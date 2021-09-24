社評：土地開發責在政府 地產商莫竭澤而漁

既得利益礙造地建屋

「中央呼籲」繪影繪聲

土地房屋問題是本港社會深層次矛盾的核心，一日不改善，安老事務、青年政策到貧富懸殊等問題亦難有突破。近兩屆政府常言，處理土地房屋問題是重中之重，惟進展卻相當有限，政府長期弱勢，官員懼事避難，無疑是重要原因；與此同時，既得利益阻力巨大，亦是不爭事實。每當談到土地房屋問題，地產商、新界大地主的角色，總會引來很多議論。

細數香港超級富豪，差不多全跟地產有關，部分地產界巨頭更廣泛涉足其他行業，權傾商界政界，歷屆特首選舉，地產巨頭支持哪位候選人，都是外界焦點。曾幾何時，「地產霸權」是經常出現的字眼，「發水樓」賺到盡惹人詬病，即使到了近年，地產商惜售谷價、反對開徵一手樓空置稅等，一樣備受批評。另外，特區政府與地產商的關係，同樣受人關注，「許仕仁案」是難以抹去的污點，主審法官指出，許仕仁身為政府高官，收受利益會令他傾向優待地產商，包括泄露政府資料及策略。時至今日，一些官場中人對於「官商勾結」、「利益輸送」等字眼，仍然非常敏感，強調會做到「比白紙更白」，云云。

土地開發規劃，政府必須負起最大責任，不以民生福祉為重就是失職。當下香港土地房屋供應出現斷層，與10多年前港府停止積極造地、叫停居屋減建公屋，有莫大關係。當年政府的做法，形同給樓市打興奮劑，勾地政策更是變相將土地供應主導權交給地產商。土地房屋供應緊缺，刺激樓價長升長有，地產商能左右土地供應，自然不急於發展手上農地建屋套現，結果很多土地長期曬月光。部分地產商在港英時代已大量收購新界農地，合計逾千公頃，反觀港府卻缺土地儲備，土地開發洽談條件，政府完全落於下風，既不敢大刀闊斧強硬收地，讓步太多又擔心「利益輸送」惡名。現屆政府提出土地共享計劃，欲以公私營合作鼓勵地產商發展手上農地，迄今僅兩個項目達成協議，原因正是地產商覺得政府條件「不吸引」。港府缺乏政治能量打開局面，中央介入的傳聞，最近亦變得繪影繪聲。

路透社上周一篇報道稱，中央官員今年在「非公開會議」上，要求本港發展商運用資源及影響力，維護國家利益，並協助港府解決房屋短缺問題。報道還引述「接近中央官員消息」稱，發展商被告知「遊戲規則已改變」，中央不願意再容忍「壟斷行為」。有業界人士則稱，中央沒有跟本港地產商代表召開任何正式或非正式會議，只是呼籲各界一起配合政府解決房屋等問題。

修正港式資本主義

牟利不等於賺到盡

路透社的報道，與事實有沒有落差，只有當事人知道，然而可以肯定的是，中央非常關注香港房屋問題，港澳辦主任夏寶龍談及國家「第二個百年」目標，亦提到希望香港令人揪心的住房問題，屆時得到極大改善。中央若要向地產商傳達信息，必有很多方法，發揮影響力也不一定要用上強硬措辭，同一個信息、同一番說話，有人覺得是溫和呼籲，有人對號入座感到壓力，不足為奇。當然，香港社會自身的問題，最好還是自行解決，可是過去一段長時間，香港被各種既得利益綑綁緊纏，失去發展內生動力，亦是事實。無論如何，反修例風暴後的香港，權力分配和遊戲規則已不再一樣，不同既得利益都要重新思考自身的處境和位置。

過去一年，中央懲處內地科網企業壟斷行為，又對多個行業加強監管整頓，路透社的報道，一度引發本港地產股大幅波動，有人擔心內地「監管風暴」吹到香港，亦有地產界人士認為不必過慮。香港社會撕裂，很多事情都是信者恒信、不信者恒不信，不過《基本法》保障私有產權，政府收回私人土地或資產，須付合理賠償，法律條文白紙黑字，與其「擔心」香港一夜間不再是資本主義社會，不如多去想想如何修正港式資本主義的積弊。商人牟利理所當然，可是牟取暴利賺到盡，又是另一回事。解決香港土地房屋問題，地產商絕對可以扮演積極得多的角色，多些參與政府土地共享計劃、無償借地協助政府興建過渡房屋、積極配合政府收地要求，不應該是什麼難事。業界人士堅稱，發展商無意囤地，問題是土地規劃與審批過程繁複，政府應該盡快精簡流程，加快審批，無謂留下口實，招人話柄。

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