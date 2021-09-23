社評：點票混亂離譜應變差 官僚僵化礙良政善治

堆砌技術解釋

難掩思慮不周

點票要嚴謹準確，不會有人提出異議，然而嚴謹不等於無效率。日前選委會投票，僅涉5個票站4300多張選票，由投票結束到最終結果出爐，居然要接近14小時，慢得令人無法接受，選管會主席馮驊和選舉事務處先後致歉，承諾檢討和改善。香港選舉改制，3場重要選舉接踵而來，選委會選舉是第一炮，點票效率竟低下如斯，12月立法會選舉情况會如何，難免叫人憂慮。

綜合選舉事務處的「解釋」，點票出亂子，與選舉改制及首次使用電子選民登記冊有關。由於部分界別候選人眾多，有投票人填錯選票，要求重新派發選票再填，投票完結後，部分票站人員要花額外時間，核實各個界別的有效派票數量，以及與電子選民登記冊記錄的數量是否一致，再寫報表「埋單」，導致票箱遲遲未能送往中央點票站；及至票箱陸續運抵，中央點票站人員發現，部分投票站交來的報表資料未有填妥，甚至未有交回所有報表，為免點票結果受質疑，工作人員立即停止點票等工作，重新核對；另外，當局今次所用的自動點票系統，運作亦出現問題，用作自動點票的光學標記閱讀機，一再因為選票放置不當而「夾紙」，拖慢點票。一言蔽之，整個點票程序，幾乎每個環節都出了問題。

籌備和推行選舉是選管會的工作，公信力至關重要，選管會主席由法官出任，正是為了彰顯選舉公平公正原則，然而落到執行操作層面，選舉運作順暢與否，很大程度要看政制及內地事務局轄下的選舉事務處。翻查紀錄，選舉事務處不止一次出現嚴重失誤。2017年特首選舉後，處方人員在亞博館遺失兩部手提電腦，內有全港數百萬已登記選民的個人資料；兩年後，傳媒又揭發，2016年立法會選舉後，新界西有票站遺失了選民登記冊，一直未能尋回，處方既未報警跟進，亦沒有公開，直至報道曝光，處方才承認確有此事並致歉。

說到投票點票「甩轆」，今次亦絕非第一次，例如1998年選委會選舉首度大規模用電腦點票，選舉事務處原先表示，只需四五個小時便能完成數萬張選票的點票，未料因為票箱和電腦問題，多花了一倍時間，然而今次點票效率之低，比當年更糟，選舉事務處搬出一堆技術原因解釋，公眾聽了之後，反而更加不明白。

以電子派票及自動點票系統為例，當局引入這些系統，理應是為了方便投票、加快點票，可是實際執行起來，卻變成製造更多行政程序，與原來目標背道而馳，這是典型的官僚異化現象，錯不在引入新科技，而是處方沒想清楚如何理順整個程序，亦沒有安排足夠演練，錯過及早發現潛在問題的機會，票站前線人員也不熟悉操作，及至投票結束報表核實，發現種種問題，不知如何處理，只好臨急抱佛腳，埋頭「研究」處方的指引，報表資料「是是但但」混蒙過關，變相將問題推給下一手。中央點票處人員發現情况，陣腳大亂，卻又不敢偏離指引規定，唯有一見問題就叫停點票。

平情而論，這次選舉只有不足5000名合資格選民，電子系統操作出事，大不了人手點票，相信也不會花這麼長時間。選舉前，政府高官聲稱，選舉事務處擬備了「全面」、「周詳」的計劃和安排，包括安排約500名公務員，負責票站及點票中心的工作，然而從結果來看，選舉事務處的安排，既不全面也不周密，事前有否充分考慮各種可能情景，擬定不同應變方案，最好交由公務員體系以外的人士獨立調查檢視，若只是行政部門「自我檢討」，容易流於找藉口自我開脫。

低級行政失誤再三

官僚機器問題叢生

中央修改選舉制度，特區官員表示有助落實良政善治，可是如果政府部門辦事不力、做事馬虎，良政善治根本無從談起。最近特區政府一再鬧出「低級行政失誤」，先有長者領取電子消費券出混亂，後有「寫錯國名」風波，加上今次點票安排混亂，無不令人覺得公務員思慮不周、做事馬虎。不少長者以紙本申領電子消費券，結果因為填表有誤，無法順利領取，被迫在消費券秘書處外大排長龍，社區組織指出，表格複雜、字體細小，加上法律式的遣詞用語不便閱讀，是導致長者填報出錯的主因；選委會選舉點票混亂，部分候選人在中央點票中心呆等，不知發生什麼事，亦無工作人員在場解釋，反映的同樣是官僚僵化、並非以服務對象為先。政府必須正視整個官僚機器所出現的問題，改革公務員體系，真正做到以民為本。

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