社評：晚舟掙脫腳鐐 中美博弈方酣

孟晚舟獲釋感謝祖國和人民

國家從不放棄保障國民安危

美國上屆總統特朗普在發動中美貿易戰後，以華為公司曾經隱瞞跟美國制裁的伊朗進行貿易為由，要求加拿大將過境的孟晚舟拘留，從2018年12月1日起，孟晚舟要戴著電子腳鐐，不斷進出加拿大法院，應對一場又一場無休止的審訊。孟晚舟被捕後9天，中國拘捕兩名加拿大公民，指控他們在中國從事間諜活動，其中一人於今年8月被判囚11年。雖然中美加三國政府分別一再澄清，本國在處理有關案件時純粹從司法角度考慮，沒有摻雜政治因素，但同時又指摘對方以政治凌駕司法。西方媒體指摘中國拘捕兩名加拿大人是「人質外交」，而中國媒體則指美國和加拿大動手侵犯中國公民合法權益在先，於法不顧，於理不合、於情不容。

孟晚舟案從一開始就是一宗徹頭徹尾的政治事件，有關的法律指控，現在由於美國放棄起訴而無從水落石出，但從美國抵制華為產品以及禁止美國技術出口給華為，足以說明這是美國政府針對一個能夠搶佔國際市場的中國企業，甚至是壓制中國整體科技進步的手段。中美兩國之間在各個方面的對抗，或許是無法避免，但美國竟然假司法之名扣押人質的做法，不得不說是下三濫的打壓手段。

拜登政府上台後，繼承特朗普壓制中國的一貫做法，貿易壁壘沒有解除，科技出口沒有放緩，但在行事的風格上沒有延續特朗普「無惡不作」的做法。孟晚舟終於掙脫了象徵恥辱的腳鐐，她在登上回國的飛機前，用英文感謝曾經給予她協助和鼓勵的人和單位，最後用中文動情地說，「我想感謝我的祖國和祖國人民對我的支持和幫助，這是我走到今天最大的支柱。」她的肺腑之言，是出於國家從來沒有放棄過拯救她的任何機會，外交部從一而終的表示，美國和加拿大是濫用司法程序，要求無條件釋放孟晚舟，而且是頂住各種壓力，包括中國與加拿大之間的貿易受損等等。

纏訟經年的案子，在拜登本月10日主動邀約習近平主席通電話後峰迴路轉，雖然雙方公布的談話內容沒有提及孟晚舟案，但時間上的巧合難以避免這種聯想。值得注意的是，中美雙方早就為孟晚舟釋放的事做好了各種安排，而在孟晚舟到法庭辦理手續的前夕，外交部公布了《美國干預香港事務》事實清單，說明中國在處理中美關係問題上，可以合作的範疇會合作，在該對抗的方面，也不會妥協。

美國拉攏盟國組科技供應鏈

攻守同盟限制科技產品輸華

美國對待中國何嘗不是邊鬥爭邊合作，釋放孟晚舟是不希望因為一宗沒有勝訴把握的官司而糾纏下去，與此同時，美國加緊拉攏盟國對抗中國，最新組成的美英澳三邊安保聯盟協定（AUKUS），不惜將一貫反對核武器的澳洲拉下水，剛剛結束的QUAD華盛頓峰會，討論了三大主題，對抗新冠疫情、氣候問題和組成高科技產品供應鏈。雖然峰會聯合聲明沒有提到中國，但實際上體現美國未來跟中國關係的三種形態。

在對抗疫情方面，美國承諾亞洲國家，將會提供疫苗和協助研製生產疫苗，特別是加強對東盟國家的援助，顯然是在跟中國競爭對東盟國家的影響力。在氣候問題，全球都必須合作，中國剛剛宣布不再輸出煤發電廠，受到國際社會讚賞，美國還有很多方面可以跟中國合作，美國總統特使克里為此將會在下月初第三次訪問中國商談，爭取在10月底舉行的G20峰會上有所交代。至於高科技產品供應鏈，是美國的最新部署，雖然中美貿易戰膠著，但今年頭8個月的貿易額增長25%，美國對限制一般貿易已經沒有意義，但在高科技產品上，希望跟盟國採取攻守同盟的協議，形成盟國之間的供應鏈，合作限制對中國輸出技術。可以預見，美國今後將會跟中國既合作又競爭，而且不忘鬥爭。

孟晚舟案是一宗牽涉三國，包含司法、外交與國際政治的複雜案件，實際上是一場沒有硝煙的戰爭，中國跟美國和加拿大鬥智鬥勇，最後救回了孟晚舟，更加贏得國人高度支持。同樣的事件今後發生的可能性可能很低，但透視一個無情的現實，美國可以動用各種手段，在各種可能的情况下，對付一間企業，以至對付一間企業的某一董事，國家需要提防，個人也不能高枕無憂。

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