社評：兩岸同申入CPTPP 紛爭蔓延國際經貿

兩岸經貿都有誘因

惟難避免政治干預

國際經貿從來擺脫不開政治，CPTPP的前身，是美國奧巴馬政府發起的《跨太平洋伙伴關係協定》（TPP），旨在經濟層面抗衡中國。2017年時任美國總統特朗普退出後，其他11個談判國於2018年達成了沒有美國的CPTPP，抗中色彩轉淡。目前成員國包括澳洲、日本、加拿大、新西蘭、新加坡、越南、墨西哥、秘魯、智利、文萊、馬來西亞，覆蓋近5億人口，為全球第三大自貿區，經濟總量佔全球GDP的13.5%。

從經貿角度，大陸和台灣都有加入CPTPP的需要，對大陸來說，CPTPP不僅涵蓋「區域全面經濟伙伴協定」（RCEP）的7個伙伴國，還多了4個美洲國家，加入有利於打破美國的貿易保護主義。CPTPP准入門檻較高，啟動相關談判，有助倒逼國內在知識產權、勞工標準、環保、數據安全、國企等方面的改革，加快經濟轉型升級；對台灣來說，近20年來全球區域自貿協定（FTA）新增600多個，台灣卻只有4個象徵式、佔其貿易總額僅0.4%的FTA協定，隨着2013年兩岸服貿協定在立法院被卡後，台灣的FTA協定就再無進帳，加入CPTPP，可追搭全球貿易自由化的時代列車。

不過，當今的世局演變，難免令兩岸加入CPTPP變得政治化，首先，CPTPP中的主導者日本和澳洲，目前的對華關係都出現嚴重倒退；其次，兩岸關係近年也高度緊張，各種協商管道全面中斷。對於中方入會，日、澳或持消極態度，但由於中國大陸擁有廣闊誘人的龐大市場，阻攔中國入會或會影響其他成員國的利益；而台灣的入會申請，懷疑背後有美日等國的影子，用來對冲中國大陸入會案。由於CPTPP吸納新成員需要「共識決」（consensus mapping），任何一國反對都無法成事，所以兩岸入會之事，背後政治角力難免。

兩岸就申請入會已經隔空「開戰」，在北京，外交部發言人趙立堅表示，「堅決反對台灣地區加入任何官方性質的協議和組織。」國台辦發言人朱鳳蓮則表示，台灣參與區域經濟合作，必須以「一個中國」原則為前提。台北則譴責大陸「霸凌台灣」，稱北京「無權置喙」。

對於中方的申請，星、越、大馬等國已表達歡迎的態度，作為CPTPP今年輪值主席國，日本對兩岸申請案態度迥然不同，對於北京的申請，副首相兼財相麻生太郎質疑，「（中方）真的能遵守規則嗎？真的能嗎？」而在台灣提出申請後，外相茂木敏充第一時間表示「歡迎」。

台灣今次申請以「台澎金馬個別關稅領域（TPKM）」、副名「中華台北（Chinese Taipei）」的名義加入CPTPP，與加入世貿組織（WTO）的名稱一致，表面低調務實。但台灣當年加入WTO，以及後來加入亞太經合組織（APEC），背景都是兩岸達成某種默契，並獲得國際認同，這就是北京所說的「一個中國」原則。而且，WTO也好，APEC也好，成員都不全是主權國家，香港作為地區或單獨關稅區，也是成員。日本官房長官加藤勝信日前就聲稱，CPTPP規定新加入者為國家「或單獨關稅區」，故台灣加入「在協定上是可能的」。中國駐日使館隨即敦促日方，「慎重妥善處理CPTPP涉台問題」，避免給中日關係帶來進一步損害。

台灣成對華要價籌碼

一中原則再面臨考驗

近年由於中美關係惡化，歐美日的「一中」立場出現鬆動。今次台灣的入會案，很可能會被拿來作為對中國入會要價的籌碼，也是「一中」原則在國際上再度面臨考驗。美國雖不是CPTPP成員，但對成員國影響力很大，今次也不會放棄打「台灣牌」的機會。

申請加入CPTPP，現在兩岸處在同一起跑線上，單從入會標準看，台灣似乎更接近達標，但無論從市場規模、經濟體量，還是與成員國之間的經貿關係緊密度來看，大陸都具有更多優勢。儘管兩岸任何一方，入會都要經過漫長的逐個會員國談判過程，但正如台灣行政院政務委員鄧振中所說，若大陸先入會，會對台灣入會案形成相當風險。至於會否如WTO般，兩岸幾乎同時入會，則要看幕後的博弈。如果說大陸入會的主要障礙，是國內的經貿制度和政策的話，台灣入會，則需翻越「一中」這座大山。

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