生活水平提升，民眾對肉食等需求大增，本地生產不夠，唯有加緊入口。內地對入口凍肉有嚴格檢查和規定，另外還有關稅，有不法分子遂看上走私凍肉的龐大需求和豐厚利錢，千方百計從雲南、兩廣等孔道走私凍肉，早在疫情之前便如此。根據深圳當局說法，2019年以來，內地豬價急漲，加上國際貿易因素影響，各類肉食國內外市場差價較大，導致珠江口沿岸凍肉走私案件大增。走私集團建立起一條「全國產業鏈」，香港快艇走私僅為其中一環，廣州增城警員曾發現，有走私凍肉經水路由香港運入廣東，以增城、東莞等地作中轉站，稍後再運往全國多地，走私集團透過社交媒體招聘人手，負責卸貨、拆貨和運輸。只要了解到事情的複雜性，便可知道單靠香港一己之力，無法有效解決眼前走私問題。

大灣區融合，牽涉各方各面，打擊跨境犯罪，乃是其中之一。走私快艇出入香港西部水域有恃無恐，不僅因為它們速度快，還因為內地水域近在咫尺，即使在香港範圍被追捕，一逃入內地水域，香港水警無權越境執法，只能鳴金收兵。走私集團利用香港與內地執法機關的「盲眼位」，從事犯法活動，港府必須跟粵深珠澳等地攜手合作，加強執法，方能有效打擊。當局應研究，兩地前線執法人員可以怎樣加強協調，不讓走私快艇逃逸，同時亦應考慮成立專責小組，與大灣區其他城市共商反走私策略。

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